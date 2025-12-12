Microsoft a publié la version 1.107 de Visual Studio Code, qui apporte Agent HQ, qui permet aux utilisateurs de combiner GitHub Copilot avec d'autres agents de codage pour effectuer plusieurs tâches

Gérez vos agents à partir du chat

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Ses fonctionnalités comprennent la prise en charge du débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente du code, les extraits de code, la refactorisation du code et le contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il fonctionne comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft a publié la version 1.107 de Visual Studio Code, qui apporte plusieurs améliorations clés pour les développeurs dans tous les workflows de codage. Cette mise à jour inclut Agent HQ, qui permet aux utilisateurs de combiner GitHub Copilot avec d'autres agents de codage pour effectuer plusieurs tâches en parallèle. Les développeurs peuvent désormais tirer parti d'agents en arrière-plan, dans le cloud ou locaux en fonction des besoins du projet, ce qui améliore la productivité globale.Grâce à ces améliorations du flux de travail, les agents en arrière-plan fonctionnent désormais dans leurs propres espaces de travail isolés, gérés directement par Visual Studio Code. Pour les organisations, la possibilité de partager des agents personnalisés au niveau de l'équipe améliore la collaboration et rend l'automatisation pilotée par des agents plus accessible.Suite à ces améliorations de l'IA, la suggestion de terminal est désormais activée pour tous les utilisateurs stables. Cette fonctionnalité fournit des complétions en ligne et des indications contextuelles lors de la saisie de commandes shell. De plus, les valeurs d'arguments associées sont désormais regroupées, ce qui facilite la navigation entre les indicateurs d'option et leurs paramètres lors de la saisie des commandes.Pour compléter cette version, Visual Studio Code 1.107 introduit la prise en charge de la dernière spécification MCP, ajoute un courtier natif multiplateforme pour l'authentification Microsoft et met à jour la compatibilité pour inclure l'aperçu de TypeScript 7.0.Voici les principales fonctionnalités des Agents :Paramètre :Les agents sont essentiels pour effectuer de manière autonome des tâches de codage en votre nom. L'interface de chat est le principal moyen d'interagir avec les agents, quel que soit l'endroit où ils s'exécutent : localement dans VS Code, en arrière-plan à l'aide d'une interface CLI, dans le cloud ou à partir d'extensions tierces.Dans cette mise à jour, VS Code intègree les sessions d'agent dans la vue Chat afin de vous offrir une expérience unifiée lorsque vous travaillez avec des agents. En un coup d'il, vous pouvez voir l'état de la session, sa progression et les statistiques de modification des fichiers. Vous pouvez archiver ou désarchiver des sessions afin de garder la liste des sessions gérable.Si vous travaillez dans un espace de travail, la liste des sessions n'affiche que les sessions liées à l'espace de travail actuel. Si vous êtes dans une fenêtre vide, toutes les sessions de tous les espaces de travail sont affichées.Lorsque vous sélectionnez une session dans la liste, celle-ci s'ouvre dans la vue Chat de la barre latérale, vous permettant ainsi de voir l'historique complet de la conversation. Si vous préférez, vous pouvez également ouvrir une session dans un onglet d'édition ou dans une nouvelle fenêtre. Cliquez avec le bouton droit sur une session pour afficher le menu contextuel contenant ces options.Vous pouvez désactiver la liste des sessions dans la vue Chat en configurantÀ la suite de cette modification, ils ont désactivé par défaut la vue autonome. Si vous préférez continuer à utiliser la vue autonome, vous pouvez la réactiver via. Dans une prochaine version, ils prévoient de supprimer complètement la vue autonome.Paramètre :Auparavant, vous ne pouviez définir des agents personnalisés qu'au niveau d'un espace de travail ou d'un utilisateur. Si vous souhaitiez partager des agents personnalisés au sein de votre organisation, vous deviez distribuer manuellement les fichiers d'agent à chaque utilisateur.Dans cette version, vous pouvez désormais définir des agents personnalisés au niveau de l'organisation pour votre compte GitHub. Cette fonctionnalité expérimentale vous permet d'utiliser des agents spécifiques à l'organisation en plus de vos agents personnels dans le chat.Pour activer cette fonctionnalité, définissezsur. Une fois activée, les agents personnalisés créés par votre organisation apparaissent dans le menu déroulant Agents dans VS Code.Auparavant, lorsque vous fermiez une session de chat locale, toute demande d'agent en cours d'exécution était annulée. Cela limitait l'utilité des agents locaux pour les tâches de longue durée ou pour l'exécution simultanée de plusieurs tâches.Désormais, l'agent local continue de s'exécuter en arrière-plan, même lorsqu'il n'est pas ouvert dans un éditeur de chat ou dans la vue Chat. Vous pouvez voir l'état de l'agent en cours d'exécution dans la liste des sessions et revenir à la session à tout moment pour voir la progression détaillée.Les agents locaux sont parfaits pour les sessions interactives dans VS Code, où vous pouvez échanger avec l'agent. Cela peut être utile pour le brainstorming, la réalisation de tâches exploratoires ou l'élaboration d'un plan de mise en uvre. Une fois que vous avez un plan clair, vous pouvez confier la tâche à un agent en arrière-plan ou dans le cloud pour qu'il l'exécute de manière autonome.Dans cette itération, ils ont amélioré l'expérience pour poursuivre une conversation locale avec un agent en arrière-plan ou dans le cloud. 