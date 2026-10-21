Microsoft publie Visual Studio Code 1.142, avec des canevas partagés pour les workflows des agents IA, un éditeur Markdown enrichi, et le déplacement des conversations sans perte du contexte

Agent

chat.canvases.enabled

/create-canvas

Éditeur Markdown

Entreprise

sandbox.enabled

true

vscod...

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.La version 1.142 de Visual Studio Code a été publiée. Cette version ajoute des canevas partagés pour les workflows des agents, vous permet de déplacer des conversations sans perdre le contexte, enrichit l'éditeur Markdown et offre aux administrateurs davantage de contrôle sur les autorisations des agents. La fonctionnalité Canvas (en aperçu) permet de collaborer avec les agents au-delà du chat grâce à des canevas visuels et interactifs. Cette version permet de déplacer des discussions pour poursuivre une discussion dans un autre dossier ou une nouvelle arborescence Git sans perdre lhistorique de la conversation.Des améliorations ont également été apportées à l'éditeur Markdown, permettant de travailler plus efficacement sur les fichiers Markdown grâce à des fonctionnalités telles que le collage dimages, le renommage des liens vers des fichiers ou la navigation par fil dAriane. Pour la gestion dentreprise, cette version permet d'appliquer des politiques de sandboxing et dautorisations pour les agents tout en contrôlant les modes dautorisation que les développeurs peuvent utiliser. Enfin, le sélecteur de modèles a été repensé, permettant de basculer rapidement entre les modèles fournis par Copilot et ceux contribués par BYOK, et de gérer les niveaux deffort et les fenêtres de contexte de manière plus intuitive.Voici les principales améliorations de cette version :Les canevas sont des interfaces interactives permettant de collaborer avec un agent. Un canevas souvre à côté de la fenêtre de discussion, où vous et lagent pouvez examiner et mettre à jour le même artefact au lieu de vous coordonner uniquement par le biais de invites.Par exemple, utilisez un canevas Kanban pour planifier et suivre le travail de mise en uvre. Vous pouvez créer et déplacer des cartes directement, tandis que lagent peut décomposer une fonctionnalité en tâches, mettre à jour leur statut ou ajouter du travail nouvellement identifié. Les canevas fonctionnent aussi bien dans la fenêtre de léditeur VS Code que dans la fenêtre Agents, et les extensions de canevas sont également prises en charge dans lapplication GitHub Copilot.Les canevas sont disponibles en préversion dans lapplication de bureau VS Code pour les sessions locales utilisant le harnais Copilot. Activez, puis démarrez une nouvelle session avec le harnais Copilot.Chaque canevas est fourni par une extension de canevas. Pour commencer, deux options soffrent à vous :: saisissezdans la zone de saisie du chat et décrivez linterface utilisateur que vous souhaitez pour votre projet. La compétence crée alors une extension de canevas dans votre espace de travail et ouvre son canevas.- Installer un plugin de chat : pour linstant, installez un plugin de chat incluant une extension de canevas via lapplication GitHub Copilot. Passez ensuite à VS Code et demandez à lagent de répertorier les canevas disponibles, puis demandez-lui den ouvrir un.Une fois lextension de canevas installée, vous pouvez également ouvrir un canevas disponible dans la fenêtre Agents via Ajouter un onglet (+) > Canevas.Auparavant, si vous commenciez à étudier une tâche dans un dossier et que vous souhaitiez ensuite la mettre en uvre dans une arborescence de travail Git, ou poursuivre dans un autre dépôt, vous deviez démarrer une nouvelle discussion et recréer le contexte.Dans la fenêtre « Agents », vous pouvez désormais demander à lagent de déplacer la discussion en cours vers un autre dossier ou dans une nouvelle arborescence de travail Git, tout en conservant lhistorique de la conversation intact. Le changement despace de travail fonctionne également pour les discussions qui disposent déjà dun espace de travail, et lagent peut isoler le travail dans une nouvelle arborescence de travail.Demandez à lagent à laide dune instruction en langage naturel, par exemple :Lagent termine le tour actuel, déplace la discussion et affiche une notification lorsque lespace de travail change. Il poursuit ensuite automatiquement la tâche dans le nouvel emplacement. Les modifications et les commandes sexécutent dans le nouvel emplacement tandis que votre checkout dorigine reste inchangé.Le déplacement est disponible pour les sessions dagent qui utilisent le harnais Codex ou Codex en mode interactif, et qui contiennent une conversation et un dossier local.Lorsque vous modifiez du code Markdown, chaque ligne de code source s'affiche sur une ligne visuelle distincte, ce qui facilite la compréhension de la structure du document. En mode lecture seule, le rendu du code Markdown reste inchangé.Pour ajouter une image, par exemple une capture décran, à votre document Markdown, il suffit de la coller directement dans léditeur Markdown, comme vous pouviez déjà le faire dans léditeur de texte. Cela facilite linsertion de contenu visuel sans avoir à enregistrer et à insérer manuellement les fichiers.Léditeur Markdown prend désormais en charge la fonction « Renommer un symbole » (F2), ce qui vous permet de renommer les liens vers des fichiers sur place et de voir les modifications répercutées dans lensemble de votre document.Léditeur Markdown sintègre à la vue « Plan » et au fil dAriane, ce qui facilite linspection de la structure des titres et laccès rapide à une section.Tout comme dans laperçu Markdown, les blocs de code de léditeur Markdown affichent un bouton « Copier » lorsque vous passez la souris dessus. Cela permet de copier facilement des fragments de code sur plusieurs lignes sans modifier accidentellement le contenu.Les paramètres gérés au niveau de lentreprise permettent aux administrateurs de contrôler les autorisations des agents et le sandboxing. Lorsque votre organisation configure un objet dautorisations non vide ou définitsur, VS Code nécessite désormais le harnais Copilot dans Agent Host pour les sessions de discussion complètes, afin de pouvoir appliquer ces politiques.Louverture dun chat local existant et non archivé le transfère automatiquement vers Copilot, en conservant lhistorique et les brouillons non envoyés, y compris les pièces jointes. Rien nest envoyé automatiquement. Le nouveau chat utilise son modèle habituel et les paramètres dautorisation par défaut conformément à la politique actuelle de lorganisation.VS Code narchive le chat dorigine quune fois que le nouveau chat sest ouvert avec succès. Si vous quittez lapplication pendant que le transfert est en cours, loriginal reste inchangé et la destination non ouverte est supprimée.Tant que ces politiques sappliquent, Claude, Codex et le chat du terminal ne sont pas disponibles. Le chat intégré à léditeur reste disponible pour des tâches limitées de lecture et dédition. Un objet dautorisations vide ou une politique héritée ne suffisent pas à eux seuls à déclencher cette migration. Les administrateurs peuvent temporairement désactiver la migration automatique.Les administrateurs qui ont besoin de plus de temps pour effectuer la transition vers Copilot Agent Host peuvent définir