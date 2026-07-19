Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.129, avec un hôte dédié aux agents IA, un nouveau panneau d'édition dans la fenêtre « Agents », et un aperçu de l'interface utilisateur moderne

Agents

chat.agentHost.enabled

chat.agents.claude.preferAgentHost

sessions.layout.singlePaneDetailPanel

Chat

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft vient de publier la version 1.129 de Visual Studio Code. Cette version propose un hôte dédié aux agents, un nouveau panneau dédition dans la fenêtre « Agents », lexécution de commandes avec le préfixe « ! », ainsi quun aperçu de linterface utilisateur moderne. Lhôte dagents permet d'exécuter des sessions dagents dans un processus dédié et de vous connecter à celles-ci depuis plusieurs fenêtres. Le nouveau panneau dédition dans la fenêtre « Agents » (en phase dexpérimentation) permet de consulter les fichiers générés par les agents et les différences dans un éditeur ancré.En outre, avec l'exécution de commandes avec le préfixe « ! », il est possible d'exécuter des commandes de terminal directement depuis les instructions génératives dans la conversation. Cette version offre un aperçu de linterface utilisateur moderne (expérimental), découvrez en avant-première la nouvelle apparence de lenvironnement de travail de VS Code. VS Code est déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs. Utilisez loption « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « nightly » Insiders, qui inclut les dernières mises à jour dès leur disponibilité.Voici la présentation des améliorations de cette version par Microsoft :Nous repensons le fonctionnement des sessions dagent dans VS Code autour de lhôte dagent (Agent Host) un processus dédié qui exécute des harnais dagent tels que Copilot, Claude et Codex, sur la base du protocole AHP (Agent Host Protocol). Comme une session réside dans son propre processus, une même session peut être connectée et affichée simultanément depuis plusieurs fenêtres de VS Code. Lagent Copilot de lhôte dagents sappuie sur le SDK Copilot, ce qui signifie que son comportement et ses fonctionnalités sont alignés sur ceux de la CLI Copilot, de lapplication autonome GitHub Copilot et des autres produits Copilot.Nous développons activement lAgent Host et commençons à le déployer auprès des utilisateurs, tant dans la fenêtre de léditeur que dans la fenêtre Agents. Pour lactiver, activezpuis sélectionnez un harnais Agent Host dans le menu déroulant des harnais. La capture décran ci-dessous montre comment sélectionner le harnais Copilot sur lAgent Host dans la fenêtre de léditeur :Alors que nous continuons à investir dans lAgent Host, certaines nouvelles fonctionnalités mentionnées dans ces notes de mise à jour peuvent nêtre disponibles que lorsquun agent sexécute sur celui-ci. Ces fonctionnalités renvoient à cette section et, le cas échéant, indiquent les paramètres supplémentaires permettant de les activer (par exemple,pour activer lagent Claude sur lAgent Host).La fenêtre Agents affiche votre conversation avec un agent à côté dune zone de détails consacrée aux fichiers et aux modifications quil génère. Cette version introduit un panneau dédition repensé qui regroupe léditeur et la zone de détails dans un seul volet ancré doté dune barre donglets commune. Ainsi, la révision du travail dun agent seffectue comme si vous travailliez dans léditeur principal, sans avoir à basculer entre des panneaux distincts.Grâce au nouveau panneau dédition, vous pouvez :- Ouvrir des fichiers et des comparaisons directement dans léditeur ancré, à côté de votre conversation, et ajouter des onglets à laide de laction « Nouvel onglet » qui saligne sur la barre donglets de la conversation.- Passer en revue les modifications dans la vue « Modifications » grâce à une expérience de comparaison améliorée : basculez entre les vues en ligne et côte à côte, développez ou réduisez tous les fichiers en une seule fois, et consultez les modifications dans une représentation plus compacte qui affiche davantage de modifications à lécran. Laction suivante, telle que « Créer une pull request », est accessible directement depuis le titre de longlet de léditeur, et les raccourcis clavier de léditeur, comme le basculement de la vue de comparaison, fonctionnent de la même manière que dans la fenêtre principale de VS Code.- Reprenez là où vous vous êtes arrêté. Chaque session conserve la largeur de son volet latéral, les éditeurs ouverts, léditeur actif et létat de réduction par fichier, même lors des changements de session et des rechargements de fenêtre.Il sagit dune mise en page expérimentale, à activer manuellement. Pour lessayer, activez loptionpuis rechargez la fenêtre, car ce paramètre nest lu quune seule fois au démarrage.Les agents sexécutant sur lhôte dagents (Copilot, Claude et Codex) ont désormais accès à une suite doutils de gestion des sessions. Un agent peut ainsi répertorier, créer, observer et intervenir sur dautres sessions et discussions sans que vous ayez à quitter votre conversation en cours.Grâce à ces outils, un agent peut :- Répertorier vos sessions avec leur statut, leur espace de travail et leurs modifications, afin de trouver celle sur laquelle intervenir. Les sessions archivées sont exclues, sauf demande expresse.- Lire la conversation récente dune autre session pour comprendre ce quelle est en train de faire.- Créer une nouvelle session ou un nouveau chat au sein dune session existante pour déléguer une sous-tâche, plutôt que de surcharger une seule conversation avec des tâches sans rapport.- Envoyer un message à une session ou à un chat quil a créé, pour lancer ou orienter ce travail.Chaque fois quun outil crée ou cible une session, VS Code affiche une vignette « Ouvrir la session » afin que vous puissiez y accéder directement. Lenvoi dun message vers une autre session nécessite toujours votre confirmation préalable. Un agent ne peut pas envoyer de message à son propre chat, et le nombre denvois en rafale est plafonné afin quune seule requête ne puisse pas se propager à un nombre illimité de sessions.Cette version inclut plusieurs petites améliorations concernant le processus de création dune nouvelle session dans la fenêtre « Agents » :- Mémorisation des paramètres par défaut pour la création dune nouvelle session : le sélecteur de nouvelle session mémorise votre dernier mode dagent et vos derniers choix dapprobation, et les utilise comme paramètres par défaut la prochaine fois que vous créez une session. Vous navez ainsi plus besoin de resélectionner les mêmes options à chaque tâche.- Case à cocher « Arborescence de travail » : au lieu de choisir entre lisolation par dossier et lisolation par arborescence de travail dans un menu déroulant, la configuration de création de session affiche désormais une seule case à cocher « Nouvelle arborescence de travail ». Cochez-la pour exécuter la session avec lisolation par arborescence de travail Git, qui conserve les modifications de lagent dans un dossier séparé jusquà ce que vous soyez prêt à les examiner et à les fusionner, ou laissez-la décochée pour utiliser lisolation par dossier.Vous pouvez désormais faire précéder les messages de chat dun « ! » pour exécuter leur contenu en tant que commandes de terminal. Cela fonctionne dans les sessions de lhôte de lagent, aussi bien dans léditeur que dans la fenêtre « Agents ».Vous pouvez désormais utiliser des modèles « Bring Your...