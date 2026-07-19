Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.129, avec un hôte dédié aux agents IA, un nouveau panneau d'édition dans la fenêtre « Agents », et un aperçu de l'interface utilisateur moderne

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.
Microsoft vient de publier la version 1.129 de Visual Studio Code. Cette version propose un hôte dédié aux agents, un nouveau panneau dédition dans la fenêtre « Agents », lexécution de commandes avec le préfixe « ! », ainsi quun aperçu de linterface utilisateur moderne. Lhôte dagents permet d'exécuter des sessions dagents dans un processus dédié et de vous connecter à celles-ci depuis plusieurs fenêtres. Le nouveau panneau dédition dans la fenêtre « Agents » (en phase dexpérimentation) permet de consulter les fichiers générés par les agents et les différences dans un éditeur ancré.
En outre, avec l'exécution de commandes avec le préfixe « ! », il est possible d'exécuter des commandes de terminal directement depuis les instructions génératives dans la conversation. Cette version offre un aperçu de linterface utilisateur moderne (expérimental), découvrez en avant-première la nouvelle apparence de lenvironnement de travail de VS Code. VS Code est déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs. Utilisez loption « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « nightly » Insiders, qui inclut les dernières mises à jour dès leur disponibilité.
Voici la présentation des améliorations de cette version par Microsoft :
Agents
Lhôte dagent
Nous repensons le fonctionnement des sessions dagent dans VS Code autour de lhôte dagent (Agent Host) un processus dédié qui exécute des harnais dagent tels que Copilot, Claude et Codex, sur la base du protocole AHP (Agent Host Protocol). Comme une session réside dans son propre processus, une même session peut être connectée et affichée simultanément depuis plusieurs fenêtres de VS Code. Lagent Copilot de lhôte dagents sappuie sur le SDK Copilot, ce qui signifie que son comportement et ses fonctionnalités sont alignés sur ceux de la CLI Copilot, de lapplication autonome GitHub Copilot et des autres produits Copilot.
Nous développons activement lAgent Host et commençons à le déployer auprès des utilisateurs, tant dans la fenêtre de léditeur que dans la fenêtre Agents. Pour lactiver, activez chat.agentHost.enabled puis sélectionnez un harnais Agent Host dans le menu déroulant des harnais. La capture décran ci-dessous montre comment sélectionner le harnais Copilot sur lAgent Host dans la fenêtre de léditeur :
Alors que nous continuons à investir dans lAgent Host, certaines nouvelles fonctionnalités mentionnées dans ces notes de mise à jour peuvent nêtre disponibles que lorsquun agent sexécute sur celui-ci. Ces fonctionnalités renvoient à cette section et, le cas échéant, indiquent les paramètres supplémentaires permettant de les activer (par exemple, chat.agents.claude.preferAgentHost pour activer lagent Claude sur lAgent Host).
Nouveau panneau dédition dans la fenêtre Agents (expérimental)
La fenêtre Agents affiche votre conversation avec un agent à côté dune zone de détails consacrée aux fichiers et aux modifications quil génère. Cette version introduit un panneau dédition repensé qui regroupe léditeur et la zone de détails dans un seul volet ancré doté dune barre donglets commune. Ainsi, la révision du travail dun agent seffectue comme si vous travailliez dans léditeur principal, sans avoir à basculer entre des panneaux distincts.
Grâce au nouveau panneau dédition, vous pouvez :
- Ouvrir des fichiers et des comparaisons directement dans léditeur ancré, à côté de votre conversation, et ajouter des onglets à laide de laction « Nouvel onglet » qui saligne sur la barre donglets de la conversation.
- Passer en revue les modifications dans la vue « Modifications » grâce à une expérience de comparaison améliorée : basculez entre les vues en ligne et côte à côte, développez ou réduisez tous les fichiers en une seule fois, et consultez les modifications dans une représentation plus compacte qui affiche davantage de modifications à lécran. Laction suivante, telle que « Créer une pull request », est accessible directement depuis le titre de longlet de léditeur, et les raccourcis clavier de léditeur, comme le basculement de la vue de comparaison, fonctionnent de la même manière que dans la fenêtre principale de VS Code.
- Reprenez là où vous vous êtes arrêté. Chaque session conserve la largeur de son volet latéral, les éditeurs ouverts, léditeur actif et létat de réduction par fichier, même lors des changements de session et des rechargements de fenêtre.
Il sagit dune mise en page expérimentale, à activer manuellement. Pour lessayer, activez loption sessions.layout.singlePaneDetailPanel puis rechargez la fenêtre, car ce paramètre nest lu quune seule fois au démarrage.
Outils de gestion des sessions pour les sessions de lhôte dagents
Les agents sexécutant sur lhôte dagents (Copilot, Claude et Codex) ont désormais accès à une suite doutils de gestion des sessions. Un agent peut ainsi répertorier, créer, observer et intervenir sur dautres sessions et discussions sans que vous ayez à quitter votre conversation en cours.
Grâce à ces outils, un agent peut :
- Répertorier vos sessions avec leur statut, leur espace de travail et leurs modifications, afin de trouver celle sur laquelle intervenir. Les sessions archivées sont exclues, sauf demande expresse.
- Lire la conversation récente dune autre session pour comprendre ce quelle est en train de faire.
- Créer une nouvelle session ou un nouveau chat au sein dune session existante pour déléguer une sous-tâche, plutôt que de surcharger une seule conversation avec des tâches sans rapport.
- Envoyer un message à une session ou à un chat quil a créé, pour lancer ou orienter ce travail.
Chaque fois quun outil crée ou cible une session, VS Code affiche une vignette « Ouvrir la session » afin que vous puissiez y accéder directement. Lenvoi dun message vers une autre session nécessite toujours votre confirmation préalable. Un agent ne peut pas envoyer de message à son propre chat, et le nombre denvois en rafale est plafonné afin quune seule requête ne puisse pas se propager à un nombre illimité de sessions.
Améliorations apportées à la fenêtre « Agents »
Cette version inclut plusieurs petites améliorations concernant le processus de création dune nouvelle session dans la fenêtre « Agents » :
- Mémorisation des paramètres par défaut pour la création dune nouvelle session : le sélecteur de nouvelle session mémorise votre dernier mode dagent et vos derniers choix dapprobation, et les utilise comme paramètres par défaut la prochaine fois que vous créez une session. Vous navez ainsi plus besoin de resélectionner les mêmes options à chaque tâche.
- Case à cocher « Arborescence de travail » : au lieu de choisir entre lisolation par dossier et lisolation par arborescence de travail dans un menu déroulant, la configuration de création de session affiche désormais une seule case à cocher « Nouvelle arborescence de travail ». Cochez-la pour exécuter la session avec lisolation par arborescence de travail Git, qui conserve les modifications de lagent dans un dossier séparé jusquà ce que vous soyez prêt à les examiner et à les fusionner, ou laissez-la décochée pour utiliser lisolation par dossier.
Chat
Exécuter des commandes avec le préfixe !
Vous pouvez désormais faire précéder les messages de chat dun « ! » pour exécuter leur contenu en tant que commandes de terminal. Cela fonctionne dans les sessions de lhôte de lagent, aussi bien dans léditeur que dans la fenêtre « Agents ».
Modèles BYOK avec le harnais dagent Copilot
Vous pouvez désormais utiliser des modèles « Bring Your...
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