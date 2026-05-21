Microsoft annonce la sortie de Visual Studio Code 1.121, avec la prise en charge des sessions d'agents distants, des options de configuration étendues pour les modèles et des aperçus Mermaid et HTML intégrés

Agents distants (Aperçu)

Connexion à un ordinateur distant

SSH : sélectionnez l'une des entrées existantes dans ~/.ssh/config ou saisissez user@host .

ou saisissez . Tunnels de développement : sélectionnez l'un des tunnels que vous avez déjà créés en exécutant la commande code tunnel sur la machine cible.

Fonctionnement

Protocole hôte d'agent

Configurer les modèles utilitaires

chat.utilityModel : Remplace le modèle utilisé pour les flux utilitaires généraux.

: Remplace le modèle utilisé pour les flux utilitaires généraux. chat.utilitySmallModel : Remplace le modèle utilisé pour les flux utilitaires rapides et légers. Un modèle rapide et peu coûteux est recommandé pour ce paramètre.

Diagrammes Mermaid dans l'aperçu Markdown et les Notebooks

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft a publié Visual Studio Code 1.121 le 20 mai dernier, enrichit l'éditeur de Microsoft avec des aperçus Mermaid et HTML intégrés, des sessions d'agents IA à distance et des options de configuration des modèles plus étendues. Cette mise à jour introduit également des optimisations du terminal visant à réduire la consommation de ressources et l'utilisation de jetons lors des workflows des agents.La fenêtre « Agents » offre une prise en charge expérimentale permettant d'exécuter des sessions d'agent sur une machine distante dont vous êtes propriétaire et à laquelle vous pouvez vous connecter via SSH ou des tunnels de développement.Les utilisateurs peuvent connecter la fenêtre Agents à un ordinateur distant de deux manières :Cette fonctionnalité est similaire aux extensions de développement à distance de VS Code, mais n'est pas identique. La fenêtre Agents se connecte à l'ordinateur distant, puis télécharge et installe la CLI de VS Code (SSH) ou se connecte au serveur CLI en cours d'exécution via un tunnel de développement que vous avez lancé. Elle lance un processus léger appelé « agent host », qui héberge une nouvelle boucle d'agent basée sur le SDK Copilot.Il est important de noter que l'hôte de l'agent distant est un processus de longue durée. Les sessions en cours continuent de s'exécuter sur le serveur distant même si le client se déconnecte ; vous pouvez donc fermer votre ordinateur portable pendant que l'agent distant continue de fonctionner.La connexion entre la fenêtre Agents et l'hôte d'agent repose sur un nouveau protocole ouvert appelé « Agent Host Protocol » (AHP). Microsoft le développe en toute transparence sous la forme d'une spécification autonome.Le principe de conception fondamental de l'AHP réside dans le fait qu'il permet de coordonner simultanément les sessions des agents sur plusieurs clients. C'est en cela qu'il se distingue d'autres protocoles tels que l'ACP. Un hôte d'agent gère l'état de référence, le synchronise avec chaque client connecté et ordonne toutes les modifications à l'aide de réducteurs purs.Comme AHP est un protocole ouvert, n'importe qui peut développer un client capable de se connecter à l'hôte de l'agent de la CLI de VS Code, ou créer un hôte d'agent AHP auquel VS Code peut se connecter.VS Code utilise des modèles utilitaires en arrière-plan pour les tâches liées au chat, telles que la génération de titres, de résumés et de messages de commit, les suggestions de renommage, la catégorisation des invites et la détection d'intentions. Par défaut, ces tâches utilisent les modèles utilitaires fournis par GitHub Copilot.Les utilisateurs peuvent utiliser leurs propres modèles disponibles, y compris les modèles BYOK (Bring Your Own Key), pour les flux suivants :Ces deux paramètres utilisent la valeur par défaut s'ils ne sont pas configurés, ce qui permet de conserver les modèles utilitaires fournis par GitHub Copilot.Microsoft a intégré l'extension « Markdown Preview Mermaid Support » de Matt Bierner à VS Code sous la forme d'une nouvelle extension intégrée appelée « Mermaid Markdown Features ». Cette extension permet d'afficher les diagrammes Mermaid dans l'aperçu Markdown intégré de VS Code, dans les cellules Markdown des notebooks et dans les chats.Les...