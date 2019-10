Visual Studio 2019 v16.4 Preview 2 s'accompagne de la possibilité de disposer de vos onglets à la verticale De pages de synthèse pour les projets CMake et bien d'autres 0PARTAGES 6 0 Par le biais de Jacqueline Widdis, Program Manager Release Team, Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio 2019 v16.4 Preview 2.



Disposez de vos onglets à la verticale



« J'étais récemment en formation et j'ai rencontré l'un des concepteurs qui venaient de terminer le travail sur cette fonctionnalité. Il ne pouvait pas attendre que les développeurs testent cette partie de notre produit. Le choix d'afficher des onglets dans une disposition verticale était l'une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de l'ancienne extension Custom Document Well et de la communauté des développeurs. Après des recherches supplémentaires auprès des clients pour identifier les points critiques dans la gestion des documents, nous avons identifié plusieurs domaines d’amélioration. La mise en œuvre d'onglets verticaux à partir de Visual Studio 2019 v16.4 Preview 2 est une étape sur plusieurs visant à améliorer profondément l'expérience de gestion de documents. Vous trouverez ci-dessous un exemple rapide d’apparence de la nouvelle fonctionnalité ».





Fenêtre Outils Conteneur



Jusqu'à présent, cette fonctionnalité était uniquement disponible en tant qu'extension dans le marché Visual Studio. Après une grande utilisation et des critiques, l'éditeur a introduit la fonctionnalité dans l'EDI lui-même. Cette nouvelle fenêtre d'outils vous permet de répertorier, inspecter, arrêter, démarrer et supprimer des images et des conteneurs Docker sur une machine locale. En outre, vous pouvez afficher les dossiers et les fichiers dans des conteneurs en cours d’exécution et ouvrir une fenêtre de terminal. Enfin, vous pouvez afficher, diffuser et rechercher les journaux de conteneur.





Mises à jour de la fenêtre du terminal



Toujours sur le thème des améliorations générales, Microsoft a ajouté la possibilité de créer plusieurs instances de terminal et de créer automatiquement des profils pour l’invite de commande du développeur, le développeur PowerShell et toutes les distributions WSL disponibles sur votre ordinateur. La création automatique de profil aura lieu lors du premier lancement ou via le bouton de restauration des profils.



Pages de synthèse pour les projets CMake



L'éditeur a ajouté des pages de présentation pour les projets CMake afin de vous aider à démarrer avec le développement multiplateforme. Ces pages sont dynamiques et vous aident à installer Linux Workload, à vous connecter à un système Linux distant ou au sous-système Windows pour Linux (WSL) et à ajouter une configuration Linux ou WSL à votre projet CMake.



En outre, une fonction de navigation a été ajoutée au menu déroulant de lancement afin que les projets CMake affichent les cibles les plus récemment utilisées. De plus, avec la possibilité de filtrer à partir de cet emplacement, il devient plus simple de trouver ce que vous recherchez.



Recherche de symboles activée pour C ++



Microsoft a continué à étendre les capacités de recherche de son EDI en ajoutant la prise en charge de la recherche de symboles pour C ++. Vous pourrez maintenant rechercher des types et des membres dans des fichiers supplémentaires dans le contrôle de recherche. Les résultats sont affinés dynamiquement à chaque lettre de votre requête de recherche. Vous pouvez accéder à la recherche de code via le raccourci de recherche unique (Ctrl + Q) dans la zone de recherche centrée en haut de Visual Studio, ou afficher les résultats liés au code ciblé uniquement en cliquant sur le groupe Code.



Outillage .NET



Vous pouvez maintenant configurer le niveau de gravité d'une règle de style de code directement via la liste des erreurs. Placez votre curseur sur l'erreur, l'avertissement ou la suggestion. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Définir la gravité. Ensuite, sélectionnez le niveau de gravité que vous souhaitez configurer pour cette règle. En conséquence, cela mettra à jour votre EditorConfig existant avec la nouvelle gravité de la règle. Cela fonctionne également pour les analyseurs tiers.





Support de Publish to GitHub



Enfin, une autre extension avec des fonctionnalités qui vont figurer directement dans le produit Visual Studio 2019 est l'extension GitHub précédemment disponible. Ce favori de développeur permet une interaction transparente avec les référentiels GitHub. Publiez ces référentiels locaux en cliquant simplement sur le bouton Publish to GitHub de la page Synchronisation de Team Explorer.



Épingler des propriétés dans le déboggeur



Identifier des objets par leurs propriétés lors du débogage est maintenant devenu plus facile avec ce nouvel outil. En bref, survolez une propriété que vous souhaitez afficher dans la fenêtre de débogage des fenêtres Watch, Autos et Locals, cliquez sur l'icône représentant une épingle et voyez immédiatement les informations que vous recherchez en haut de votre écran!





