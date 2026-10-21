Microsoft publie Visual Studio Code 1.142, avec des canevas partagés pour les workflows des agents IA, un éditeur Markdown enrichi, et le déplacement des conversations sans perte du contexte

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.
La version 1.142 de Visual Studio Code a été publiée. Cette version ajoute des canevas partagés pour les workflows des agents, vous permet de déplacer des conversations sans perdre le contexte, enrichit l'éditeur Markdown et offre aux administrateurs davantage de contrôle sur les autorisations des agents. La fonctionnalité Canvas (en aperçu) permet de collaborer avec les agents au-delà du chat grâce à des canevas visuels et interactifs. Cette version permet de déplacer des discussions pour poursuivre une discussion dans un autre dossier ou une nouvelle arborescence Git sans perdre lhistorique de la conversation.
Des améliorations ont également été apportées à l'éditeur Markdown, permettant de travailler plus efficacement sur les fichiers Markdown grâce à des fonctionnalités telles que le collage dimages, le renommage des liens vers des fichiers ou la navigation par fil dAriane. Pour la gestion dentreprise, cette version permet d'appliquer des politiques de sandboxing et dautorisations pour les agents tout en contrôlant les modes dautorisation que les développeurs peuvent utiliser. Enfin, le sélecteur de modèles a été repensé, permettant de basculer rapidement entre les modèles fournis par Copilot et ceux contribués par BYOK, et de gérer les niveaux deffort et les fenêtres de contexte de manière plus intuitive.
Voici les principales améliorations de cette version :
Agent
Canvas (Aperçu)
Les canevas sont des interfaces interactives permettant de collaborer avec un agent. Un canevas souvre à côté de la fenêtre de discussion, où vous et lagent pouvez examiner et mettre à jour le même artefact au lieu de vous coordonner uniquement par le biais de invites.
Par exemple, utilisez un canevas Kanban pour planifier et suivre le travail de mise en uvre. Vous pouvez créer et déplacer des cartes directement, tandis que lagent peut décomposer une fonctionnalité en tâches, mettre à jour leur statut ou ajouter du travail nouvellement identifié. Les canevas fonctionnent aussi bien dans la fenêtre de léditeur VS Code que dans la fenêtre Agents, et les extensions de canevas sont également prises en charge dans lapplication GitHub Copilot.
Les canevas sont disponibles en préversion dans lapplication de bureau VS Code pour les sessions locales utilisant le harnais Copilot. Activez chat.canvases.enabled, puis démarrez une nouvelle session avec le harnais Copilot.
Chaque canevas est fourni par une extension de canevas. Pour commencer, deux options soffrent à vous :
- Créer une extension de canevas : saisissez /create-canvas dans la zone de saisie du chat et décrivez linterface utilisateur que vous souhaitez pour votre projet. La compétence crée alors une extension de canevas dans votre espace de travail et ouvre son canevas.
- Installer un plugin de chat : pour linstant, installez un plugin de chat incluant une extension de canevas via lapplication GitHub Copilot. Passez ensuite à VS Code et demandez à lagent de répertorier les canevas disponibles, puis demandez-lui den ouvrir un.
Une fois lextension de canevas installée, vous pouvez également ouvrir un canevas disponible dans la fenêtre Agents via Ajouter un onglet (+) > Canevas.
Déplacer des discussions entre des dossiers et des arborescences de travail
Auparavant, si vous commenciez à étudier une tâche dans un dossier et que vous souhaitiez ensuite la mettre en uvre dans une arborescence de travail Git, ou poursuivre dans un autre dépôt, vous deviez démarrer une nouvelle discussion et recréer le contexte.
Dans la fenêtre « Agents », vous pouvez désormais demander à lagent de déplacer la discussion en cours vers un autre dossier ou dans une nouvelle arborescence de travail Git, tout en conservant lhistorique de la conversation intact. Le changement despace de travail fonctionne également pour les discussions qui disposent déjà dun espace de travail, et lagent peut isoler le travail dans une nouvelle arborescence de travail.
Demandez à lagent à laide dune instruction en langage naturel, par exemple : Poursuivre cette tâche dans une nouvelle arborescence de travail Git du dépôt actuel avant de la mettre en uvre.
Lagent termine le tour actuel, déplace la discussion et affiche une notification lorsque lespace de travail change. Il poursuit ensuite automatiquement la tâche dans le nouvel emplacement. Les modifications et les commandes sexécutent dans le nouvel emplacement tandis que votre checkout dorigine reste inchangé.
Le déplacement est disponible pour les sessions dagent qui utilisent le harnais Codex ou Codex en mode interactif, et qui contiennent une conversation et un dossier local.
Éditeur Markdown
Mode d'édition plus proche du code source Markdown
Lorsque vous modifiez du code Markdown, chaque ligne de code source s'affiche sur une ligne visuelle distincte, ce qui facilite la compréhension de la structure du document. En mode lecture seule, le rendu du code Markdown reste inchangé.
Coller des images
Pour ajouter une image, par exemple une capture décran, à votre document Markdown, il suffit de la coller directement dans léditeur Markdown, comme vous pouviez déjà le faire dans léditeur de texte. Cela facilite linsertion de contenu visuel sans avoir à enregistrer et à insérer manuellement les fichiers.
Renommer les liens vers des fichiers
Léditeur Markdown prend désormais en charge la fonction « Renommer un symbole » (F2), ce qui vous permet de renommer les liens vers des fichiers sur place et de voir les modifications répercutées dans lensemble de votre document.
Plan et fil dAriane
Léditeur Markdown sintègre à la vue « Plan » et au fil dAriane, ce qui facilite linspection de la structure des titres et laccès rapide à une section.
Copier des blocs de code
Tout comme dans laperçu Markdown, les blocs de code de léditeur Markdown affichent un bouton « Copier » lorsque vous passez la souris dessus. Cela permet de copier facilement des fragments de code sur plusieurs lignes sans modifier accidentellement le contenu.
Entreprise
Déplacer automatiquement les discussions gérées par des politiques vers Copilot Agent Host
Les paramètres gérés au niveau de lentreprise permettent aux administrateurs de contrôler les autorisations des agents et le sandboxing. Lorsque votre organisation configure un objet dautorisations non vide ou définit sandbox.enabled sur true, VS Code nécessite désormais le harnais Copilot dans Agent Host pour les sessions de discussion complètes, afin de pouvoir appliquer ces politiques.
Louverture dun chat local existant et non archivé le transfère automatiquement vers Copilot, en conservant lhistorique et les brouillons non envoyés, y compris les pièces jointes. Rien nest envoyé automatiquement. Le nouveau chat utilise son modèle habituel et les paramètres dautorisation par défaut conformément à la politique actuelle de lorganisation.
VS Code narchive le chat dorigine quune fois que le nouveau chat sest ouvert avec succès. Si vous quittez lapplication pendant que le transfert est en cours, loriginal reste inchangé et la destination non ouverte est supprimée.
Tant que ces politiques sappliquent, Claude, Codex et le chat du terminal ne sont pas disponibles. Le chat intégré à léditeur reste disponible pour des tâches limitées de lecture et dédition. Un objet dautorisations vide ou une politique héritée ne suffisent pas à eux seuls à déclencher cette migration. Les administrateurs peuvent temporairement désactiver la migration automatique.
Conserver temporairement le harnais local
Les administrateurs qui ont besoin de plus de temps pour effectuer la transition vers Copilot Agent Host peuvent définir vscod...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.