Microsoft a augmenté le numéro de version mineure du jeu d'outils MSVC de 19.39 (VS 2022 v17.9) à 19.40 (VS 2022 v17.10). Pour plus de détails, et quelques façons dont cela affectera les projets qui supposent que les versions MSVC sont toutes 19.3X pour les versions de Visual Studio 2022, vous pouvez consulter l'article de blog MSVC Toolset Minor Version Number 14.40 in VS 2022 v17.10 Avec l'aide de la communauté, de nombreuses modifications ont également été apportées à l'implémentation de la bibliothèque standard. Le formatage des pointeurs de C++26 a été implémenté, ce qui permet d'aligner l'ensemble des spécificateurs de format pour les pointeurs lors de l'utilisation deavec ceux qui existent déjà pour les nombres entiers. Quelques petites fonctionnalités de C++26 et C++23 ont également été implémentées, comme P2836R1, qui permet àd'agir de manière plus naturelle en ce qui concerne les conversions implicites. Du côté des performances, les implémentations vectorielles deet friends ont été améliorées, les opérateurs d'affectation copie/déplacement desont devenus triviaux quand on s'y attend, et bien d'autres choses encore.Vous pouvez désormais utiliser Build Insights pour afficher les informations relatives à l'instanciation de vos modèles. La collecte de l'instanciation des modèles doit être activée dans Outils > Options > Build Insights.Consultez la vidéo de Pure Virtual C++ pour plus de détails :Vous pouvez maintenant laisser le plugin Unreal Engine nécessaire à l'adaptateur de test Unreal Engine fonctionner en arrière-plan, ce qui réduit considérablement les coûts de démarrage. Il s'agit d'une fonctionnalité opt-in qui peut être activée via Outils > Options > Unreal Engine. De plus, des macros Unreal Engine supplémentaires ont été ajoutées afin d'être indentées conformément au style de code d'UE.Si vous visez Linux, ne manquez pas de regarder la vidéo de Pure Virtual C++ sur les fonctions de développement les plus récentes pour Linux :Le support de l'épinglage des cibles CMake a été ajouté dans la vue Cibles CMake. Il y a maintenant un dossier de premier niveau pour les cibles épinglées. Vous pouvez épingler n'importe quelle cible en faisant un clic droit et en sélectionnant l'option Pin dans le menu contextuel.Vous pouvez également désépingler n'importe quelle cible dans le dossier Pinned Targets en sélectionnant Unpin.Des mises à jour de l'interface utilisateur et des améliorations de la convivialité ont été apportées au gestionnaire de connexion. Grâce à ces mises à jour, il est possible d'obtenir une expérience plus transparente lors de la connexion à des systèmes distants et/ou du débogage de connexions échouées.Vous pouvez désormais afficher les commentaires de vos pull requests sur GitHub et Azure DevOps directement dans votre fichier de travail dans Visual Studio. Activez le flag « Pull Request Comments » dans Options > Environment > Preview Features et consultez la branche « pull request » pour commencer.De la même manière que les messages de commit Git ont été générés, vous pouvez maintenant obtenir une première ébauche de la description de votre pull request créée par GitHub Copilot. Vous devez vérifier que vous avez un abonnement actif à GitHub Copilot. Essayez-le en cliquant sur l'icône « Add AI Generated Pull Request Description » dans la fenêtre Create a Pull Request.Si vous survolez le chemin d'accès à une image, Visual Studio vous donnera désormais un petit aperçu de l'image elle-même, ainsi que sa taille en pixels et en octets. La taille est limitée à 500 px de largeur et de hauteur.Vous pouvez désormais choisir les styles italique, gras, barré ou souligné pour la mise en forme du texte dans les paramètres Options > Environnement > Polices et couleurs :Vous pouvez désormais créer un point d'arrêt conditionnel ou un tracepoint directement à partir d'une expression dans votre code source, depuis le menu contextuel. Cela fonctionne sur les noms et valeurs de propriétés ou de champs provenant d'autos, de locales, de fenêtres de surveillance ou de DataTips :La boîte de dialogue Attacher à un processus a été améliorée pour plus de fonctionnalité et de convivialité. Vous pouvez désormais passer facilement de l'arborescence à la liste, mieux organiser les processus grâce à des sections repliables et sélectionner les types de code à l'aide d'une boîte combobox simplifiée. En outre, la fonction « Select/Track Window » est désormais plus facile à utiliser et permet un suivi bidirectionnel : la sélection d'un processus met en évidence sa fenêtre, et un clic sur une fenêtre sélectionne son processus.L'expérience des extensions GitHub Copilot et Copilot Chat a été unifiée et livrée directement dans Visual Studio. Pour l'installer, installez le composant GitHub Copilot dans le programme d'installation de Visual Studio :Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un abonnement GitHub Copilot actif, et vous trouverez l'interface dans le coin supérieur droit de Visual Studio.Vous pouvez télécharger Visual Studio 2022 à partir de la page de téléchargement de Visual Studio Que pensez-vous de cette version 17.10 de Visual Studio 2022, ainsi que des fonctionnalités qu'elle propose pour les développeurs C++ ?