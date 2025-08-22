Le protocole MCP (Model Context Protocol) est désormais disponible dans Visual Studio, permettant d'accéder à un contexte plus riche et en temps réel à partir de l'ensemble de votre pile de développement

Microsoft a annoncé que la prise en charge du protocole MCP est désormais disponible dans Visual Studio. Elle permet d'accéder à un contexte plus riche et en temps réel à partir de l'ensemble de votre pile de développement et d'étendre les capacités du mode Agent comme jamais auparavant. Grâce à la prise en charge dans Visual Studio, vous découvrirez de nouvelles façons de vous connecter, de configurer et de contrôler vos serveurs MCP, ainsi qu'un ensemble croissant de fonctionnalités pour rendre la configuration transparente et prête à l'emploi en entreprise.
En mai, Microsoft a annoncé l'intégration du protocole de contexte de modèle (Model Context Protocol ou MCP) dans Windows 11, afin de promouvoir le système d'exploitation en tant que système d'exploitation agentique. Le géant de Redmond a déclaré que le MCP est une couche fondamentale pour fournir une « informatique agentique sécurisée et interopérable ». Le MCP ouvre de nombreuses possibilités, mais il existe des problèmes de sécurité potentiels.
Le protocole MCP (Model Context Protocol) est une norme ouverte qui facilite la connexion des agents IA à des outils et services externes. Il s'agit en quelque sorte d'un protocole similaire à HTTP, mais destiné aux workflows de développement basés sur l'IA. Au lieu de créer des intégrations personnalisées pour chaque outil, le protocole MCP vous permet de vous connecter à des points de terminaison serveur robustes pour les bases de données, la recherche de code, les pipelines de déploiement, etc.
Récemment, Microsoft a annoncé que la prise en charge du protocole MCP est désormais disponible dans Visual Studio. Elle permet d'accéder à un contexte plus riche et en temps réel à partir de l'ensemble de votre pile de développement et d'étendre les capacités du mode Agent comme jamais auparavant. Grâce à la prise en charge dans Visual Studio, vous découvrirez de nouvelles façons de vous connecter, de configurer et de contrôler vos serveurs MCP, ainsi qu'un ensemble croissant de fonctionnalités pour rendre la configuration transparente et prête à l'emploi en entreprise.
Dans Visual Studio, MCP ouvre de nouvelles possibilités pour :
- Workflows personnalisés : utilisez vos serveurs MCP personnalisés ou choisissez parmi le vaste écosystème de serveurs existants pour automatiser les tâches répétitives, interroger des métriques, interagir avec des bases de données ou appeler des API internes, directement depuis Copilot Chat.
- Intégration d'entreprise : connectez l'IA aux outils et systèmes internes de votre entreprise tout en préservant la sécurité des données sensibles.
- Conversations plus intelligentes : donnez à Copilot un accès structuré aux connaissances, services et workflows spécifiques à un projet afin qu'il puisse fournir des réponses plus riches et plus pertinentes.
Voici les nouveautés de cette prise en charge :
Intégration complète du client MCP
Dans Visual Studio, vous pouvez vous connecter à des serveurs MCP locaux ou distants à l'aide de la configuration .mcp.json.
Grâce à des flux transparents pour gérer les entrées, l'authentification et les outils du serveur, la gestion des MCP dans Visual Studio est une expérience de premier ordre, conçue spécialement pour les développeurs.
Authentification de premier ordre
Connectez-vous en toute sécurité à des points de terminaison protégés grâce aux flux Visual Studio intégrés. Grâce à la prise en charge de la spécification d'authentification MCP complète, Visual Studio peut se connecter à des serveurs MCP protégés, quel que soit le fournisseur d'authentification utilisé.
Des moyens plus simples pour se connecter à de nouveaux serveurs
Visual Studio prend désormais en charge l'installation de serveurs en un clic à partir du Web. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, l'ajout de nouveaux serveurs MCP dans VS est aussi simple que de cliquer sur un bouton. Recherchez les boutons « Installer dans VS » qui commenceront à apparaître dans les référentiels de vos serveurs MCP préférés !
Grâce à notre nouveau flux d'ajout, il est plus facile que jamais d'ajouter des connexions à de nouveaux serveurs MCP. Qu'il s'agisse d'un serveur que vous avez trouvé en ligne ou d'un serveur MCP personnalisé pour votre organisation, vous n'avez plus besoin de copier, coller et configurer manuellement JSON pour vous connecter à de nouveaux serveurs. Pour accéder à ce flux, il suffit de cliquer sur la nouvelle icône verte en forme de plus dans la fenêtre de sélection d'outils dans GitHub Copilot Chat.
Contrôles de gouvernance d'entreprise
Grâce à une nouvelle intégration avec la politique GitHub, les entreprises et les organisations peuvent désormais contrôler de manière précise l'accès aux fonctionnalités MCP au sein de leurs organisations. Votre administrateur informatique peut désormais simplement accéder à vos paramètres de politique GitHub et activer ou désactiver les fonctionnalités MCP pour tous les utilisateurs.
Source : Annonce de Microsoft
