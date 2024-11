Qualité et sécurité

IA et productivité

Il est primordial de garantir les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Visual Studio 2022 v17.13 intègre de solides améliorations en matière de qualité et de sécurité, conçues pour offrir un environnement de développement transparent et sécurisé. Grâce à des outils de diagnostic et de débogage améliorés, les développeurs peuvent désormais identifier et résoudre les problèmes plus efficacement, ce qui se traduit par des applications plus fiables et plus stables.En outre, les fonctions de sécurité améliorées offrent une protection contre les menaces potentielles, protégeant ainsi le code et les données. Ces améliorations permettent non seulement de rationaliser le flux de travail, mais aussi de renforcer la confiance dans la fourniture de solutions logicielles sûres et de haute qualité.Visual Studio 2022 v17.13 intègre une IA avancée pour stimuler la productivité des développeurs en automatisant les tâches de routine, en proposant des suggestions de code intelligentes et en améliorant l'efficacité du codage.Grâce à la complétion de code assistée par l'IA, aux outils de refactorisation et aux informations personnalisées, les développeurs peuvent écrire un code plus propre et plus efficace et se concentrer sur les aspects complexes et créatifs de leurs projets, ce qui permet d'accélérer les cycles de développement.Cette nouvelle version apporte également des améliorations générales de productivité dans l'ensemble de l'IDE, ce qui en fait un outil robuste pour les développeurs de tous niveaux.« Nous espérons que vous apprécierez cette version préliminaire de Visual Studio et nous sommes impatients de connaître votre avis. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires par l'intermédiaire de la communauté des développeurs, en signalant les problèmes [...] et en faisant part de vos suggestions de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations à apporter aux fonctionnalités existantes. », conclut Microsoft.Quel est votre avis sur le sujet ?Quelles fonctionnalités aimeriez-vous retrouver dans la version 17.13 de Visual Studio 2022 ?