Découverte améliorée de l'environnement avec python-environment-tools

Amélioration de la prise en charge des chaînes de documentation reStructuredText avec Pylance

Support de Pixi par la communauté

Autres changements et améliorations

Smart Send avec Shift+Enter est maintenant disponible dans le VS Code Native REPL pour Python.

Prise en charge des tests paramétrés pytest couvrant plusieurs classes lors de l'appel de la même fonction d'installation.

Correction d'un bug pour que la barre de charge s'affiche pendant la découverte du test

Cette version comprend :Microsoft présente un nouvel outil, python-environment-tools, conçu pour améliorer considérablement la vitesse de détection des installations Python globales et des environnements virtuels Python.Cet outil s'appuie sur Rust pour garantir un processus de découverte rapide et précis. Il minimise également le nombre d'opérations d'entrée/sortie en collectant toutes les informations nécessaires sur l'environnement en une seule fois, ce qui améliore considérablement les performances globales.Microsoft teste actuellement cette nouvelle fonctionnalité dans l'extension Python, en l'exécutant en parallèle avec le support existant, afin d'évaluer les performances de la nouvelle fonctionnalité de découverte. Par conséquent, vous verrez un nouveau canal de journalisation appelé Python Locator qui montre les temps de découverte avec ce nouvel outil.Cette amélioration fait partie des efforts continus de Microsoft pour optimiser les performances et l'efficacité de la prise en charge de Python dans VS Code.Pylance a amélioré la prise en charge du rendu des chaînes de documentation reStructuredText (docstrings) au survol. RestructuredText (RST) est un format populaire pour la documentation, et sa syntaxe est parfois utilisée pour les chaînes de documentation des paquets Python.Cette fonctionnalité n'en est qu'à ses débuts et se trouve actuellement derrière un drapeau expérimental, Microsoft travaillant à s'assurer qu'elle gère efficacement les différents scénarios Sphinx, Google Doc et Epytext. Pour l'essayer, vous pouvez activer le paramètre expérimental python.analysis.supportRestructuredText.Les paquets courants pour lesquels vous pourriez observer ce changement dans leur docstrings incluent pandas et scipy.Note : Ce paramètre est actuellement expérimental, mais il sera probablement activé par défaut à l'avenir lorsqu'il sera plus stabilisé.Il y a maintenant un support pour la détection d'environnement Pixi dans l'extension Python. Ce travail a ajouté un localisateur pour détecter les environnements Pixi dans votre espace de travail, similaire à d'autres environnements communs tels que Conda. De plus, si un environnement Pixi est détecté dans votre espace de travail, il sera automatiquement sélectionné comme environnement par défaut.Microsoft a également ajouté de petites améliorations et corrigé des problèmes demandés par les utilisateurs, ce qui devrait améliorer l'expérience de travail avec Python et Jupyter Notebooks dans Visual Studio Code. Voici quelques changements notables :Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter la liste complète des améliorations dans les changelogs pour les extensions Python Jupyter et Pylance Essayez ces nouvelles améliorations en téléchargeant l'extension Python et l'extension Jupyter depuis le Marketplace, ou installez-les directement depuis la vue des extensions dans Visual Studio Code (Ctrl + Shift + X ou ⌘ + ⇧ + X). Pour en savoir plus sur la prise en charge de Python dans Visual Studio Code, consultez la documentation Que pensez-vous de ces nouveautés proposées par Microsoft ? Les trouvez-vous intéressantes et utiles ?