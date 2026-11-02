Microsoft a publié la version 1.144 de Visual Studio Code, avec des fonctionnalités pour assurer la continuité du travail des agents IA d'un environnement à l'autre et de trouver les modèles adaptés

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Visual Studio Code (souvent appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de coloration syntaxique, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré via Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse servir d'EDI pour d'autres langages.La version 1.144 de Visual Studio Code a été publiée. Cette version aide à assurer la continuité du travail des agents dun environnement à lautre, à trouver les modèles adaptés à chaque tâche et à garder le contrôle sur les modifications et les appels doutils. Pour la continuité des sessions, gérez les connexions à distance depuis un seul et même endroit et maintenez les sessions et les automatisations en cours dexécution même lorsque votre ordinateur est éteint. Avec Copilot Fusion, laissez Copilot choisir et orchestrer les modèles, ou comparez-les côte à côte. Les autorisations assistées permettent en outre de réduire les interruptions grâce à lapprobation automatique des appels doutils ayant passé avec succès un contrôle des risques.Un aperçu de la fonctionnalité de génération dimages permet de créer et modifier des images directement dans le chat. Cette version apporte également en aperçu le marché de personnalisation et le connecteurs Copilot, qui permettent de découvrir des compétences et des plugins adaptés à votre flux de travail, et d'intégrer le contexte provenant de Slack, Notion et dautres services dans les sessions de vos agents. Parmis les fonctionnalités expérimental de cette version, l'utilisation de lordinateur, permettant aux agents dutiliser des applications de bureau sur votre ordinateur. La fonctinnalité "Ensemble de travail" permet de conserver ou d'annuler les modifications apportées aux fichiers par les agents dans léditeur.Voici les principales améliorations de cette version :Les sessions cloud vous permettent dexécuter des tâches Copilot depuis VS Code sans que votre machine de développement reste connectée à Internet. Votre dépôt et vos outils sexécutent dans un environnement géré sur linfrastructure de GitHub.Depuis la vue Chat de la fenêtre de l'éditeur ou la fenêtre Agents, vous pouvez :- Sélectionner Cloud et choisir un dépôt GitHub pour lancer une tâche.- Envoyer des instructions complémentaires, répondre aux demandes d'approbation et examiner les modifications apportées par l'agent.- Rouvrir une session cloud existante à partir de la liste des sessions pour poursuivre la même conversation.Vos sessions cloud sont également accessibles depuis dautres clients Copilot. Par exemple, vous pouvez vérifier lavancement sur GitHub.com ou dans lapplication mobile GitHub, puis revenir à VS Code pour continuer à travailler.Les sessions cloud utilisent un espace de travail distinct. Les modifications locales non validées ne sont pas copiées automatiquement. La nouvelle expérience cloud nécessite un forfait Copilot payant et est soumise aux politiques de lorganisation.Au lieu de choisir un modèle pour chaque tâche, sélectionnez Copilot Fusion dans le sélecteur de modèles et laissez Copilot acheminer intelligemment les requêtes et orchestrer les modèles à votre place. Copilot Fusion combine lorchestration multimodèle du projet HydraFusion et la sélection de modèles adaptée à la tâche de Copilot pour trouver le juste équilibre entre performances et rentabilité.Pour chaque requête, Copilot Fusion choisit les modèles, le niveau deffort de raisonnement et le schéma dexécution adaptés à votre tâche. Par exemple, un modèle peut accomplir une tâche simple, tandis que pour des tâches plus complexes, un modèle élabore une ébauche de solution et dautres modèles la révisent ou la critiquent. Passez la souris sur le niveau deffort situé sous une réponse pour voir quels modèles ont été utilisés.Choisissez un niveau deffort pour trouver le juste équilibre entre qualité et coût : « Standard » pour le travail de codage quotidien, « Élevé » pour les tâches plus exigeantes et « Max » pour les tâches les plus complexes.Chaque modèle utilisé par Copilot Fusion vous est facturé au tarif standard. Jusquau 30 novembre 2026, les abonnements Copilot payants bénéficient dune réduction de 30 % lors de lutilisation de Copilot Fusion.GitHub Copilot Fusion est désormais disponible pour tous, les niveaux « Élevé » et « Max » de Copilot Fusion étant proposés dans les formules Copilot Pro+, Max, Business et Enterprise. Pour en savoir plus, consultez notre documentation sur GitHub Copilot Fusion.Les agents peuvent générer des images à partir de vos invites grâce à GPT Image 2.5 Flare. Demandez à lagent de créer une image pour votre site web, un arrière-plan de chat, une nouvelle icône ou une maquette de site web. Vous pouvez également ajouter une image existante comme contexte de chat et demander à lagent de la modifier ou den générer des variantes.Le modèle dimage par défaut est GPT Image 2.5 Flare. Pour désactiver la génération dimages, définissezsur. La génération dimages nécessite laccès au modèle sélectionné et utilise des crédits IA en plus de ceux utilisés par le modèle de conversation.De plus, définissezsur «» pour ajouter un filigrane «» perceptible à votre image.Certaines tâches seffectuent dans des applications de bureau plutôt que dans votre code ou dans le terminal. Grâce à la fonctionnalité « Utilisation de lordinateur », lagent peut voir et contrôler les applications installées sur votre ordinateur. Cette fonctionnalité fonctionne dans les sessions Copilot Harness exécutées sur votre propre machine macOS ou Windows.Lorsquune tâche nécessite lutilisation de lordinateur, lagent vous demande lautorisation de lactiver ; vous pouvez également exécuter la commande. Lutilisation de lordinateur reste activée pour Copilot jusquà ce que vous exécutiez la commandeLe harnais Copilot enregistre les modifications effectuées via les outils de lagent dans un ensemble de travail, ce qui vous permet de les examiner et de décider quelles modifications conserver ou annuler, tout comme dans le harnais local. Utilisez les commandes intégrées « Conserver » et « Annuler » dans léditeur pour les modifications individuelles, ou gérez les fichiers et toutes les modifications en attente à partir de lensemble de travail situé au-dessus du champ de saisie du chat.Les fonctions « Conserver » et « Annuler » sont activées par défaut dans la fenêtre de léditeur et restent à titre expérimental. Définissezsur «» pour afficher à la place le module « Modifications ». Les modifications effectuées via des commandes de terminal napparaissent pas dans le jeu de travail. Dans la fenêtre « Agents », utilisez la vue « Modifications » pour rejeter des fichiers.Un grand merci à tous ceux qui ont partagé leurs précieux commentaires. Cette version inclut davantage daméliorations directement inspirées de vos retours. Continuez à signaler des problèmes pour nous faire savoir comment le « Copilot harness » fonctionne pour vous. Vos retours sont dune aide précieuse et influencent directement lexpérience offerte par le « harness ».Les agents peuvent effectuer de nombreux appels doutils pour accomplir une tâche. Approuver chaque appel doutil garantit que chaque action est explicitement autorisée, mais cela peut savérer fastidieux pour les appels fréquents ou à faible risque. Accorder une autonomie totale à lagent peut savérer risqué et entraîner des actions involontaires ou des problèmes de sécurité.Grâce aux autorisations assistées (désormais disponibles pour toutes les sessions Copilot), lagent effectue une évaluation des risques...