Microsoft publie la version 1.109 de Visual Studio Code, avec des améliorations apportées à l'expérience utilisateur du chat, la gestion des sessions des agents et l'optimisation des agents

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Ses fonctionnalités comprennent la prise en charge du débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente du code, les extraits de code, la refactorisation du code et le contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il fonctionne comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft a publié la version de janvier 2026 de Visual Studio Code (version 1.109). Dans cette version, ils ont fait évoluer VS Code pour en faire le lieu idéal pour le développement multi-agents. Voici les prinicipales améliorations apportées par cette version :- Expérience utilisateur du chat : le chat est plus agréable et plus réactif grâce à un streaming plus rapide, des résultats de raisonnement améliorés et un éditeur de chat en ligne remanié.- Gestion des sessions des agents : il est désormais plus facile de déléguer des tâches à des agents locaux, en arrière-plan et dans le cloud, et d'intervenir en cas de besoin.- Personnalisation des agents : créez vos propres workflows à l'aide d'orchestrations d'agents et obtenez des résultats cohérents grâce aux compétences des agents et aux personnalisations à l'échelle de l'organisation.- Extensibilité des agents : réutilisez vos connaissances grâce à la prise en charge de l'agent Claude et aux nouvelles capacités du modèle Anthropic, et profitez d'interactions de chat riches avec les applications MCP.- Optimisations des agents : les agents travaillent plus intelligemment grâce à Copilot Memory et bénéficient d'une recherche de code plus rapide grâce à l'indexation externe.- Sécurité et confiance des agents : exécutez en toute confiance des commandes de terminal grâce au sandboxing et à des règles d'approbation automatique efficaces.- Workbench et productivité : testez vos applications sans quitter l'éditeur grâce au nouveau navigateur intégré.- Améliorations du terminal : améliorations de la qualité de vie pour rendre votre expérience du terminal plus fluide et plus fiable.- Codage et éditeur : plusieurs améliorations significatives pour faciliter le codage quotidien.- Extensions et API : nouvelles fonctionnalités permettant aux auteurs d'extensions de créer des expériences plus riches.Des réponses plus rapides, un raisonnement plus clair et moins de frictions. Cette version apporte des améliorations au streaming qui montrent la progression en temps réel, un chat en ligne repensé qui ne vous gêne pas et une meilleure visibilité sur ce que pense le modèle, afin que vous puissiez rester concentré pendant que l'IA travaille.Vous êtes nombreux à utiliser les modèles Claude d'Anthropic dans VS Code. Ces modèles prennent désormais en charge les jetons de réflexion afin de vous offrir une meilleure visibilité sur le processus de raisonnement du modèle. Dans cette version, ils ont amélioré l'expérience utilisateur du chat afin d'afficher plus efficacement les jetons de réflexion. Plus d'informations, moins de bruit !- Choisissez entre un style de réflexion détaillé ou compact selon vos préférences ().- Vous verrez le processus de réflexion du modèle entrecoupé d'appels d'outils et de réponses ().- Les appels d'outils qui échouent s'affichent automatiquement en mode étendu pour montrer plus de contexte ().- Diverses améliorations visuelles rendent le suivi de l'activité du modèle plus intuitif, comme le contenu de réflexion défilable et les animations scintillantes.Pour suivre la façon dont le modèle utilise sa fenêtre de contexte, vous pouvez désormais voir un indicateur de fenêtre de contexte dans la zone de saisie du chat. Passez la souris sur l'indicateur pour voir une ventilation de l'utilisation des jetons par catégorie.Déléguez, surveillez et passez d'une session à l'autre sans perdre votre concentration. Vous pouvez désormais exécuter plusieurs sessions d'agent en parallèle dans des environnements locaux, en arrière-plan et dans le cloud, le tout à partir d'une vue unifiée unique. Passez d'une session à l'autre, suivez la progression d'un seul coup d'il et laissez les agents travailler de manière indépendante tout en restant productif.VS Code facilite le démarrage de sessions d'agents dans différents environnements : localement dans VS Code, en arrière-plan, dans le cloud ou avec d'autres fournisseurs d'agents. Ils ont facilité la commutation entre ces différents types d'agents en introduisant un nouveau sélecteur de type de session dans la zone de saisie du chat.Le sélecteur a deux fonctions principales :- Choisir le type de session d'agent que vous souhaitez démarrer.- Transférer une session en cours à un autre type d'agent (par exemple, planifier une tâche localement et la mettre en uvre dans le cloud).Lorsque vous avez plusieurs sessions actives, il est important de voir rapidement celles qui nécessitent votre attention. Ils ont ajouté un indicateur d'état de l'agent () dans le centre de commande VS Code afin de vous permettre de voir les mises à jour des sessions de l'agent.L'indicateur affiche différents types d'informations sur l'état : en cours, non lu et sessions nécessitant votre attention. Sélectionnez l'indicateur pour ouvrir rapidement et filtrer la liste des sessions.Définissez le fonctionnement de l'IA avec votre base de code et partagez-le avec votre équipe. Les compétences des agents vous permettent désormais d'intégrer votre expertise métier dans des workflows réutilisables, les instructions à l'échelle de l'organisation garantissent la cohérence et les nouveaux contrôles vous offrent un contrôle précis sur la manière et le moment où les agents sont invoqués.Grâce à