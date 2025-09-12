La mise à jour Août 2025 de Visual Studio Code 1.104 est désormais disponible, avec une meilleur flexibilité des modèles d'IA, une sécurité accrue, et des améliorations pour la productivité.

Sélection automatique du modèle (aperçu)

Confirmer les modifications apportées aux fichiers sensibles

chat.tools.edits.autoApprove

chat.tools.edits.autoApprove

Prise en charge des fichiers AGENTS.md (expérimentale)

chat.useAgentsMdFile

AGENTS.md

AGENTS.md

AGENTS.md

chat.useAgentsMdFile

Amélioration de l'expérience des fichiers modifiés

La liste des fichiers modifiés est désormais réduite par défaut afin de laisser plus d'espace à la conversation de chat. Même lorsqu'elle est réduite, vous pouvez toujours voir le nombre de fichiers modifiés et les lignes ajoutées ou supprimées.

Lorsque vous conservez ou acceptez une modification suggérée, le fichier est supprimé de la liste des fichiers modifiés.

Lorsque vous préparez ou validez un fichier à l'aide de la vue Contrôle de source, les modifications proposées sont automatiquement acceptées.

Les modifications par fichier (lignes ajoutées ou supprimées) sont désormais affichées pour chaque élément de la liste.

Collaborer avec des agents de codage (expérimental)

chat.agentSessionsViewLocation

Suivi de la barre d'état : surveillez la progression de plusieurs agents de codage directement depuis la barre d'état.

Prise en charge de plusieurs sessions : lancez et gérez plusieurs sessions de chat à partir de la même vue.

Menus contextuels étendus : accédez à davantage d'actions pour interagir efficacement avec vos agents de codage.

Descriptions riches : grâce à l'activation des descriptions riches, chaque entrée de la liste comprend désormais un contexte détaillé qui vous aide à trouver rapidement les informations pertinentes.

Actions de l'éditeur de chat : affichez ou appliquez facilement les modifications de code et consultez les pull requests directement depuis l'éditeur de chat.

Transitions fluides : passez des chats locaux aux tâches des agents GitHub avec une continuité améliorée.

Meilleur rendu des sessions : diverses améliorations ont été apportées au rendu des cartes et des outils pour une meilleure clarté visuelle.

Amélioration des performances : chargement plus rapide des sessions pour une expérience plus réactive.

githubPullRequests.codingAgent.uiIntegration

Approbation automatique du terminal

chat.tools.terminal.enableAutoApprove

chat.tools.terminal.enableAutoApprove

settings.json

chat.tools.terminal.autoApprove

./

curl

wget

Invoke-RestMethod

Invoke-WebRequest

MCP

chat.mcp.discovery.enabled

chat.mcp.discovery.enabled

chat.mcp.access

chat.mcp.enabled

chat.mcp.access

all : autoriser tous les serveurs MCP à fonctionner (équivalent à la valeur true précédente)

: autoriser tous les serveurs MCP à fonctionner (équivalent à la valeur précédente) none : désactiver complètement la prise en charge MCP (équivalent à la valeur false précédente)

Accessibilité

(kb(workbench.action.chat.focusConfirmation))

Édition de code

editor.inlineSuggest.minShowDelay

editor.inlineSuggest.minShowDelay

Expérience de l'éditeur

window.border

window.border

default : respecter les paramètres du thème de couleurs, revenir aux paramètres Windows

: respecter les paramètres du thème de couleurs, revenir aux paramètres Windows system : respecter uniquement les paramètres Windows (couleur d'accentuation du titre de la fenêtre)

: respecter uniquement les paramètres Windows (couleur d'accentuation du titre de la fenêtre) off : désactiver les couleurs de bordure

