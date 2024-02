Si vous souhaitez ajouter une couche d'intelligence à votre bot, vous pouvez utiliser la bibliothèque Teams AI pour simplifier l'intégration des services d'IA dans votre application Teams. Par exemple, vous pouvez créer un robot qui utilise OpenAI ou Azure OpenAI pour générer des réponses en langage naturel basées sur les données et le contexte de l'utilisateur de manière attrayante. Il est désormais plus facile de commencer à créer ces types de robots en utilisant les nouveaux modèles de projet AI Chat Bot et AI Assistants Bot.Construire et tester des bots peut s'avérer difficile, voire impossible, lorsque le téléchargement d'applications personnalisées est désactivé ou que vous ne pouvez pas créer de tunnel de mise en réseau pour commencer le débogage. Cette version inclut de nouvelles fonctionnalités qui simplifient l'exécution et le débogage de vos applications de bot dans un outil Web hébergé localement qui comprend des moyens de tester les activités et interactions courantes de Teams. En sélectionnant la cible de débogage Teams App Test Tool, vous lancerez votre bot dans une nouvelle session de navigateur Web à l'aide de cet outil sans avoir besoin d'un compte ou d'un tunnel de mise en réseau.Teams Toolkit inclut désormais l'outil de prévisualisation Microsoft Adaptive Card Previewer pour vous aider à prévisualiser et à modifier les cartes adaptatives en temps réel. Cliquez sur le bouton Aperçu dans le fichier JSON de la carte adaptative pour ouvrir l'aperçu côte à côte.L'une des puissantes fonctionnalités de Teams Toolkit est la possibilité de configurer l'automatisation en différentes étapes que vous pouvez utiliser dans votre parcours de développeur, comme la création de nouvelles ressources cloud, le déploiement de code et la publication de votre application. Vous pouvez personnaliser ce comportement dans les fichiers teamsapp.*.yml et il est maintenant plus simple d'exécuter des étapes individuelles en utilisant les nouveaux indices CodeLens. Sélectionnez un indice pour voir un résumé de ses étapes d'automatisation et sélectionnez Run All pour déclencher cette étape.Lorsque vous avez besoin de faire référence à la documentation, il est maintenant encore plus simple de la trouver en utilisant le nouveau menuCette version inclut un nouveau modèle de projet et des fonctionnalités qui vous aident à étendre Microsoft 365 Copilot. Pour essayer ces fonctionnalités, sélectionnez. Après avoir activé les fonctionnalités de prévisualisation et redémarré Visual Studio, créez un nouveau projet et sélectionnezLa création de chatbots intelligents est encore plus simple grâce au modèle de projet AI Assistants Bot. En sélectionnant ce modèle, vous créez un nouveau projet qui utilise la bibliothèque Teams AI Library pour simplifier la connexion de votre bot Teams à l'API OpenAI Assistants afin de créer des expériences conversationnelles engageantes - consultez la vidéo sur l'utilisation des fonctions personnalisées pour personnaliser les réponses de l'IA avec vos propres données et créer votre propre copilote.Microsoft déclare que tous les modèles de projet Microsoft Teams App ont été mis à jour pour utiliser .NET 8 par défaut et que les nouveaux projets Tab utilisent les nouvelles options de rendu dans Blazor.Quel est votre avis sur ces nouvelles fonctionnalités ?