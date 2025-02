Suggestions de la prochaine modification (aperçu) - Copilot prédit la prochaine modification que vous êtes susceptible d'effectuer.

Repositionnement de la palette de commandes - Faites glisser la palette de commandes et les entrées rapides vers une nouvelle position.

Acceptation automatique des modifications - Accepte automatiquement les modifications de Copilot après un délai configurable.

Confiance de l'éditeur de l'extension - Assurez la sécurité de votre environnement grâce à la confiance de l'éditeur de l'extension.

Journaux composés - Combinez plusieurs journaux en une seule vue de journal agrégée.

Filtrer les journaux de sortie - Filtrer le contenu du panneau de sortie.

Informations sur les erreurs Git - Informations riches sur les erreurs Git et ouverture sur GitHub.

Rechercher des valeurs dans les variables de débogage - Filtrer et rechercher des valeurs spécifiques dans les variables de débogage.

Valeurs en ligne du carnet de notes - Visualiser les valeurs en ligne des variables des cellules de code dans les carnets de notes.

Python no-config debug - Déboguer rapidement un script ou un module Python sans configuration.

Dans la version d'octobre de VS Code, Microsoft a annoncé la prévisualisation de l'éditeur Copilot (Copilot Edits). Maintenant, Microsoft annonce la disponibilité générale de Copilot Edits ! Copilot Edits est optimisé pour l'édition de code et vous permet d'effectuer des modifications de code sur plusieurs fichiers de votre espace de travail, directement depuis le chat. Contrôles améliorés de l'éditeur



Les modifications peuvent désormais être acceptées et rejetées individuellement, ce qui vous donne plus de contrôle. Autre nouveauté, les contrôles de l'éditeur pour les modifications restent visibles lorsque vous passez à la vue côte à côte. Cela permet de mieux comprendre les modifications importantes.





Microsoft a ajouté un nouveau paramètre permettant d'accepter automatiquement les suggestions d'édition après un délai configurable. Ce paramètre est chat.editing.autoAcceptDelay, qui spécifie le nombre de secondes après lequel les modifications sont acceptées. Le compte à rebours s'arrête lorsque vous interagissez avec le bouton d'acceptation ou lorsque vous commencez à examiner les modifications. Cette fonction devrait être familière à tous ceux qui regardent des émissions en boucle le week-end.

Le survol de l'action affiche désormais le fichier pour lequel le bloc de code a été généré.





Si le bloc de code est destiné à un fichier inexistant, vous êtes invité à indiquer où créer le fichier. Il peut s'agir d'un chemin d'accès suggéré par Copilot, d'un éditeur sans titre ou de l'éditeur actuellement actif.



Lorsque les modifications sont calculées et appliquées, le même flux et la même interface utilisateur que pour les modifications de Copilot sont utilisés. Vous pouvez revoir, améliorer ou rejeter chaque modification individuellement.

github.copilot.chat.editor.temporalContext.enabled

github.copilot.chat.edits.temporalContext.enabled

@workspace

#codebase

Exécuter la nouvelle commande GitHub Copilot : Construire un index distant .





. Sélectionnez le bouton Construire un index dans l'interface d'état de l'index de l'espace de travail. Ce bouton n'apparaît que si votre projet est éligible à l'indexation à distance.





Sélectionnez le bouton Build Index dans la première réponse @workspace que vous voyez. Cette réponse n'apparaît que si votre projet est éligible et ne s'affiche qu'une seule fois par espace de travail.

@workspace

#codebase

Amélioration du suivi et de la gestion des fichiers modifiés localement lors de l'utilisation d'un index distant.





Ajout d'une mise à jour en arrière-plan des fichiers modifiés dans l'index local, de sorte que les questions relatives à @workspace n'aient pas à attendre qu'ils soient mis à jour.





n'aient pas à attendre qu'ils soient mis à jour. Optimisation de l'index de base pour les grands projets.

#changes

summarize the #changes in my workspace

#changes

OpenAI's o3-mini : Le tout nouveau modèle de raisonnement d'OpenAI pour votre flux de travail de codage est déployé progressivement et sera disponible pour les utilisateurs de GitHub Copilot Pro, Business et Enterprise.





: Le tout nouveau modèle de raisonnement d'OpenAI pour votre flux de travail de codage est déployé progressivement et sera disponible pour les utilisateurs de GitHub Copilot Pro, Business et Enterprise. Gemini 2.0 Flash : le dernier modèle de Google présente des capacités élevées en matière de suggestions de code, de documentation et d'explication du code. Ce modèle est désormais disponible pour tous les clients de GitHub Copilot, y compris Copilot Free.

