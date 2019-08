Microsoft annonce la disponibilité de la Preview 2 de Visual Studio 2019 version 16.3, Ainsi que la Preview 2 de la version 8.3 de Visual Studio pour Mac 27PARTAGES 6 0 Moins d’un mois après la sortie de la



Plus de productivité avec Visual Studio « Container Tools »



Microsoft a annoncé mardi que les développeurs qui créent des solutions sans serveur à l'aide des fonctions Azure (v2) peuvent maintenant ajouter le support des conteneurs Docker à leurs projets C#. Ces outils de la catégorie « Container Tools » introduisent plusieurs avantages. Entre autres avantages, ils rendent les fonctions Azure beaucoup plus portables, améliorent la productivité en conteneurisant facilement les fonctions Azure dans un conteneur Linux. Pour l'essayer, Microsoft demande de faire un click droit sur le nom du projet dans l'explorateur de solutions et de sélectionner Ajouter > Support docker.



Microsoft ne s’est pas arrêté à la portabilité et la productivité avec les outils « Container Tools ». En plus de cela, les outils ajoutent, non seulement, un Dockerfile au projet et construisent automatiquement l'image du Docker, mais également, vous pouvez vous assurer que votre code fonctionne comme prévu avec la possibilité supplémentaire de déboguer les fonctions Azure qui tournent à l'intérieur du conteneur. Microsoft recommande que la cible de débogage soit définie sur Docker afin de pouvoir activer cette fonctionnalité. Comme autres avantages de ces outils, ils vous permettent de définir des points d'arrêt, inspecter des variables et parcourir vos fonctions Azure.





Plus de rapidité dans les recherches de composants avec Installer Search et une nouvelle étiquette de dialogue de l’IDE



Les nouvelles fonctionnalités introduites dans les nouvelles Previews incluent une fenêtre de recherche dans l'onglet Composants individuels de l'installateur de Visual Studio qui permet de localiser rapidement tous les composants disponibles pour l'installation. De plus, la mise à jour de Visual Studio installe automatiquement les mises à jour de Visual Studio Installer sans interrompre le processus de mise à jour de l'EDI.





Microsoft a également ajouté une nouvelle étiquette de l’environnement de développement intégré qui met en évidence les modèles de projet récemment installés, facilitant ainsi leur identification. De plus, les filtres affichent les valeurs sélectionnées dans la boîte de dialogue du nouveau projet. Cette fonctionnalité facilite l’organisation des modèles récemment utilisés en permettant de les épingler, les désépingler et les supprimer de la liste Modèles récents de projet.





Productivité améliorée en C++



Microsoft a également apporté des changements du côté du C++, en introduisant une variété d'améliorations de productivité, y compris l’ajout de la colorisation sémantique et de l’IntelliCode par défaut. La prise en charge des builds parallèles dans les projets Linux basés sur MSBuild a été apportée pour optimiser l'expérience native du Windows Subsystem for Linux. Microsoft a aussi défini de nouvelles règles des lignes directrices du C++ Core.



Itération plus rapide des interfaces utilisateur avec la Preview publique du XAML Hot Reload pour Xamarin.Forms



Microsoft a aussi annoncé la disponibilité de la Preview publique de XAML Hot Reload. Elle permet d'apporter rapidement des modifications à une interface utilisateur XAML et de la voir apparaître sans avoir besoin d'un autre build et déploiement. Cette fonction ne nécessite aucune configuration, non plus. Il suffit de lancez le débogage, modifiez votre XAML et cliquez sur Enregistrer pour lancer la mise en production.



C’est en juillet dernier que Microsoft a annoncé la disponibilité de la Preview privée de XAML Hot Reload pour Xamarin.Forms dans Visual Studio 2019 et Visual Studio 2019 pour Mac. Et grâce aux commentaires de cette Preview privée, l’entreprise a pu travailler rapidement sur l'outil pour qu’il puisse sorti le mois suivant. Voici la procédure pour pouvoir l’activer et l’utiliser : allez dans Outils et sélectionnez Options > Xamarin > Hot Reload.





Sélection du navigateur pour les projets ASP.NET Core dans Visual Studio 2019 pour Mac



Microsoft a aussi annoncé mardi la disponibilité de la version 8.3 Preview 2 de Visual Studio 2019 pour Mac. L’expérience .NET Core a été améliorée sur Mac, en facilitant le lancement de projet ASP.NET Core dans les navigateurs qui ne sont pas définis comme navigateur par défaut sur MacOS. Il est dorénavant possible de sélectionner un navigateur particulier à utiliser pour exécuter ou déboguer via le sélecteur de configuration lorsque vous travaillez avec des projets Web ASP.NET Core dans Visual Studio 2019 pour Mac.



Les dernières Previews 2 de la version 16.3 de Visual Studio 2019 et de la version 8.3 de Visual Studio pour Mac sont disponibles en téléchargement sur VisualStudio.com. Vous pouvez également effectuer une mise à niveau interne en cliquant sur la cloche de notification dans Visual Studio 2019. De même, dans l'EDI Visual Studio 2019 pour Mac, cliquez sur l'élément de menu Visual Studio > Vérifier les mises à jour.



Que pensez-vous de ces nouvelles Previews ?

Avez-vous utilisé les précédentes versions ? Allez-vous installer ces dernières ?



