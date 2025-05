La mise à jour Avril 2025 de Visual Studio Code 1.100 est disponible avec GPT 4.1, des invites réutilisables et une prise en charge améliorée du multifenêtrage

Chat

Chat

Fichiers d'invites et d'instructions

.instructions.md

chat.instructionsFilesLocations

Pour les ajouter manuellement, utilisez le bouton Ajouter un contexte dans la vue Chat, puis sélectionnez Instructions.... Il est également possible d'utiliser la commande Chat : Attacher des instructions... dans la palette de commandes. Cette commande fait apparaître un sélecteur qui permet de sélectionner des fichiers d'instructions existants ou d'en créer un nouveau à joindre.

Pour ajouter automatiquement des instructions à une invite, ajoutez l'en-tête applyTo Front Matter au fichier d'instructions pour indiquer les fichiers auxquels les instructions s'appliquent. Si une demande de chat contient un fichier qui correspond au modèle global donné, le fichier d'instructions est automatiquement joint.

applyTo : '**/*.ts'

--- applyTo: '**/*.ts' --- Place curly braces on separate lines for multi-line blocks: if (condition) { doSomething(); } else { doSomethingElse(); }

.prompt.md

chat.promptFilesLocations

/

mode : le mode de discussion à utiliser lors de l'invocation de l'invite (mode ask , edit ou agent ).

: le mode de discussion à utiliser lors de l'invocation de l'invite (mode , ou ). tools : si le mode est agent , la liste des outils disponibles pour l'invite.

--- mode: 'agent' tools: ['getCurrentMilestone', 'getReleaseFeatures', 'file_search', 'semantic_search', 'read_file', 'insert_edit_into_file', 'create_file', 'replace_string_in_file', 'fetch_webpage', 'vscode_search_extensions_internal'] --- Generate release notes for the features I worked in the current release and update them in the release notes file. Use [release notes writing instructions file](.github/instructions/release-notes-writing.instructions.md) as a guide.

Modifications plus rapides en mode agent

Recherche de code dans un dépôt GitHub avec l'outil #githubRepo

microsoft/vscode

#githubRepo

user/repo

--- applyTo: '**' --- Use the `#githubRepo` tool with `microsoft/vscode` to find relevant code snippets in the VS Code codebase. Use the `#githubRepo` tool with `microsoft/typescript` to answer questions about how TypeScript is implemented.

