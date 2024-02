Bibliothèque standard

Microsoft continue d'améliorer l'implémentation de sa bibliothèque standard open source et remercie tous ceux qui ont contribué à la mise en place de fonctionnalités et de correctifs. Vous pouvez trouver l'ensemble des changements dans le journal des changements de la STL.Le principal point fort de cette version est l'implémentation de l'en-tête. Cela permet de prendre en charge les vues multidimensionnelles des données.L'implémentation des plages de formatage P2286 a également progressé. Ce travail se poursuivra dans la version 17.10.En dehors de la conformité, vous trouverez également des performances améliorées pour certains algorithmes. Par exemple, les algorithmesetpour les itérateursont été optimisés, avec des accélérations variant de 1,8x (fois, pas pourcentage) à 3200x (pas de faute de frappe), en fonction de la taille et de l'alignement des bits en cours de copie.Bien que les développeurs effectuent fréquemment des commits Git, beaucoup négligent l'importance de rédiger des messages de commit pertinents. La nouvelle fonctionnalité de messages de validation générés est conçue pour vous aider à décrire vos modifications, afin de garantir la clarté et la pertinence de vos validations.Pour commencer, assurez-vous d'avoir un abonnement GitHub Copilot actif et d'avoir installé l'extension GitHub Copilot Chat. Il vous suffit de cliquer sur l'icône " Add AI Generated Commit Message " dans la fenêtre Git Changes pour obtenir une suggestion de message de validation. GitHub Copilot analyse les modifications apportées aux fichiers de votre livraison, fournit un résumé, puis propose un message descriptif pour chaque modification. Vous pouvez choisir d'insérer une suggestion d'IA ou de l'ignorer en fonction de vos préférences. En outre, le problème lié à l'apparence de l'icône a été résolu.Pour aider les utilisateurs de GitHub et d'Azure DevOps qui préfèrent utiliser la vue du navigateur pour créer des pull requests, l'équipe a ajouté un lien secondaire pour aider à maintenir les flux d'utilisateurs actuels.Les étiquettes des branches et des tags sont désormais redimensionnées de manière réactive afin de faciliter la visualisation des branches dans le graphe Git.Désormais, vous pouvez facilement configurer et enregistrer des profils pour lancer des projets spécifiques au sein d'une solution multi-projets afin de rationaliser le débogage. Simplifiez le travail avec des solutions complexes, améliorez l'efficacité du débogage et partagez facilement les configurations avec votre équipe.Vous pouvez désormais facilement entourer une sélection avec des délimiteurs de type crochets : "guillemets doubles", "guillemets simples" et (parenthèses). Il suffit de sélectionner une zone de code et d'appuyer sur la touche correspondante.Pour activer ou désactiver cette fonction, allez danset cochez l'option "Entourer automatiquement les sélections lors de la saisie de guillemets ou de parenthèses".Disponible progressivement au cours des prochaines semaines, vous n'aurez plus besoin du plugin Visual Studio Unreal Engine pour voir les Blueprint References, et Visual Studio affichera désormais les indices CodeLens avec une latence réduite et utilisera moins de ressources machine. En outre, l'équipe a ajouté la possibilité d'inclure les utilisations d'UFUNCTIONs en dehors de la hiérarchie des classes directement dans les résultats de CodeLens. Les résultats des analyses précédentes seront mis en cache et seuls les actifs nouveaux ou modifiés depuis la dernière analyse seront traités.Unreal Engine utilise son propre mécanisme de réflexion pour connecter les mondes du C++ et des Blueprints. Ceci est réalisé grâce à un prétraitement personnalisé des sources C++ avec l'outil Unreal Header Tool (UHT) et l'injection à travers le préprocesseur C++ normal. Microsoft a amélioré la gestion de l'IntelliSense d'Unreal Engine en assurant la cohérence et la précision. IntelliSense s'actualisera désormais plus facilement pour les fichiers générés par l'UHT, réduisant ainsi la probabilité d'afficher des erreurs injustifiées.Suite à vos commentaires, l'équipe a activé l'exécution de tests unitaires pour les scénarios Linux distants. Essayez-le avec vos projets C++ qui ciblent Linux sur WSL ou sur des systèmes distants dans l'explorateur de tests.Visual Studio est livré avec CMake lorsque vous téléchargez la charge de travail Desktop Development with C++. Toutefois, vous pouvez désormais spécifier votre propre exécutable CMake sur votre machine si vous le souhaitez. Accédez àet sélectionnez. À partir de là, vous pouvez cocher la caseet spécifier le chemin d'accès au répertoire de l'exécutable CMake que vous souhaitez utiliser.Suite à vos commentaires, l'équipe de Microsoft a ajouté la fonctionnalité(disposition de la mémoire). Cette fonctionnalité permet de visualiser les dispositions de la mémoire pour vos classes, structures et unions directement dans votre éditeur, en supprimant le besoin de compilation pour visualiser ces dispositions. Lorsque vous survolez vos types, un lien " Memory Layout " apparaît dans l'info-bulle. En cliquant sur ce lien, vous ouvrirez une fenêtre dédiée affichant la disposition de la mémoire du type sélectionné. De plus, en survolant les types de données individuels dans cette fenêtre, vous obtiendrez des informations détaillées sur leur taille et leur décalage dans le type.Visual Studio introduit maintenant, qui fournit une analyse détaillée de vos directives #include en affichant leurs références et le temps de construction. Une fois cette fonctionnalité activée, le nombre de références s'affiche dans CodeLens. À partir de là, vous pouvez facilement naviguer dans la liste des références et localiser chacune d'entre elles. Pour afficher la durée de construction de vos directives #include à côté de leurs références, vous devez lancer Build Insights en naviguant versVous pouvez télécharger Visual Studio 2022 à partir de la page de téléchargement de Visual Studio ou mettre à jour votre installation existante en suivant la page de mise à jour de Visual Studio Learn.Que pensez-vous de cette version 17.9 de Visual Studio et des fonctionnalités qu'elle propose ?