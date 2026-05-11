Microsoft annonce la sortie de Visual Studio Code 1.119, avec des améliorations en matière d'intégration entre l'agent et le navigateur, de traçage et d'utilisation des jetons

Interaction entre l'agent et le navigateur

Ajouter des onglets de navigateur en tant que contexte

Demandes de partage de page initiées par les agents

Utilisation optimisée des jetons pour la gestion des listes de tâches (expérimental)

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Visual Studio Code 1.119 introduit l'intégration navigateur-agent, permettant aux agents de demander et d'utiliser l'accès au navigateur au sein de l'environnement.Lorsque les agents ont accès à un navigateur en direct, ils peuvent valider les modifications en temps réel et itérer plus rapidement. En matière de développement web, un agent peut modifier le code, recharger la page et vérifier que la correction a bien été appliquée en une seule étape. Pour les workflows de conception, l'agent peut comparer le résultat affiché par rapport à l'intention de l'utilisateur et affiner la mise en page ou le style à la volée.Un agent n'a pas automatiquement accès au navigateur intégré. Les utilisateurs doivent explicitement partager les pages du navigateur avec l'agent pour que celui-ci puisse interagir avec elles. Cela permet de préserver la confidentialité des données sensibles.Dans cette version, Microsoft a ajouté de nouvelles façons de partager des navigateurs avec un agent :Les onglets de navigateur peuvent désormais être explicitement ajoutés à la conversation via les méthodes habituelles, telles que les suggestions de contexte, le sélecteur de contexte et le glisser-déposer.Lorsqu'un onglet de navigateur est connecté, il passe en mode de partage, ce qui permet à l'agent de lire le contenu de la page et d'interagir avec celle-ci. Les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton de partage dans le navigateur pour mettre fin au partage une fois qu'ils ont terminé.Les agents ont désormais accès à des informations sur le nombre d'onglets de navigateur ouverts et non partagés. Ils peuvent demander à partager un onglet ouvert lorsqu'ils ont besoin d'interagir avec une page, et l'utilisateur peut accepter ou refuser cette demande via une fenêtre contextuelle.Lorsqu'un utilisateur tente d'ouvrir un nouvel onglet sur le même domaine qu'un onglet existant non partagé, une fenêtre contextuelle s'affiche pour lui demander s'il souhaite réutiliser l'onglet existant. Cette fonctionnalité vise à encourager la réutilisation des onglets et à réduire l'encombrement.Cette mise à jour adopte un modèle plus léger pour la gestion de la liste des tâches des agents. Ces listes aident un agent à rester sur la bonne voie lors de tâches complexes comportant plusieurs étapes, en lui fournissant un relevé précis de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Cependant, chaque appel effectué par le modèle principal pour mettre à jour une liste de tâches coûte des jetons, et ces coûts s'accumulent au fil des longues sessions.En confiant la gestion de la liste des tâches à un agent d'arrière-plan léger, le modèle principal peut se concentrer sur la tâche proprement dite tandis qu'un modèle plus petit assure la synchronisation du suivi de l'avancement. Cela permet de réduire la consommation globale de jetons sans sacrifier les instructions qui permettent à l'agent de rester focalisé.Lorsque ce paramètre est activé, l'agent d'arrière-plan surveille l'activité de l'agent...