#codebase

#githubRepo

Prise en charge du protocole MCP pour le protocole HTTP Streamable

{ "servers": { "my-mcp-server": { "url": "http://localhost:3000/mcp" } } }

Prise en charge des serveurs MCP pour la production d'images

Performances du chat

Résumé de la conversation et mise en cache de l'invite

La version 1.100 de Visual Studio Code de Microsoft introduit la prise en charge du format d'édition apply patch d'OpenAI avec GPT 4.1 et o4-mini en mode agent, ce qui permet des éditions nettement plus rapides par l'IA, en particulier lors de l'utilisation de fichiers volumineux. Cette mise à jour étend également la compatibilité avec l'outil de remplacement de chaîne de caractères d'Anthropic en mode agent, prenant désormais en charge Claude Sonnet 3.7 et 3.5, ce qui améliore encore l'efficacité de l'édition.Suite à ces mises à niveau de l'édition IA, l'expérience de chat intégrée a reçu plusieurs améliorations. Les utilisateurs peuvent désormais définir des instructions personnalisées et créer des invites réutilisables pour le chat avec l'IA, ce qui rend les interactions plus adaptées et plus efficaces. Des résultats plus intelligents sont fournis grâce à des outils supplémentaires pour travailler avec GitHub, les extensions et les carnets de notes. En outre, la prise en charge des images et des flux HTTP est désormais disponible pour le Managed Chat Protocol, ce qui permet de partager un plus large éventail de contenus lors des sessions de chat.Sur le plan des performances, les réponses de chat de l'IA sont plus rapides pour les demandes répétées, et les modifications effectuées en mode agent ont également été optimisées pour plus de rapidité.Enfin, la convivialité de l'éditeur a été améliorée grâce à la prise en charge du multifenêtrage pour les interfaces de chat et d'édition, et les modifications par étapes sont désormais plus faciles à identifier, ce qui facilite les tâches de contrôle de version.Voici quelques-unes des principales nouveautés de Visual Studio 1.100 :L'utilisateur peut adapter son expérience de l'IA dans VS Code à ses pratiques de codage et à sa pile technologique spécifiques en utilisant des fichiers d'instructions et d'invites basés sur Markdown. La mise en œuvre et l'utilisation de ces deux concepts connexes ont été alignées, mais ils ont chacun des objectifs distincts.Les fichiers d'instructions (également connus sous le nom d'instructions ou de règles personnalisées) permettent de décrire des directives et un contexte communs pour le modèle IA dans un fichier Markdown, comme des règles de style de code ou les frameworks à utiliser. Les fichiers d'instructions ne sont pas des demandes de chat autonomes, mais fournissent plutôt un contexte que l'utilisateur peut appliquer à une demande de chat.Les fichiers d'instructions utilisent le suffixe. Ils peuvent se trouver dans le dossier de données de l'utilisateur ou dans l'espace de travail. Le paramètrerépertorie les dossiers contenant les fichiers d'instructions.Un utilisateur peut joindre manuellement des instructions à une demande de chat spécifique, ou elles peuvent être ajoutées automatiquement :L'exemple suivant fournit des instructions pour les fichiers TypeScript () :Un utilisateur peut créer des fichiers d'instructions avec la commande Chat : Nouveau fichier d'instructions.... De plus, les fichiers créés dans le dossier de données de l'utilisateur peuvent être automatiquement synchronisés entre plusieurs machines d'utilisateurs grâce au service Settings Sync. Il convient de cocher l'option Invites et instructions dans la boîte de dialogue Paramètres de sauvegarde et de synchronisation.Les fichiers d'invite décrivent une demande de chat complète et autonome, y compris le texte de l'invite, le mode de chat et les outils à utiliser. Les fichiers d'invite sont utiles pour créer des demandes de chat réutilisables pour des tâches courantes. Par exemple, il est possible d'ajouter un fichier d'invite pour créer un composant frontal ou pour effectuer un examen de sécurité.Les fichiers d'invite utilisent le suffixe. Ils peuvent être situés dans le dossier de données de l'utilisateur ou dans l'espace de travail. Le paramètreindique le dossier dans lequel les fichiers d'invite sont recherchés.Il existe plusieurs façons d'exécuter un fichier d'invite :- Taperdans le champ de saisie du chat, suivi du nom du fichier d'invite.- Ouvrir le fichier d'invite dans un éditeur et appuyer sur le bouton « Play » dans la barre d'outils de l'éditeur. Cela permet d'itérer rapidement sur l'invite et de l'exécuter sans avoir à revenir à l'affichage du chat.- Utiliser la commande Chat : Exécuter le fichier d'invite... de la palette de commandes.Les fichiers d'invite peuvent comporter les en-têtes de métadonnées Front Matter suivants, qui indiquent comment ils doivent être exécutés :L'exemple suivant montre un fichier d'invite pour la génération de notes de version, qui s'exécute en mode agent et peut utiliser un ensemble d'outils :Pour créer un fichier d'invite, utiliser la commande Chat : Nouveau fichier d'invite... de la palette de commandes.L'équipe de Visual Studio Code a mis en place le support du format d'édition apply patch d'OpenAI (GPT 4.1 et o4-mini) et de l'outil replace string d'Anthropic (Claude Sonnet 3.7 et 3.5) en mode agent. Cela signifie qu'un utilisateur peut bénéficier d'éditions nettement plus rapides, en particulier dans les fichiers volumineux.La mise à jour des modèles OpenAI est activée par défaut dans VS Code Insiders et se déploie progressivement dans Stable. La mise à jour Anthropic est disponible pour tous les utilisateurs dans Stable et InsidersVisual Studio Code déploie progressivement le modèle GPT-4.1 comme modèle de base par défaut dans le chat dans VS Code. L'utilisateur peut se servir du sélecteur de modèle dans la vue Chat pour passer à un autre modèle à tout moment.Imaginez qu'un utilisateur ait besoin de poser une question sur un dépôt GitHub, mais qu'il ne l'ait pas ouvert dans son éditeur. Par exemple, l'utilisateur veut savoir comment une fonction spécifique est implémentée dans le dépôtIl est désormais possible d'utiliser l'outilpour rechercher des extraits de code dans n'importe quel dépôt GitHub auquel un utilisateur a accès. Cet outil prend uncomme entrée supplémentaire. Par exemple, « how to implement factory pattern in TS #githubRepo microsoft/vscode ».L'utilisateur peut également utiliser des instructions personnalisées pour indiquer quand et comment utiliser cet outil, comme le montre l'exemple suivant :Si un utilisateur souhaite poser des questions sur le repo sur lequel il travaille actuellement, il lui suffit d'utiliser l'outilDe même, l'outilne sert qu'à rechercher des extraits de code pertinents. Le serveur MCP de GitHub fournit des outils pour travailler avec les issues et les pull requests de GitHub.Cette version de VS Code ajoute la prise en charge du nouveau transport Streamable HTTP pour les serveurs Model Context Protocol. Les serveurs Streamable HTTP sont configurés comme les serveurs SSE existants, et l'implémentation est rétrocompatible avec les serveurs SSE :Visual Studio Code prend désormais en charge les serveurs MCP qui génèrent des images dans le cadre de la sortie de leur outil.Il convient de noter que tous les modèles de langage ne prennent pas en charge la lecture d'images à partir des sorties d'outils. Par exemple, bien que GPT-4.1 ait une capacité de vision, il ne prend pas actuellement en charge la lecture d'images à partir d'outils.L'équipe VS Code a apporté quelques modifications à la construction de l'invite en mode agent afin d'optimiser la mise en cache de l'invite. La mise en cache de l'invite est un moyen d'accélérer les réponses du modèle en maintenant un préfixe stable pour l'invite. La requête suivante est capable de reprendre à partir de ce préfixe, et le résultat est que chaque requête devrait être un peu plus rapide. Cette méthode est particulièrement efficace dans le cas d'une série de demandes répétitives avec un contexte important, comme c'est généralement le cas en mode agent.Lorsque la conversation d'un utilisateur devient longue ou que son contexte devient très large, il se peut qu'un message « Historique résumé de la conversation » apparaisse dans la session en mode agent :Au lieu de conserver l'ensemble de la...