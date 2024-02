1. Tunnels de développement

Exposer votre serveur de développement Local Host avec une URL unique.

Utile pour le développement mobile, permettant aux appareils de se connecter à votre machine locale.

2. Fichiers HTTP et Endpoint Explorer

Les fichiers HTTP vous permettent d'interagir avec votre API web à l'aide de demandes et de réponses en temps réel.

L'explorateur de points de terminaison fournit un outil visuel permettant de voir et d'interagir avec tous les points de terminaison de l'API.

3. GitHub Copilot et GitHub Copilot Chat

GitHub Copilot fournit des suggestions de code en temps réel.

Copilot Chat permet de dialoguer avec l'IA pour obtenir de l'aide au codage.

4. Améliorations de Git et des relations publiques

Créer et gérer des dépôts Git avec une interface intégrée.

Lier les commits aux problèmes GitHub pour une meilleure collaboration.

Création et révision de demandes d'extraction intégrées dans Visual Studio.

5. Colorisation des bracelets

Les couleurs différencient les paires d'accolades à différents niveaux d'imbrication.

Améliore la lisibilité et permet d'identifier rapidement les paires correspondantes.

6. Vérification orthographique

Le correcteur orthographique détecte les mots mal orthographiés et les souligne par des gribouillis bleus.

Vous pouvez choisir d'ignorer la suggestion, de désactiver la vérification orthographique ou de remplacer le mot mal orthographié par le mot correct à partir du menu contextuel.

Le correcteur orthographique est très utile pour maintenir l'exactitude des commentaires de code et des chaînes de caractères.

Personnalisable en créant un dictionnaire personnalisé de mots à exclure dans votre fichier .editorconfig.

7. Vérificateur d'accessibilité

Commencez à déboguer votre application WPF et cliquez sur "Scan for accessibility issues" pour lancer le vérificateur.

L'outil mettra en évidence toutes les erreurs d'accessibilité, comme les noms de propriété nuls, ce qui vous permettra de les corriger directement à partir des résultats.

8. Prise en charge de .NET Aspire

Vous pouvez créer un nouveau projet .NET Aspire à partir des modèles fournis

ajouter des composants Aspire à des projets existants.

Les configurations des modèles prennent en charge les valeurs par défaut des services, les mesures de suivi, etc.

9. Rafraîchissement de l'interface utilisateur

10. C# Dev Kit pour Visual Studio Code

L'extension C#, qui assure la prise en charge des services linguistiques de base et continue d'être maintenue indépendamment de cet effort.

L'extension C# Dev Kit, qui s'appuie sur les fondations de Visual Studio pour assurer la gestion des solutions, les modèles et la découverte/débogage des tests.

L'extension IntelliCode for C# Dev Kit (optionnelle), qui apporte à l'éditeur un développement basé sur l'intelligence artificielle.

En résumé

Explorons quelques-unes des fonctionnalités les plus importantes qui font désormais partie intégrante de Visual Studio.Les tunnels Dev changent la donne pour les développeurs qui ont besoin d'exposer leur serveur de développement local à Internet. Il fournit une URL unique qui permet d'accéder directement à votre machine locale. Cette fonctionnalité est inestimable pour des scénarios tels que le développement mobile où vous avez besoin de tester votre backend sur différents appareils et de les faire communiquer avec votre serveur local de manière transparente.Les fichiers HTTP et l'Explorateur de points de terminaison forment un duo dynamique qui dynamise le développement et les tests d'API dans Visual Studio. Chaque fois que vous créez une API web, celle-ci ajoute un fichier HTTP dans lequel vous pouvez effectuer des requêtes et voir les réponses en temps réel. Ce fichier est complété par l'explorateur de points de terminaison, qui offre une représentation visuelle de tous les points de terminaison actifs dans votre application, ce qui vous permet de générer des requêtes et de rationaliser votre flux de travail.GitHub Copilot et Copilot Chat sont des outils incroyables pour les développeurs à la recherche d'une assistance basée sur l'IA. Copilot suggère des extraits de code pendant que vous tapez, en utilisant le contexte de votre application pour offrir des recommandations pertinentes. Copilot Chat vous permet de communiquer avec l'IA pour obtenir une assistance plus détaillée sur les défis de codage.Visual Studio 2022 a fait des progrès significatifs avec des fonctionnalités Git intégrées qui simplifient le processus de validation du code et de collaboration. Les développeurs peuvent désormais effectuer des tâches Git telles que la création de branches, les commits et les pull requests directement depuis l'IDE, rationalisant ainsi le processus de gestion des dépôts de code.Cette fonctionnalité ajoute une touche de couleur à votre code en différenciant les paires d'accolades avec des couleurs uniques. Cette fonctionnalité, petite mais puissante, peut améliorer de manière significative la lisibilité du code en facilitant la correspondance visuelle entre les accolades ouvrantes et fermantes, en particulier dans les structures imbriquées.L'une des améliorations de l'éditeur les plus attendues dans Visual Studio 2023 est le correcteur orthographique intégré. James Montemagno déclare : "" Ce correcteur orthographique fonctionne de manière similaire à ceux que l'on trouve dans les traitements de texte tels que Word ou Google Docs et peut être activé ou désactivé facilement. Il suffit de rechercher l'icône "ABC" avec une coche dans la barre d'outils.Il est impératif de créer des applications accessibles, et le nouveau vérificateur d'accessibilité de Visual Studio facilite grandement cette tâche. Cet outil aide les développeurs à identifier et à résoudre les problèmes d'accessibilité les plus courants dans leurs applications, afin qu'elles soient utilisables par tous.Visual Studio 2023 présente l'orchestration .NET Aspire, une fonctionnalité de prévisualisation qui simplifie le développement cloud-native. Grâce à l'intégration des outils .NET Aspire dans Visual Studio, les développeurs peuvent rapidement mettre en place des solutions prêtes pour le cloud, en intégrant des contrôles de santé, la découverte de services et la résilience.Le rafraîchissement de l'interface utilisateur est un véritable plaisir, car il apporte des mises à jour subtiles qui améliorent l'expérience globale de l'utilisateur. Le rafraîchissement inclut des éléments d'interface plus modernes comme les onglets flottants et les coins arrondis, ainsi que de nouveaux thèmes.C# Dev Kit emprunte certains concepts familiers de Visual Studio pour apporter une expérience C# plus productive et plus fiable à VS Code. Cette approche garantit une excellente expérience, qu'il s'agisse d'éditer rapidement un fichier C#, d'apprendre le C# ou de déboguer une API dorsale. Le kit de développement C# se compose d'un ensemble d'extensions VS Code qui fonctionnent ensemble pour offrir une expérience d'édition C# riche, un développement optimisé par l'IA, une gestion des solutions et des tests intégrés. Comme le montre le graphique suivant, le kit de développement C# se compose des éléments suivants :Il y a tellement de choses à aimer dans Visual Studio 2022. Pour approfondir l'une ou l'autre de ces fonctionnalités, vous pouvez consulter le Blog de Visual Studio, qui est une excellente ressource pour se tenir au courant des dernières nouveautés.Voici la vidéo Top 10 de James Montemagno pour voir certaines de ces fonctionnalités en action :Quel est votre avis sur le sujet ?Quelles sont vos fonctionnalités préférées ?