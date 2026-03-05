Microsoft publie la mise à jour de Février 2026 de Visual Studio Code 1.110, avec des plugins pour les agents IA, de nouveaux outils de navigation agentique, une mémoire de session améliorée, et plus encore

Plugins pour agents : installer des ensembles préconfigurés de compétences, d'outils et de hooks à partir de la vue Extensions.

Outils de navigation agentique : laisser l'agent piloter le navigateur pour interagir avec l'application de l'utilisateur et vérifier ses propres modifications.

Création de personnalisations d'agent à partir du chat : générer des prompts, des compétences, des agents et des hooks directement à partir d'une conversation.

Mémoire de session : conserver les plans et les conseils tout au long des échanges.

Compactage du contexte : compacter manuellement l'historique des conversations pour libérer de l'espace contextuel.

Fork d'une session de chat : créer une nouvelle session indépendante qui hérite de l'historique des conversations pour explorer d'autres approches.

Panneau de débogage d'agent : obtenir une visibilité en temps réel sur les événements des agents, les appels d'outils et les personnalisations chargées.

Accessibilité du chat : utiliser pleinement le chat grâce aux améliorations apportées au lecteur d'écran, à la navigation au clavier et aux signaux de notification.

Protocole graphique Kitty : afficher des images haute fidélité directement dans le terminal intégré.



Extensibilité des agents

Plugins pour agents (expérimental)

@agentPlugins

Chat: Plugins

chat.plugins.marketplaces

chat.plugins.paths

Outils de navigation agentique (expérimental)

Navigation dans les pages : openBrowserPage , navigatePage

, Contenu et apparence des pages : readPage , screenshotPage

, Interaction utilisateur : clickElement , hoverElement , dragElement , typeInPage , handleDialog

, , , , Automatisation personnalisée du navigateur : runPlaywrightCode

workbench.browser.enableChatTools

Créer des personnalisations d'agent à partir du chat

/create-*

/create-prompt : génère un fichier d'invite réutilisable

: génère un fichier d'invite réutilisable /create-instruction : génère un fichier d'instructions pour les conventions du projet

: génère un fichier d'instructions pour les conventions du projet /create-skill : extrait un workflow en plusieurs étapes dans un package de compétences

: extrait un workflow en plusieurs étapes dans un package de compétences /create-agent : crée un profil d'agent personnalisé spécialisé

: crée un profil d'agent personnalisé spécialisé /create-hook : crée une configuration de hook pour l'automatisation du cycle de vie