des instructions personnalisées toujours actives telles queou, vous pouvez vous assurer que l'IA utilise les conventions de votre projet pour générer du code.Pour préparer votre projet avec un ensemble initial d'instructions basées sur votre base de code, vous pouvez désormais utiliser la commande slashdans le chat pour générer ou mettre à jour les instructions de votre espace de travail.Lorsque vous exécutez, l'agent découvre les conventions d'IA existantes dans votre espace de travail (telles queou), analyse la structure de votre projet et vos modèles de codage, puis génère des instructions complètes pour l'espace de travail, adaptées à votre projet. La commande [C]/init[/] est implémentée sous la forme d'un fichier d'invite contribué, vous pouvez donc personnaliser son comportement en modifiant l'invite sous-jacente.Les compétences de l'agent sont désormais généralement disponibles et activées par défaut. Les compétences fournissent des capacités spécialisées, des connaissances dans un domaine et des workflows affinés pour aider l'IA à produire des résultats de haute qualité. Chaque dossier de compétences contient des instructions testées pour des domaines spécifiques tels que les stratégies de test, la conception d'API ou l'optimisation des performances.Vous pouvez désormais gérer les compétences dans VS Code de la même manière que vous gérez les fichiers d'invite, les instructions ou les agents personnalisés. Utilisez la commande Chat : Configurer les compétences pour afficher toutes les compétences disponibles, ou Chat : Nouveau fichier de compétences pour créer une nouvelle compétence dans votre espace de travail ou votre page d'accueil utilisateur.Par défaut, VS Code recherche les définitions de compétences dans les dossiersetde votre espace de travail, ou dans les dossiersoude votre répertoire utilisateur. Vous pouvez spécifier des chemins d'accès personnalisés où VS Code doit rechercher les compétences à l'aide du paramètreSi vous êtes auteur d'extensions, vous pouvez également regrouper et distribuer des compétences avec votre extension en les incluant dans l'extension et en les enregistrant à l'aide du point de contributiondans le fichierCette version ajoute la prise en charge de Claude Agent afin que vous puissiez exploiter directement le SDK d'agent d'Anthropic. Les applications MCP qui génèrent des visualisations interactives dans le chat et les nouvelles fonctionnalités des fournisseurs vous offrent davantage de possibilités pour étendre les capacités des agents.L'orchestration des agents est un modèle puissant pour créer des workflows IA complexes dans lesquels plusieurs agents spécialisés collaborent pour atteindre un objectif commun. Au lieu de s'appuyer sur un seul agent pour tout gérer, l'orchestration répartit le travail entre des agents spécialisés, chacun étant optimisé pour un rôle spécifique tel que la planification, la mise en uvre, la révision de code ou la recherche.Cette approche offre plusieurs avantages clés :- Efficacité contextuelle : chaque sous-agent fonctionne dans sa propre fenêtre contextuelle dédiée, ce qui évite le débordement contextuel.- Spécialisation : différents agents peuvent utiliser différents modèles optimisés pour leur tâche.- Exécution parallèle : des tâches indépendantes peuvent être exécutées en parallèle sur plusieurs sous-agents.VS Code dispose de tous les éléments nécessaires pour configurer votre flux d'orchestration d'agents avec des agents personnalisés, des sous-agents et un contrôle supplémentaire sur la manière dont les agents sont invoqués.La communauté a créé d'excellents exemples de systèmes d'orchestration d'agents que vous pouvez utiliser directement ou adapter à vos besoins :- Copilot Orchestra - Un système multi-agents avec un « chef d'orchestre » qui orchestre les sous-agents de planification, de mise en uvre et de révision du code tout au long d'un cycle de développement complet.- GitHub Copilot Atlas - Un système d'orchestration étendu avec des agents spécialisés tels que « Prometheus » pour la planification, « Oracle » pour la recherche, « Sisyphus » pour la mise en uvre et « Explorer » pour la découverte rapide de bases de codeContexte plus intelligent, recherche plus rapide, meilleurs résultats. Grâce à Copilot Memory, les agents mémorisent les informations importantes d'une session à l'autre. L'indexation externe permet une recherche sémantique rapide dans les espaces de travail non GitHub. Et les agents peuvent désormais lire des fichiers en dehors de votre espace de travail lorsque cela est nécessaire, avec votre autorisation.Si vous vous retrouvez à fournir à plusieurs reprises le même contexte à l'IA, vous pouvez désormais utiliser Copilot Memory pour stocker et rappeler des informations importantes d'une session à l'autre.Grâce au nouvel outil de mémoire, votre chat peut désormais accéder directement à Copilot Memory et le mettre à jour. Cela permet à l'agent de récupérer le contexte pertinent à partir de vos mémoires stockées et d'enregistrer les nouvelles informations au fur et à mesure que vous travaillez. Activez l'outil de mémoire en définissantsurL'outil de mémoire doit reconnaître quand stocker une information particulière en tant que mémoire (« toujours poser des questions de clarification en cas de doute ») et quand récupérer les mémoires pertinentes pour éclairer ses réponses.Exécutez les commandes des agents en toute confiance. Le nouveau bac à sable du terminal restreint l'accès aux fichiers et au réseau pour les commandes exécutées par les agents, les règles d'approbation automatique ignorent la confirmation pour les opérations sûres, et la présentation améliorée montre exactement ce qui est en cours d'exécution et pourquoi, afin que vous gardiez toujours le contrôle.Les...