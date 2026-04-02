Microsoft publie la version 1.114 de Visual Studio Code, apportant diverses améliorations visant à optimiser l'expérience de chat

Expérience de chat

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Visual Studio Code est un logiciel propriétaire publié sous la « Licence logicielle Microsoft », mais basé sur le programme sous licence MIT nommé « Visual Studio Code  Open Source » (également connu sous le nom de « Code  OSS »), également créé par Microsoft et disponible via GitHub. Dans l'enquête Stack Overflow Developer Survey 2025, sur plus de 49 000 réponses, 75,9 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Visual Studio Code, soit plus du double du pourcentage de celles ayant déclaré utiliser son alternative la plus proche, Visual Studio.Microsoft publie la version 1.114 de Visual Studio Code. Voici les prinicipales améliorations dans cette version :: prévisualisez les vidéos dans le carrousel d'images des pièces jointes du chat et dans le menu contextuel de l'Explorateur.: copiez la réponse finale au format Markdown pour la partager facilement.: utilisez /troubleshoot pour diagnostiquer les problèmes de personnalisation du chat lors des sessions précédentes.: obtenez des résultats de recherche sémantique plus rapides et plus cohérents.Paramètres :Le carrousel d'images, introduit dans la version 1.113, prend désormais également en charge les vidéos. Vous pouvez lire et parcourir les vidéos à partir des pièces jointes du chat ou du menu contextuel de l'Explorateur.La visionneuse inclut :- Lecture vidéo avec commandes- Navigation parmi toutes les images et vidéos à l'aide des flèches ou des vignettesLa vue Chat dispose déjà de commandes permettant de copier l'intégralité de la conversation ou une réponse spécifique. Cependant, cela inclut également le processus de réflexion de l'agent et les appels d'outils.Pour les cas où vous souhaitez uniquement copier la réponse finale, il existe désormais une commande « Copier la réponse finale » dans le menu contextuel du chat qui copie la dernière section Markdown de la réponse de l'agent, une fois que tous les appels d'outils ont été exécutés.L'outil #codebase permet à Copilot d'effectuer une recherche sémantique dans votre base de code. Cela peut s'avérer particulièrement utile pour trouver des extraits de code pertinents dans des bases de code contenant des dizaines, voire des centaines de milliers de fichiers.Lorsque l'outil #codebase a été introduit pour la première fois, il était conçu pour le flux de requêtes de Copilot : vous posiez une question ou demandiez une modification, et Copilot produisait un résultat directement dans sa réponse. À présent que presque toutes les interactions avec Copilot sont de type agentique, les agents étant capables d'exécuter plusieurs outils et d'itérer avant de produire une modification ou une réponse, une grande partie de la conception initiale de #codebase n'est plus pertinente.Le premier changement important est que #codebase est désormais utilisé exclusivement pour les recherches sémantiques. Auparavant, il pouvait se rabattre sur des recherches textuelles approximatives moins précises (et moins efficaces). L'agent peut toujours effectuer des recherches textuelles et approximatives s'il le souhaite, mais ils ont voulu que #codebase reste exclusivement dédié aux recherches sémantiques.Ils ont également simplifié la gestion de l'index de la base de code. C'est cet index qui permet à l'outil...