: désactiver les couleurs de bordure <color> : couleur spécifique au format Hex, RGB, RGBA, HSL, HSLA

window.border

window.activeBorder

window.inactiveBorder

workbench.colorCustomizations



Microsoft a publié la version d'août 2025 de Visual Studio Code. Cette version comporte de nombreuses mises à jour, notamment une meilleur flexibilité des modèles, une sécurité accrue, et des améliorations pour la productivité. Avec cette version, laissez VS Code sélectionner le meilleur modèle et disposez de plus de modèles via les extensions VS Code. Cette version permet également de confirmer les modifications apportées aux fichiers sensibles, tout en laissant les agents exécuter des commandes de terminal en toute sécurité. Vous pouvez désormais utiliser AGENTS.md pour ajouter du contexte au chat.Cette version apporte également des améliorations à ces domaines : Notebooks, contrôle des sources, terminal, langages, contributions aux extensions, création d'extensions, API proposées, ingénierie.Dans cette itération, Microsoft introduit la sélection automatique du modèle dans le chat. Lorsque vous choisissez le modèle Auto dans le sélecteur de modèles, VS Code sélectionne automatiquement un modèle pour vous garantir des performances optimales et éviter les limites de débit.La sélection automatique du modèle est actuellement en préversion et sera déployé auprès de tous les utilisateurs de GitHub Copilot dans VS Code au cours des prochaines semaines, en commençant par les plans Copilot individuels.La sélection automatique choisira entre Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini, GPT-4.1 et Gemini Pro 2.5, sauf si votre organisation a désactivé l'accès à ces modèles. Lorsque vous utilisez la sélection automatique de modèle, VS Code utilise un multiplicateur de modèle variable, basé sur le modèle sélectionné. Si vous êtes un utilisateur payant, la sélection automatique appliquera une réduction de 10 % sur les demandes.Vous pouvez afficher le modèle sélectionné et le multiplicateur de modèle en survolant la réponse dans la vue Chat.Paramètre :En mode agent, l'agent peut modifier de manière autonome les fichiers de votre espace de travail. Cela peut inclure la modification ou la suppression accidentelle ou malveillante de fichiers importants tels que les fichiers de configuration, ce qui pourrait avoir des effets négatifs immédiats sur votre machine.Dans cette version, l'agent demande désormais explicitement la confirmation de l'utilisateur avant d'apporter des modifications à certains fichiers. Cela offre une sécurité supplémentaire lors de l'utilisation du mode agent. Avec le paramètre, vous pouvez configurer des modèles de fichiers pour indiquer quels fichiers nécessitent une confirmation.Les dossiers système courants, les fichiers dotfiles et les fichiers en dehors de votre espace de travail nécessiteront une confirmation par défaut.Paramètre :Un fichiervous permet de fournir du contexte et des instructions à l'agent. À partir de cette version, lorsque vous avez un fichierà la racine de votre espace de travail, il est automatiquement utilisé comme contexte pour les demandes de chat. Cela peut être utile pour les équipes qui utilisent plusieurs agents IA.La prise en charge des fichiersest activée par défaut et peut être contrôlée à l'aide du paramètreDans cette itération, la liste des fichiers modifiés a été remaniée avec plusieurs fonctionnalités améliorant la qualité de vie. Ces modifications devraient améliorer votre expérience lorsque vous travaillez en mode agent !Avec les agents de codage, vous déléguez des tâches à des agents IA qui les traitent en arrière-plan. Vous pouvez faire travailler plusieurs agents de ce type en parallèle.Paramètre :La vue des sessions de chat offre une vue unique et unifiée pour gérer à la fois les sessions de chat locales et celles fournies par des contributeurs. Cette version a amélioré la vue des sessions de chat, dans laquelle vous pouvez désormais effectuer toutes les opérations clés, ce qui facilite l'itération et la finalisation de vos tâches de codage.Cette version a amélioré l'intégration des agents de codage GitHub aux sessions de chat afin d'offrir une expérience plus fluide et plus intuitive.Cette version continue à développer les moyens de déléguer les tâches locales dans VS Code à un agent de codage Copilot :Corriger les tâches à