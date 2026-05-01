Microsoft publie Visual Studio Code 1.118 qui introduit la gestion à distance des sessions Copilot CLI, l'application Visual Studio Code Agents en préversion et l'indexation sémantique

Visual Studio Code Agents (Insiders)

Contrôle à distance des sessions Copilot CLI (en phase expérimentale)

github.copilot.chat.cli.remote.enabled

github.copilot.chat.cli.remote.enabled

Recherche dans le code : L'indexation sémantique des dépôts non GitHub est désormais disponible pour tous les utilisateurs

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Récemment, Microsoft publie Visual Studio Code 1.118 qui introduit la gestion à distance des sessions Copilot CLI, permettant aux utilisateurs de suivre et de gérer les sessions actives depuis GitHub.com ou des appareils mobiles. L'indexation sémantique et la recherche dans la base de code sont désormais disponibles dans tous les espaces de travail, améliorant ainsi la découverte du code et la précision des réponses de Copilot, quelle que soit l'origine du référentiel. L'expérience Agents dans VS Code Insiders est plus facile d'accès, prend désormais en charge le partage d'état et l'intégration de l'agent Claude, et peut également être utilisée via un client web.: l'application Visual Studio Code Agents est actuellement en préversion et n'est disponible qu'avec l'installation de VS Code Insiders.L'application Visual Studio Code Agents est une application compagnon fournie avec VS Code Insiders. Elle offre un environnement dédié et natif pour les agents, dans lequel vous pouvez exécuter des sessions parallèles entre les dépôts et itérer sur des tâches de codage en plusieurs étapes. Ils ont lancé l'application Agents dans la version 1.115 et continuent à l'améliorer en fonction des commentaires des utilisateurs. Dans cette version, vous pouvez accéder à l'application Agents directement depuis la barre de titre de VS Code Insiders, ce qui facilite le passage à un workflow optimisé par les agents.Parmi les fonctionnalités phares récentes, on peut citer :: l'application Agents partage davantage d'états avec VS Code Insiders pour une transition plus fluide entre les deux. Cela inclut l'authentification (sous Windows), les personnalisations IA, la confiance de l'espace de travail, les dossiers récents et les raccourcis clavier.: l'agent Claude est disponible dans l'application Agents, ce qui vous permet de l'utiliser aux côtés d'autres agents tels que Copilot CLI ou Copilot Cloud pour vos tâches de codage.: accédez à l'expérience Agents depuis votre navigateur à l'adresse insiders.vscode.dev/agents, ce qui vous permet de bénéficier du flux de travail natif des agents sur n'importe quelle machine sur laquelle un Dev Tunnel est en cours d'exécution (via le tunnel code-insiders). Pour commencer, téléchargez VS Code Insiders et exécutez code-insiders tunnel pour configurer un Dev Tunnel. Vous pouvez ensuite vous y connecter depuis le Web.: le navigateur intégré persiste d'une session à l'autre, il ne se rafraîchit donc plus lorsque vous revenez à une session. Cela rend le changement de contexte plus fluide lorsque vous utilisez le navigateur intégré pour prévisualiser les modifications pendant que l'agent travaille.: lorsque l'agent effectue des modifications, vous pouvez ouvrir la vue Diff côte à côte avec la vue Chat ou l'ouvrir dans une fenêtre modale pour vous concentrer sur les modifications. Utilisez les commandes de mise en page dans la barre d'outils de la vue Diff pour basculer entre les différents modes d'affichage.: basculez entre VS Code Insiders et l'application Agents en un seul clic. Sélectionnez « Ouvrir dans Agents » dans la barre de titre de VS Code Insiders pour accéder à l'application Agents, ou sélectionnez « Ouvrir dans VS Code » dans la barre de titre d'Agents pour revenir à l'éditeur Insiders.Paramètre :Auparavant, pour interagir avec une session Copilot CLI, vous deviez vous trouver devant l'ordinateur sur lequel vous l'aviez lancée. Si l'agent s'interrompait pour demander une validation ou posait une question alors que vous n'étiez pas à votre poste, le travail était bloqué jusqu'à votre retour. Grâce au contrôle à distance, vous pouvez surveiller et piloter vos sessions Copilot CLI en cours depuis n'importe où, ce qui vous offre plus de flexibilité pour poursuivre votre travail sans être lié à votre machine.Le contrôle à distance pour Copilot CLI vous permet de vérifier la progression, de répondre aux demandes d'approbation et de piloter le travail depuis un autre appareil (via GitHub.com ou l'application mobile GitHub), tandis que votre session Copilot CLI continue de s'exécuter en arrière-plan.Pour essayer le contrôle à distance :1. Activez le paramètre2. Saisissez /remote on dans une conversation Copilot CLI pour commencer.Vous pouvez à tout moment exécuter /remote pour afficher l'état du contrôle à distance, ou /remote off pour le désactiver.Lorsque vous posez une question à Copilot telle que « où gérons-nous l'authentification des utilisateurs ? », l'agent doit traduire votre intention approximative en fichiers et symboles précis pertinents. La recherche en texte brut ne trouve que les mots exacts que vous avez saisis ; elle passe donc souvent à côté du code pertinent lorsque votre base de code utilise une terminologie différente. L'indexation sémantique permet aux agents d'effectuer des recherches par sens, en mettant en avant les fichiers qui utilisent des termes connexes tels que login, signIn, verifyCredentials ou échange de jetons OAuth, même si le mot « authentification » n'apparaît jamais dans le code. Cela donne à l'agent une meilleure base pour ses réponses et ses modifications.L'indexation sémantique est désormais disponible dans tous les espaces de travail. Auparavant, cette fonctionnalité était limitée aux espaces de travail utilisant des dépôts GitHub ou ADO.L'index sémantique est créé et mis à jour automatiquement. Les espaces de travail utilisant un dépôt GitHub ou ADO peuvent généralement utiliser la recherche sémantique instantanément, tandis que d'autres espaces de travail peuvent nécessiter quelques minutes pour créer l'index initial. Vous pouvez également utiliser la commande « Build Codebase semantic index » pour créer explicitement l'index de l'espace de travail actuel.La recherche sémantique est l'un des nombreux outils utilisés par Copilot pour comprendre votre espace de travail lorsqu'il répond à des questions et génère des modifications. Copilot choisira...