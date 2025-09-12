Microsoft annonce les mises à jour du langage C++ 23 dans MSVC Build Tools v14.50 pour Microsoft Visual Studio 2026 version 18.0

auto(x) : copie de dégradation dans le langage



// Prior to P0849R8: void pop_front_alike(auto& x) { using T = std::decay_t<decltype(x.front())>; std::erase(x, T(x.front())); } // After P0849R8: void pop_front_alike(auto& x) { std::erase(x, auto(x.front())); }

Implémentation de C++23 #warning



// Valid prior to C++23. #error bad configuration... // Valid after C++23. #warning configuration deprecated...

Paramètre d'objet explicite pour l'affectation et la comparaison



Autoriser les références à des valeurs inconnues pendant l'évaluation des constantes



Liaisons structurées contraintes.

Paramètres de coroutine passés à un constructeur de promesse

Une amélioration qui étend la définition d'une instruction init pour autoriser une déclaration d'alias

Qualificateurs ref et remplacement virtuel.

Liaisons structurées et qualificateurs cv de tableau.

arguments par défaut pour l'opérateur []

Aucune modification requise au niveau du comportement.

C++23 Prise en charge des séquences d'échappement délimitées par des hexadécimaux/octets dans les littéraux de chaîne.

Une modification qui déprécie « l'opérateur identifiant de littéral de chaîne ».

Une modification qui assouplit les règles de conversion pour l'opérateur « spaceship ».

Psolution proposée pour les fonctions membres d'objets statiques et explicites avec les mêmes listes de types de paramètres.

Déplacement implicite plus simple.

Implémentation d'un avertissement pour signaler le changement de type d'énumération causé par /Zc:enumTypes.



Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il est utilisé pour développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel Microsoft, notamment Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il peut produire à la fois du code natif et du code géré.Visual Studio prend en charge 36 langages de programmation différents et permet à l'éditeur de code et au débogueur de prendre en charge (à des degrés divers) presque tous les langages de programmation, à condition qu'un service spécifique au langage existe. Les langages intégrés comprennent C, C++, C++/CLI, Visual Basic .NET, C#, F#, JavaScript, TypeScript, XML, XSLT, HTML et CSS. La prise en charge d'autres langages tels que Python, Ruby, Node.js et M, entre autres, est disponible via des plug-ins. Java (et J#) étaient pris en charge dans le passé.Récemment, Microsoft a annoncé que Visual Studio 2026 Insiders est disponible. Cette version intègre directement l'IA dans le flux de travail des développeurs, apporte des améliorations de performances qui redéfinissent les attentes en matière de vitesse à l'échelle de l'entreprise et propose un design moderne qui rend l'environnement plus léger et plus ciblé. Tout cela s'inscrit dans un objectif : permettre aux développeurs de rester concentrés afin qu'ils passent moins de temps à se battre avec les outils et plus de temps à résoudre les problèmes difficiles qui comptent.Microsoft vient également de mettre à jour le langage C++ dans MSVC Build Tools v14.50. Visual Studio 2026 version 18.0 est fournie avec les outils de compilation MSVC version 14.50, qui incluent la version 19.50 du compilateur MSVC. Vous pouvez essayer les améliorations en téléchargeant la version Insiders.À mesure que les normes C++ progressent dans MSVC, vous pouvez suivre leur évolution à l'aide du. Voici les principales mises à jour des fonctionnalités C++23 :Voici les mises à jour de conformité mineures :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?