/create-skill

/create-instruction

Sessions plus intelligentes

Mémoire de session pour les plans

Compactage du contexte

/compact

/compact focus on the database schema decisions

Visual Studio Code, communément appelé VS Code, est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Ses fonctionnalités comprennent la prise en charge du débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente du code, les extraits de code, la refactorisation du code et le contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il fonctionne comme un EDI pour d'autres langages.Les principales améliorations apportées à cette version sont :Selon Microsoft, les agents ne sont utiles que dans la mesure où l'utilisateur leur fournit les outils et les personnalisations nécessaires. Cette version facilite l'extension des fonctionnalités des agents, depuis les ensembles de plug-ins installables jusqu'à l'automatisation des navigateurs et aux nouveaux outils compatibles avec le code.VS Code prend désormais en charge les plugins pour agent, qui sont des ensembles préconfigurés de personnalisations de chat. Les plugins peuvent contenir des compétences, des commandes, des agents, des serveurs MCP et des hooks.Les utilisateurs peuvent rechercher et installer des plugins d'agent directement à partir de la vue Extensions dans VS Code. Il leur suffira d'entrerdans la zone de recherche ou d'exécuter la commandeà partir de la palette de commandes.Par défaut, VS Code récupère les plugins à partir des référentiels copilot-plugins et awesome-copilot. Les utilisateurs peuvent configurer d'autres sources via les paramètres suivants :: ajout des marketplaces de plugins supplémentaires en spécifiant des référentiels GitHub ou git simples. Ce paramètre prend également en charge les marketplaces de type Claude, telles que anthropics/claude-code.: enregistrement des répertoires de plugins locaux en spécifiant leurs chemins d'accès et en les activant ou désactivant.Dans la version précédente, Microsoft a ajouté un nouveau navigateur intégré dans VS Code Desktop qui permet aux utilisateurs d'interagir avec des pages Web directement dans l'éditeur.Dans cette version, un ensemble d'outils permettant aux agents de lire et d'interagir avec le navigateur intégré a été ajouté. Lorsque l'agent interagit avec la page, il voit les mises à jour du contenu de la page ainsi que les erreurs et avertissements dans la console. Les outils fonctionnent dès leur installation, sans qu'il soit nécessaire d'installer des dépendances supplémentaires.Ces outils permettent aux agents de créer et de vérifier simultanément des applications Web et de boucler le cycle de développement pour les agents.Par défaut, les pages ouvertes par l'agent s'exécutent dans des sessions privées en mémoire. Cela permet à l'utilisateur de contrôler les données de navigation auxquelles l'agent peut accéder. Pour permettre à l'agent d'accéder à une page Web spécifique dans le navigateur intégré, il est possible de partager explicitement la page avec l'agent afin de lui donner un accès temporaire et toutes les données enregistrées.Pour essayer les nouveaux outils, l'utilisateur doit activeret les outils du navigateur dans le sélecteur d'outils de chat.Les utilisateurs peuvent désormais générer des fichiers de personnalisation d'agent directement à partir d'une conversation de chat en utilisant les nouvelles commandes slashen mode agent :Chaque commande guide l'utilisateur tout au long du processus de création et lui permet de choisir entre un stockage au niveau utilisateur (à l'échelle du compte) ou au niveau de l'espace de travail (spécifique au projet).Les commandes peuvent également extraire des modèles à partir d'une conversation en cours. Par exemple, après avoir débogué un problème en plusieurs étapes, il est possible d'utiliserpour enregistrer la procédure sous forme de compétence réutilisable, oupour transformer les corrections en conventions de projet.L'utilisateur n'a pas besoin de se souvenir de la commande slash exacte. Il peut également utiliser un langage naturel, tel que « enregistrer ce flux de travail en tant que compétence » ou « extraire une instruction de ceci », et l'agent reconnaît son intention et lance le flux de création approprié.Les mêmes options de génération sont disponibles dans les menus de sélection rapide pour les invites, les instructions, les compétences et les agents, indiquées par une icône scintillante.Les tâches longues et à plusieurs étapes fonctionnent mieux lorsque l'agent mémorise le contexte, délègue efficacement les recherches et synchronise vos modifications en ligne. Ces améliorations rendent les sessions plus résilientes et plus sensibles au contexte.Les plans créés par l'agent Plan sont désormais conservés dans la mémoire de session et restent disponibles tout au long des échanges. Lorsqu'un utilisateur demande des précisions, l'agent s'appuie sur le plan existant au lieu de repartir de zéro.Le plan est également rappelé après des messages sans rapport dans la même session, afin que l'utilisateur puisse revenir à un plan sans répéter le contexte. Pendant les travaux de mise en uvre plus longs, le plan reste accessible en mémoire même lorsque l'historique des conversations plus anciennes est compacté pour libérer de l'espace contextuel.Au fur et à mesure qu'une conversation s'allonge, les messages et le contexte accumulés peuvent remplir la fenêtre de contexte du modèle. Le compactage du contexte résume l'historique de la conversation afin de libérer de l'espace, ce qui permet à l'utilisateur de continuer à travailler dans la même session sans perdre de détails importants.VS Code compacte automatiquement la conversation lorsque la fenêtre de contexte atteint sa limite, mais l'utilisateur peut également déclencher la compression manuellement. La compression manuelle est disponible pour les sessions locales, en arrière-plan et avec l'agent Claude. Pour compresser manuellement, l'une des méthodes suivantes peut être utilisée :[LIST][*] Taperdans le champ de saisie du chat. Il peut également ajouter des instructions personnalisées après la commande pour guider la génération du résumé, par exemple.[*] Sélectionner le...