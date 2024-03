Productivité :



Voici la liste des mises à jour et améliorations :Selon Microsoft, ils ont reçu d'excellents commentaires sur la fonction de génération de messages de livraison Git. Ils ont donc voulu continuer à faire gagner du temps et à améliorer les collaborations en activant les descriptions de pull request générées par GitHub Copilot. Vous pouvez maintenant générer une première version de la description de votre pull request à partir de l'analyse Copilot de tous les changements inclus dans la demande d'extraction. Vous pouvez également la visualiser en utilisant la prévisualisation markdown. Vous obtiendrez de l'aide pour fournir un contexte important à vos collègues pour leurs révisions et vous aurez l'avantage supplémentaire de vous assurer que vous incluez les bons changements dans votre pull request.Pour l'essayer, vous devez avoir un abonnement GitHub Copilot actif et l'extension GitHub Copilot Chat installée. Vous pouvez cliquer sur l'icône du stylo étincelant dans la fenêtre Créer une pull request pour voir votre description.L'historique Git peut être intimidant à parcourir, mais c'est souvent le meilleur moyen d'en apprendre plus sur une base de code ou d'aider à identifier l'origine d'un bogue. Microsoft a ajouté une fonction d'explication, optimisée par GitHub Copilot, à la fenêtre des détails des commits afin de faciliter la compréhension du contenu de chaque commit.Vous aurez besoin d'un abonnement actif à GitHub Copilot et de l'extension GitHub Copilot Chat. Double-cliquez sur n'importe quel commit pour ouvrir le volet Commit Details dans la fenêtre Git Repository. Ensuite, cliquez sur l'icône "Explain Commit" pour obtenir un résumé des changements côte à côte avec le code.L'examen du code faisant partie intégrante de votre flux de travail collaboratif, Microsoft annonce avoir travaillé sur l'intégration des demandes d'extraction. Vous pouvez désormais visualiser les commentaires de vos pull request GitHub et Azure DevOps directement dans votre fichier de travail dans Visual Studio. Vous restez dans votre contexte, effectuant les modifications de code nécessaires et interagissant avec les suggestions de vos collègues, sans changer de contexte vers le navigateur.Activez le drapeau de fonctionnalité "Pull Request Comments" et consultez la branche de pull request pour commencer :Vous pouvez naviguer entre les fichiers de la pull request et les commentaires dans les fichiers à l'aide de la barre d'outils.Un bogue connu que Microsoft travaille déjà à améliorer pour la prochaine version est le fait d'ignorer les fichiers supprimés ou les types de fichiers spéciaux que vous ne pouvez pas ouvrir à partir de l'Explorateur de solutions.Selon Microsoft, les développeurs demandent de prendre en charge des options de formatage de texte supplémentaires dans l'IDE Visual Studio. Avec la sortie de Visual Studio 17.10 Preview 2, Microsoft ajoute l'italique, le barré et le souligné aux options disponibles pour configurer l'affichage du texte de votre code.Pour modifier vos préférences quant à la manière dont le texte apparaît dans l'IDE, utilisez la page "Polices et couleurs" qui se trouve danspour sélectionner les "Éléments d'affichage" que vous souhaitez modifier. Vous trouverez la case à cocher "Gras" existante, ainsi que trois nouvelles cases à cocher pour "Italique", "Barré" et "Souligné". La capture d'écran ci-dessous montre ces nouvelles cases à cocher sur le côté droit, juste au-dessus de l'échantillon de texte.Microsoft a utilisé la page Polices et couleurs pour configurer les commentaires de code dans l'éditeur de code afin qu'ils apparaissent en italique. Notez que vous pouvez personnaliser d'autres zones de l'IDE en utilisant le menu déroulant "Afficher les paramètres pour :".Microsoft annonce des améliorations substantielles des performances du concepteur hors processus WinForms. Vous constaterez notamment des gains de performance dans les scénarios qui déclenchent le redémarrage du processus serveur et le rechargement du concepteur, tels que les reconstructions de projets ou les ajustements des références de projets. Ces améliorations ont permis d'obtenir des gains de performance remarquables au moment de la conception, de l'ordre de 30 % à 50 %, dans des applications commerciales typiques.Microsoft apporte le support de SQL Server Developer Tools (SSDT) dans Visual Studio sur ARM64. Les fonctionnalités telles que SQL Projects, la comparaison de schémas, la comparaison de données, l'éditeur de requêtes et le concepteur de tables sont maintenant disponibles. Microsoft a pris cette mesure initiale en raison de la forte demande exprimée par les clients qui souhaitent que les outils de développement SQL soient pris en charge sur les appareils Arm64.Bien que cette première version comporte des fonctionnalités manquantes, Microsoft déclare qu'ils résoudront ces lacunes au cours de ce cycle de pré-version.Dans la version mineure 17.9 précédente, Microsoft a annoncé la possibilité pour le programme d'installation de Visual Studio de charger les extensions spécifiées dans un fichier *.vsconfig. Ils ont développé cette capacité dans la version 17.10 de Visual Studio 2022 en permettant d'utiliser le programme d'installation de Visual Studio pour exporter les extensions Marketplace dans un fichier *.vsconfig qui étaient auparavant chargées dans un contexte à l'échelle de la machine. Cette nouvelle fonctionnalité est la prochaine étape de l'évolution vers la prise en charge des opérations d'extension courantes (installation, importation, exportation, mise à jour, etc.) à l'aide du programme d'installation de Visual Studio.Les applications .NET peuvent être instrumentées à l'aide des API System.Diagnostics.Metrics afin de suivre les paramètres importants dans votre situation. Le profileur .NET Counter de Visual Studio prend désormais en charge deux de ces mesures innovantes :Dans la capture d'écran suivante, "total-hats" illustre un compteur UpDown, tandis que "orders-pending" illustre un ObservableCounter.De plus, Microsoft a mis en place une fonction de filtre qui vous permet de filtrer facilement les points de données en fonction des balises. Cette fonction permet d'ajuster dynamiquement les vues du résumé et du couloir de navigation en fonction des combinaisons appliquées.Cette amélioration permet de gagner en flexibilité et de rationaliser le suivi des valeurs dynamiques dans les projets. Par exemple, dans le cadre du développement d'applications web, le compteur UpDown permet de surveiller les interactions des utilisateurs telles que les pages vues, tandis que le compteur Observable optimise les ressources du serveur en gérant efficacement les totaux des sessions actives.L'onglet "Insights" de la fenêtre "Managed Memory" prend désormais en charge les "Garbage Collection" (GC) Insights. Cette fonctionnalité permet de mieux comprendre les performances de votre application en mettant en lumière les instances de GC induites. Ces cas sont généralement considérés comme indésirables car ils peuvent nuire à l'efficacité de vos processus, étant donné qu'ils impliquent une intervention manuelle au lieu de permettre au Garbage Collector de gérer de manière autonome l'allocation de la mémoire.De plus, GC Insights offre la possibilité d'analyser ces occurrences avec des estimations de temps, ce qui vous permet de mieux comprendre l'impact du GC induit sur la chronologie d'exécution de votre application.Quel est votre avis sur ces nouvelles améliorations de Visual Studio 17.10 ?