faire avec l'agent de codage : Les commentaires commençant par TODO affichent désormais une action de code permettant de lancer rapidement une session d'agent de codage.Déléguer à partir du chat () : Des informations supplémentaires, notamment des références de fichiers, sont désormais transmises à l'agent de codage GitHub lorsque vous effectuez l'action Déléguer à l'agent de codage dans le chat. Cela vous permet de planifier précisément une tâche avant de la confier à l'agent de codage pour qu'il la réalise. Un nouvel éditeur de chat s'ouvre et affiche la progression de l'agent de codage en temps réel.Paramètre :L'approbation automatique des commandes du terminal peut considérablement rationaliser les interactions des agents, mais elle comporte également des risques pour la sécurité. Cette version introduit plusieurs améliorations à l'approbation automatique du terminal afin d'améliorer à la fois la convivialité et la sécurité.Vous pouvez désormais activer ou désactiver l'approbation automatique du terminal à l'aide du paramètre. Ce paramètre peut également être défini par les organisations via la gestion des appareils.Avant que l'approbation automatique du terminal ne soit réellement activée, vous devez explicitement l'accepter via un menu déroulant dans la vue Chat.À partir de la vue Chat, vous pouvez facilement ajouter des règles d'approbation automatique pour la commande en cours d'exécution ou ouvrir le paramètre de configuration :Cette fonctionnalité prend en charge de manière basique les commandes suggérant des sous-commandes plus appropriées, par exemple en suggérant une règle npm test plutôt que npm.Afin d'améliorer la transparence autour des commandes approuvées automatiquement, nous indiquons quelle règle a été appliquée dans la vue Chat, ce qui vous permet également de configurer cette règle :Cette version améliore les valeurs par défaut afin d'assurer la sécurité et de réduire le bruit. Vous pouvez consulter la liste complète des règles en affichant la valeur par défaut du paramètre. Pour ce faire, ouvrez votre fichier, puis entrezet complétez-le à l'aide de la toucheLes règles non regex qui contiennent un caractère barre oblique inversée ou barre oblique sont désormais traitées comme un chemin d'accès et approuvent non seulement ce chemin d'accès exact, mais autorisent également les deux types de barre oblique ainsi que le préfixe. Lorsque vous utilisez PowerShell, toutes les règles sont obligatoirement insensibles à la casse.Lorsque le mode agent souhaite extraire du contenu d'Internet à l'aide deou, il affiche désormais un avertissement, car il s'agit d'un vecteur courant pour les attaques par injection de prompt.VS Code lit désormais les instructions serveur MCP et les inclut dans son invite de base.Paramètre :VS Code prend en charge la détection automatique des serveurs MCP installés dans d'autres applications telles que Claude Code. La prise en charge MCP ayant atteint sa maturité dans VS Code, la détection automatique est désormais désactivée par défaut, mais vous pouvez la réactiver à l'aide du paramètreParamètre :Le paramètrequi contrôlait auparavant si les serveurs MCP pouvaient fonctionner dans VS Code a été migré vers un nouveau paramètreavec des options plus descriptives :Cette version ajoute une commande,, qui met en évidence la boîte de dialogue de confirmation, si elle est présente, ou annonce aux utilisateurs de lecteurs d'écran qu'aucune confirmation n'est requise.Paramètre :Un nouveau paramètre,, vous permet de configurer la vitesse à laquelle les suggestions en ligne peuvent apparaître après que vous ayez tapé. Cela peut être utile si vous trouvez que les suggestions apparaissent trop rapidement et gênent votre saisie.Paramètre :Cette version ajoute un nouveau paramètresous Windows qui vous permet d'afficher une bordure colorée autour de la fenêtre VS Code. Le paramètre propose les options suivantes :Vous pouvez configurer les couleurs par espace de travail, ce qui permet de distinguer plus facilement quel espace de travail est ouvert dans quelle fenêtre.Lorsque vous configurezcomme valeur par défaut, un thème peut définir la couleur de la bordure des fenêtres actives et inactives à l'aide des clés de couleuret. Vous pouvez également remplacer ces couleurs à partir du paramètrePensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette version ?