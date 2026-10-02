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Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment lAPI Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.Visual Studio comprend un éditeur de code prenant en charge IntelliSense (le composant de complétion de code) ainsi que la refactorisation de code. Le débogueur intégré fonctionne à la fois comme un débogueur au niveau du code source et comme un débogueur au niveau machine. Parmi les autres outils intégrés, on trouve un profileur de code, un concepteur pour la création dapplications avec interface graphique, un concepteur web, un concepteur de classes et un concepteur de schémas de bases de données. Il prend en charge des plug-ins qui étendent ses fonctionnalités à presque tous les niveaux, notamment en ajoutant la prise en charge de systèmes de contrôle de version (tels que Subversion et Git) et en intégrant de nouveaux ensembles doutils, comme des éditeurs et des concepteurs visuels pour des langages spécifiques à un domaine, ou encore des outils destinés à dautres aspects du cycle de vie du développement logiciel (comme le client Azure DevOps : Team Explorer).Le meilleur LLM dans Visual Studio est celui que vous choisissez. La mise à jour de ce mois de septembre met cette idée au premier plan : vous pourrez choisissir le modèle qui correspond à votre façon de travailler, puis l'utiliser partout où GitHub Copilot vous aide déjà aujourdhui, de la correction des paquets vulnérables à la révision des pull requests. Et une fois dans léditeur, vous disposerez également doutils de débogage plus performants, quel que soit le modèle qui réfléchit à vos côtés.La meilleure IA dans Visual Studio est celle que vous pouvez apporter vous-même. Grâce à la fonctionnalité « Bring Your Own Model » (BYOM), davantage de développeurs peuvent utiliser lIA dans Visual Studio avec les modèles préférés de leurs équipes, que ce soit via GitHub Copilot ou leurs propres déploiements de modèles. Des développeurs individuels qui expérimentent de nouveaux modèles aux organisations qui standardisent leurs déploiements approuvés, BYOM vous permet dutiliser lIA à votre façon, que vous soyez connecté ou non à GitHub.BYOM est disponible en préversion et activé par défaut sur les éditions Community, Professional et Enterprise. Connectez-vous à un déploiement Microsoft Foundry ou à un autre fournisseur pris en charge, y compris les points de terminaison personnalisés pour OpenAI et Ollama, puis travaillez en mode Agent avec le nouvel agent (préversion).Il sagit dune préversion préliminaire et tous les modèles ne prennent pas encore en charge lensemble des fonctionnalités du mode Agent. Lorsquune fonctionnalité nest pas prise en charge, Visual Studio lindique clairement au lieu dafficher une erreur silencieuse.Pour commencer : ouvrez Chat, accédez au sélecteur de modèles et choisissez « Ajouter un modèle » ou « Gérer les modèles », connectez-vous à votre fournisseur, puis commencez à travailler en mode Agent. Les fournisseurs pris en charge sont Microsoft Foundry, OpenAI, Anthropic et Ollama, avec une prise en charge des points de terminaison personnalisés pour OpenAI et Ollama.Cette version comporte des changements majeurs pour la fonctionnalité BYOM : BYOM fonctionne désormais avec le nouvel Agent (Préversion), qui repose sur le harnais alimenté par le SDK GitHub Copilot. Lancienne expérience BYOM dans les modes « Ask » et « Agent » précédents nest plus prise en charge ; installez la dernière version de Visual Studio et utilisez le nouvel Agent (Préversion) pour lessayer. Les modèles Ollama ajoutés précédemment devront être rajoutés après cette mise à jour en raison de quelques modifications apportées au backend de ce fournisseur.Quel que soit le modèle que vous avez choisi, il peut désormais vous aider à combler les failles de sécurité dès quelles apparaissent. Les avertissements daudit NuGet dans la liste des erreurs de Visual Studio vous permettent de corriger directement les paquets vulnérables avec GitHub Copilot, sans avoir à les rechercher manuellement.Lorsquune restauration signale un avertissement NU1901, NU1902, NU1903 ou NU1904, sélectionnez laction « étincelle » dans la colonne « Fixer ». Cela ouvre le chat GitHub Copilot en mode agent et demande à Copilot de corriger les paquets NuGet vulnérables à laide du serveur NuGet MCP.Pour appliquer la correction : restaurez une solution contenant un package présentant une vulnérabilité connue, ouvrez Affichage > Liste des erreurs et repérez lavertissement « NuGet Audit », sélectionnez laction « sparkle » dans la colonne « Fixer », puis examinez et appliquez les modifications proposées par Copilot. Vous devrez être connecté à GitHub Copilot. De plus, les corrections automatisées nécessitent le serveur NuGet MCP, qui est intégré à Visual Studio et peut être activé depuis le menu « Outils » de Copilot Chat.Lexamen dune pull request implique généralement de reconstituer le fil de discussion, les fichiers modifiés et les éléments réellement pertinents avant de pouvoir se plonger dans le détail. Lagent Git peut désormais effectuer ce travail préparatoire à votre place, grâce au modèle que vous avez connecté.Ouvrez GitHub Copilot Chat, sélectionnez lagent Git et interrogez-le sur votre pull request, en joignant celle-ci comme contexte depuis la fenêtre « Git Repository ». La réponse comprend des liens navigables qui ouvrent directement les commentaires et les fichiers correspondants dans la vue de la pull request au sein de lEDI, ce qui vous permet daccéder immédiatement à lessentiel sans avoir à faire défiler la page pour le trouver. Posez des questions complémentaires à tout moment si vous souhaitez que lagent approfondisse son analyse.Connectez-vous aux serveurs MCP de votre fournisseur Git afin que Copilot puisse récupérer davantage de contexte sur vos pull requests. GitHub et Azure DevOps sont tous deux pris en charge.Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter sur une instruction « if » composée et de devoir déterminer quelle partie de celle-ci déterminait réellement le résultat ? Visual Studio met désormais en évidence lexpression déterminante dans les instructions « if » en C# qui utilisent && ou ||.Pendant le débogage, arrêtez-vous sur une instruction « if ». En plus de lindication existante « inline → true » ou « → false », Visual Studio utilise un surlignage rouge et vert pour montrer quel opérande a déterminé le résultat. Lorsquune condition && est évaluée à false, le surlignage identifie lopérande qui a échoué ou provoqué un court-circuit dans lévaluation. Lorsquune condition || est évaluée à true, il identifie lopérande qui a satisfait la condition. Cest un petit détail qui vous évite davoir à évaluer mentalement vous-même chaque élément dune branche complexe.Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une expression mise en évidence pour désactiver la mise en évidence des branches depuis le menu contextuel de léditeur, et les couleurs de mise en évidence sont disponibles sous Outils > Options > Environnement > Polices et couleurs si vous souhaitez les adapter à votre thème.La détection des conteneurs reconnaît désormais Podman en plus de Docker. Lancez un conteneur, puis accédez à Débogage > Attacher au processus. Définissez le type de connexion sur Podman, puis sélectionnez Rechercher. Vos conteneurs Podman saffichent automatiquement, avec la même expérience dattachement que celle que vous utilisez déjà pour Docker.Vous pouvez déboguer à la fois les conteneurs .NET et C++ sans configuration supplémentaire.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?