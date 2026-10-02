Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment lAPI Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.
Visual Studio comprend un éditeur de code prenant en charge IntelliSense (le composant de complétion de code) ainsi que la refactorisation de code. Le débogueur intégré fonctionne à la fois comme un débogueur au niveau du code source et comme un débogueur au niveau machine. Parmi les autres outils intégrés, on trouve un profileur de code, un concepteur pour la création dapplications avec interface graphique, un concepteur web, un concepteur de classes et un concepteur de schémas de bases de données. Il prend en charge des plug-ins qui étendent ses fonctionnalités à presque tous les niveaux, notamment en ajoutant la prise en charge de systèmes de contrôle de version (tels que Subversion et Git) et en intégrant de nouveaux ensembles doutils, comme des éditeurs et des concepteurs visuels pour des langages spécifiques à un domaine, ou encore des outils destinés à dautres aspects du cycle de vie du développement logiciel (comme le client Azure DevOps : Team Explorer).
Le meilleur LLM dans Visual Studio est celui que vous choisissez. La mise à jour de ce mois de septembre met cette idée au premier plan : vous pourrez choisissir le modèle qui correspond à votre façon de travailler, puis l'utiliser partout où GitHub Copilot vous aide déjà aujourdhui, de la correction des paquets vulnérables à la révision des pull requests. Et une fois dans léditeur, vous disposerez également doutils de débogage plus performants, quel que soit le modèle qui réfléchit à vos côtés.
Mises à jour concernant la fonctionnalité « Bring Your Own Model »
La meilleure IA dans Visual Studio est celle que vous pouvez apporter vous-même. Grâce à la fonctionnalité « Bring Your Own Model » (BYOM), davantage de développeurs peuvent utiliser lIA dans Visual Studio avec les modèles préférés de leurs équipes, que ce soit via GitHub Copilot ou leurs propres déploiements de modèles. Des développeurs individuels qui expérimentent de nouveaux modèles aux organisations qui standardisent leurs déploiements approuvés, BYOM vous permet dutiliser lIA à votre façon, que vous soyez connecté ou non à GitHub.
BYOM est disponible en préversion et activé par défaut sur les éditions Community, Professional et Enterprise. Connectez-vous à un déploiement Microsoft Foundry ou à un autre fournisseur pris en charge, y compris les points de terminaison personnalisés pour OpenAI et Ollama, puis travaillez en mode Agent avec le nouvel agent (préversion).
Il sagit dune préversion préliminaire et tous les modèles ne prennent pas encore en charge lensemble des fonctionnalités du mode Agent. Lorsquune fonctionnalité nest pas prise en charge, Visual Studio lindique clairement au lieu dafficher une erreur silencieuse.
Pour commencer : ouvrez Chat, accédez au sélecteur de modèles et choisissez « Ajouter un modèle » ou « Gérer les modèles », connectez-vous à votre fournisseur, puis commencez à travailler en mode Agent. Les fournisseurs pris en charge sont Microsoft Foundry, OpenAI, Anthropic et Ollama, avec une prise en charge des points de terminaison personnalisés pour OpenAI et Ollama.
Cette version comporte des changements majeurs pour la fonctionnalité BYOM : BYOM fonctionne désormais avec le nouvel Agent (Préversion), qui repose sur le harnais alimenté par le SDK GitHub Copilot. Lancienne expérience BYOM dans les modes « Ask » et « Agent » précédents nest plus prise en charge ; installez la dernière version de Visual Studio et utilisez le nouvel Agent (Préversion) pour lessayer. Les modèles Ollama ajoutés précédemment devront être rajoutés après cette mise à jour en raison de quelques modifications apportées au backend de ce fournisseur.
Correction des vulnérabilités NuGet à partir de la liste des erreurs
Quel que soit le modèle que vous avez choisi, il peut désormais vous aider à combler les failles de sécurité dès quelles apparaissent. Les avertissements daudit NuGet dans la liste des erreurs de Visual Studio vous permettent de corriger directement les paquets vulnérables avec GitHub Copilot, sans avoir à les rechercher manuellement.
Lorsquune restauration signale un avertissement NU1901, NU1902, NU1903 ou NU1904, sélectionnez laction « étincelle » dans la colonne « Fixer ». Cela ouvre le chat GitHub Copilot en mode agent et demande à Copilot de corriger les paquets NuGet vulnérables à laide du serveur NuGet MCP.
Pour appliquer la correction : restaurez une solution contenant un package présentant une vulnérabilité connue, ouvrez Affichage > Liste des erreurs et repérez lavertissement « NuGet Audit », sélectionnez laction « sparkle » dans la colonne « Fixer », puis examinez et appliquez les modifications proposées par Copilot. Vous devrez être connecté à GitHub Copilot. De plus, les corrections automatisées nécessitent le serveur NuGet MCP, qui est intégré à Visual Studio et peut être activé depuis le menu « Outils » de Copilot Chat.
Explorer les pull requests avec lagent Git
Lexamen dune pull request implique généralement de reconstituer le fil de discussion, les fichiers modifiés et les éléments réellement pertinents avant de pouvoir se plonger dans le détail. Lagent Git peut désormais effectuer ce travail préparatoire à votre place, grâce au modèle que vous avez connecté.
Ouvrez GitHub Copilot Chat, sélectionnez lagent Git et interrogez-le sur votre pull request, en joignant celle-ci comme contexte depuis la fenêtre « Git Repository ». La réponse comprend des liens navigables qui ouvrent directement les commentaires et les fichiers correspondants dans la vue de la pull request au sein de lEDI, ce qui vous permet daccéder immédiatement à lessentiel sans avoir à faire défiler la page pour le trouver. Posez des questions complémentaires à tout moment si vous souhaitez que lagent approfondisse son analyse.
Connectez-vous aux serveurs MCP de votre fournisseur Git afin que Copilot puisse récupérer davantage de contexte sur vos pull requests. GitHub et Azure DevOps sont tous deux pris en charge.
Identifiez lopérande déterminant votre condition « if »
Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter sur une instruction « if » composée et de devoir déterminer quelle partie de celle-ci déterminait réellement le résultat ? Visual Studio met désormais en évidence lexpression déterminante dans les instructions « if » en C# qui utilisent && ou ||.
Pendant le débogage, arrêtez-vous sur une instruction « if ». En plus de lindication existante « inline → true » ou « → false », Visual Studio utilise un surlignage rouge et vert pour montrer quel opérande a déterminé le résultat. Lorsquune condition && est évaluée à false, le surlignage identifie lopérande qui a échoué ou provoqué un court-circuit dans lévaluation. Lorsquune condition || est évaluée à true, il identifie lopérande qui a satisfait la condition. Cest un petit détail qui vous évite davoir à évaluer mentalement vous-même chaque élément dune branche complexe.
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une expression mise en évidence pour désactiver la mise en évidence des branches depuis le menu contextuel de léditeur, et les couleurs de mise en évidence sont disponibles sous Outils > Options > Environnement > Polices et couleurs si vous souhaitez les adapter à votre thème.
La fonction « Attacher au processus » prend désormais en charge les conteneurs Podman
La détection des conteneurs reconnaît désormais Podman en plus de Docker. Lancez un conteneur, puis accédez à Débogage > Attacher au processus. Définissez le type de connexion sur Podman, puis sélectionnez Rechercher. Vos conteneurs Podman saffichent automatiquement, avec la même expérience dattachement que celle que vous utilisez déjà pour Docker.
Vous pouvez déboguer à la fois les conteneurs .NET et C++ sans configuration supplémentaire.
Source : Mise à jour Septembre de Visual Studio
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