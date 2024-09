La mise à jour Août de Visual Studio Code 1.93 apporte des profils centralisés, une amélioration de GitHub Copilot et plus encore

react

Génération de tests améliorée



Avec GitHub Copilot, vous pouvez générer des tests pour votre code, soit en utilisant l'action Générer des tests avec Copilot dans le menu de contenu de l'éditeur, soit en utilisant la commande slash /tests dans le Chat en ligne.



Visual Studio Code 1.93 améliore le flux de génération de tests en recherchant un fichier de test existant et en générant les nouveaux tests dans ce fichier, en les ajoutant à la fin. S'il n'y a pas encore de fichier de test, Copilot crée un nouveau fichier de test pour les tests générés.







Vous pouvez ouvrir les sessions de chat précédentes à partir de l'historique des chats grâce au bouton Afficher les chats situé en haut de la vue Chat. Ces sessions portent désormais un nom plus convivial, généré par l'IA. Vous pouvez également renommer les sessions manuellement en sélectionnant l'icône de crayon sur chaque ligne.



Ces entrées de l'historique des discussions sont désormais triées en fonction de la date de leur dernière demande, et sont étiquetées et regroupées par tranches de dates.



Remarque : seules les nouvelles sessions de chat reçoivent le nom généré par l'IA ; les sessions de chat que vous aviez déjà ne seront pas renommées.







Lorsque vous utilisez le chat rapide, vous pouvez désormais utiliser l'action Attacher un contexte pour attacher un contexte tel que des fichiers et des symboles à votre demande de Copilote.







Paramètre : github.copilot.chat.experimental.codeGeneration.instructions Copilot peut vous aider à générer du code, par exemple dans le cadre d'une refactorisation, de la génération de tests unitaires ou de l'implémentation d'une fonctionnalité. Vous pouvez avoir des bibliothèques spécifiques que vous souhaitez utiliser, ou un style de codage particulier que vous souhaitez suivre pour le code que Copilot génère.



Le paramètre expérimental github.copilot.chat.experimental.codeGeneration.instructions vous permet de définir un ensemble d'instructions qui sont ajoutées à chaque requête Copilot qui génère du code.



Les instructions peuvent être définies dans les paramètres de l'utilisateur ou de l'espace de travail, mais peuvent également être importées à partir d'un fichier.



L'extrait de code suivant montre comment définir un ensemble d'instructions à partir des paramètres et d'un fichier externe :



"github.copilot.chat.experimental.codeGeneration.instructions" : [ { "text" : "Always add a comment: 'Generated by Copilot'." } , { "text" : "In TypeScript always use underscore for private field names." } , { "file" : "code-style.md" // import instructions from file `code-style.md` } ] , monProjet/code-style.md :



Always use React functional components. Always add comments.





Le visualiseur de différences Notebook permet de réduire les cellules inchangées, le redimensionnement des colonnes du clavier améliore l'accessibilité, et l'affichage du graphique du contrôle de la source permet désormais de masquer, réduire ou déplacer le graphique, réduisant ainsi la charge d'informations dans le panneau principal.Des améliorations significatives ont également été apportées à GitHub Copilot, notamment une meilleure génération de tests, un chat en ligne amélioré et des instructions expérimentales de génération de code personnalisé. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux sessions de chat précédentes et les renommer, les entrées étant organisées par date.Voici quelques améliorations dans Visual Studio Code 1.93 :Le nouvel éditeur de profils est désormais disponible pour tous dans Visual Studio Code. Le nouvel éditeur de profils permet de gérer les profils à partir d'un seul endroit. Cette expérience comprend la création de nouveaux profils, l'édition et la suppression de profils existants, ainsi que l'importation et l'exportation de profils à partager avec d'autres.Visual Studio Code 1.93 permet désormais découvrir et exécuter les tests unitaires de Django via l'explorateur de tests.Travailler avec JavaScript et TypeScript sur VS Code for the Web vient d'être amélioré. Pour commencer, l'équipe de VS Code a implémenté l'IntelliSense des packages, pour voir les suggestions et la documentation de n'importe quel package importé, tel que. Cela fonctionne de la même manière que dans la version de bureau de VS Code.Dans les fichiers TypeScript, IntelliSense est disponible pour les packages listés dans le. Les fichiers JavaScript sont un peu plus flexibles et utilisent l'acquisition automatique de type, qui offre IntelliSense pour tout package importé dans le fichier courant, même s'il n'est pas listé dans leGrâce à l'IntelliSense de package, l'IntelliSense complète du projet est également activé pour les projets JavaScript et TypeScript. Cela améliore grandement la navigation dans le code, permettant d'aller correctement à la définition et de trouver toutes les références à n'importe quel symbole dans votre projet. Il permet également de signaler les erreurs de type. Visual Studio Code 1.93 prend désormais en charge les importations automatiques lors de l'écriture du code.Les typages des paquets et l'IntelliSense complète du projet sont pris en charge dans Chrome, Microsoft Edge et Firefox. Safari n'est pas encore pris en charge, car il n'implémente pasLa vue diff de Notebook masque désormais les cellules inchangées, ce qui permet de se concentrer sur les cellules modifiées. En même temps, l'entrée de toutes les cellules inchangées est toujours réduite.Une nouvelle commande,, permet de redimensionner les colonnes à l'aide du clavier. Lorsque vous déclenchez cette commande, sélectionnez la colonne que vous souhaitez redimensionner et indiquez un pourcentage de la largeur que vous souhaitez définir. La vidéo suivante montre comment appliquer cette commande pour redimensionner une colonne dans l'éditeur de raccourcis clavier.Visual Studio Code 1.93 déplace le graphique d'historique qui avait été activé lors de la dernière étape de la vue Contrôle de la source dans une nouvelle vue appelée. Cela réduit la surcharge d'informations de la vue principale et permet de masquer/réduire/déplacer la nouvelle vue comme bon vous semble. Cela permet également de jeter les bases d'un graphique d'historique complet.La vue du graphique de contrôle de source affiche actuellement la base/distante de la branche en cours. Dans la prochaine étape, l'équipe VS Code travaille sur l'ajout de la possibilité de filtrer le graphique sur n'importe quelle référence de dépôt, et sur l'amélioration de l'expérience pour les espaces de travail avec plusieurs dépôts.Visual Studio Code 1.93 continue à améliorer l'expérience GitHub Copilot dans VS Code, à travers l'éditeur, la vue Chat et le Chat en ligne, ainsi que plusieurs fonctionnalités expérimentales.Quel est votre avis sur cette mise à jour ?