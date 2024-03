On peut désormais utiliser la fonctionnalitépour visualiser la disposition de la mémoire de vos classes, structures et unions directement dans l'éditeur. De plus, la fonctionnalitépermet de connaître la fréquence d'utilisation des éléments d'un fichier inclus, ainsi que l'impact de chaque directivesur le temps de construction du fichier que vous êtes en train d'éditer. Ces informations sont affichées dans l'éditeur pour une consultation aisée.Pour les développeurs Unreal Engine, la cohérence et la précision de l'IntelliSense ont été améliorées, et les références aux Blueprint UE ont été rationalisées. Pour les développeurs C++ multiplateforme, vous pouvez désormais exécuter des tests unitaires sur une machine Linux distante directement à partir de Visual Studio et spécifier un exécutable CMake personnalisé pour vos projets.Pour tous les utilisateurs de Visual Studio, y compris ceux qui travaillent avec C++, la nouvelle version 17.9 de Visual Studio 2022 apporte plusieurs améliorations. Vous pouvez désormais tirer parti des messages de validation Git générés par l'IA, qui aident à créer des descriptions de validation claires et pertinentes. En outre, un lien secondaire a été introduit pour vous permettre d'ouvrir les demandes de retrait dans un navigateur web, et non plus seulement dans Visual Studio. La fenêtre du référentiel Git est désormais dotée d'étiquettes réactives qui adaptent leur contenu en fonction de l'espace disponible, facilitant ainsi la navigation dans le référentiel. Enfin, la nouvelle configuration multi-projets vous permet de configurer des profils pour des projets spécifiques au sein d'une solution multi-projets.Pour un aperçu détaillé des dernières fonctionnalités C++ de la version 17.9 de Visual Studio, reportez-vous à cet article Quel est votre avis sur ces nouvelles fonctionnalités ?