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS2. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code (IntelliSense3.), les snippets, la refactorisation du code et Git intégré. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.Microsoft a mis à jour Visual Studio Code (VS Code) à la version 1.97, dans laquelle l'entreprise a déclaré que GitHub Copilot est maintenant traité comme une "expérience prête à l'emploi", et a présenté une nouvelle fonctionnalité clé, le rendu WebGPU dans l'éditeur. Il s'agit d'une version plus importante que d'habitude, car c'est la première depuis le début du mois de décembre, lorsque le cycle mensuel habituel est interrompu pour les fêtes de fin d'année.Les fonctionnalités Copilot ont constitué une part importante des mises à jour de VS Code pendant un certain temps, mais le changement ici est que, parce qu'il y a maintenant un plan Copilot gratuit, l'équipe de VS Code suivra les mises à jour Copilot comme faisant partie du produit principal, selon l'ingénieur distingué Kai Maetzel, qui dirige l'équipe d'ingénierie de VS Code. À noter que bien qu'il y ait maintenant un plan gratuit, il est limité à 2 000 complétions de code et 50 messages de chat par mois, ce qui ne sera probablement pas suffisant pour la plupart des développeurs.Maetzel fait référence au "support de l'IA" dans sa remarque tout en l'appelant "travail côté client pour Copilot", et ce tour de passe-passe verbal est un problème pour les entreprises qui ont des assistants de codage IA concurrents. VS Code est de loin l'éditeur le plus populaire, utilisé par 74 % des développeurs professionnels selon l'enquête la plus récente de Stack Overflow. Des tiers peuvent créer des extensions de codage IA, mais certaines fonctionnalités sont spécifiques à Copilot, ce qui donne un avantage à GitHub.Voici quelques-unes des principales nouveautés de cette version 1.97 de Visual Studio Code :Les complétions de code de GitHub Copilot sont excellentes pour l'autocomplétion, mais comme la plupart des activités de codage consistent à éditer du code existant, il s'agit d'une évolution naturelle des complétions pour aider également à l'édition. Voici une nouvelle fonctionnalité en avant-première,(Copilot NES).Sur la base des modifications que vous effectuez, Copilot NES prédit à la fois l'emplacement de la prochaine modification que vous souhaiterez effectuer et la nature de cette modification. NES suggère des modifications futures en rapport avec votre travail actuel, et vous pouvez simplementpour naviguer rapidement et accepter les suggestions.Remarquez dans l'exemple suivant que la modification d'une variable déclenche une suggestion de modification plus loin dans le fichier. Il vous suffit d'utiliser la touchepour naviguer et accepter la suggestion. L'indicateur de gouttière vous guidera vers la prochaine suggestion de modification.Activez Copilot NES via le paramètre de VS CodeEn fonction de la taille et du type d'édition, le rendu de la suggestion peut changer dynamiquement de côte à côte à sous la ligne actuelle. Configurez le paramètrepour toujours rendre les suggestions sous la ligne actuelle.Dans Copilot Chat, tout bloc de code peut être appliqué à un fichier dans l'espace de travail en utilisant l'actiondans la barre d'outils du bloc de code. Voici quelques améliorations à cette expérience :Le contexte temporel est utile lors de l'édition ou de la génération de code en informant le modèle de langage des fichiers avec lesquels vous avez récemment interagi. Il peut être activé manuellement,pour Inline Chat etpour Copilot Edits.Lorsque vous posez à Copilot une question sur le code de votre projet en utilisantou, Copilot utilise un index pour rechercher rapidement et précisément dans votre base de code des extraits de code pertinents à inclure dans le contexte. Cet index peut être soit un index distant géré par GitHub, soit un index stocké localement, soit un index de base utilisé comme solution de repli pour les grands projets qui ne peuvent pas utiliser d'index distant.Cette itération, Microsoft a ajouté le nouvel index de l'espace de travail à l'indicateur d'état de la langue dans la barre d'état qui montre le type d'index utilisé par Copilot et des informations connexes, telles que le nombre de fichiers en cours de réindexation. Pour le voir, il suffit de sélectionner l'icônedans la barre d'état de VS Code.Les index d'espaces de travail distants sont gérés par GitHub. Un index distant peut fournir rapidement des résultats de haute qualité, même pour des projets de grande envergure. De plus, ils ne doivent être construits qu'une seule fois par projet GitHub, au lieu d'une seule fois par utilisateur.Voici les nouvelles façons de mettre à niveau un projet vers un index distant :Gardez à l'esprit que seuls les projets ayant un GitHub distant (remote) peuvent actuellement utiliser un index distant. La construction de l'index distant peut également prendre un certain temps, en particulier si votre projet est de grande taille. Consultez l'interface d'état de l'index de l'espace de travail pour voir si l'indexation à distance est terminée.Voici les optimisations de la recherche de code pouretdans cette version :Lorsque vous écrivez des requêtes pour Chat ou Edits, vous pouvez maintenant référencer des fichiers qui ont été modifiés dans le contrôle de source Git en utilisant la variable de contexte. 