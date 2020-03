Visual Studio 2019 version 16.6 Preview 2 est disponible avec de nouvelles fonctionnalités, Dont une expérience de débogage instantané améliorée, un nouvel outil .NET Async et autres 0PARTAGES 3 0 Microsoft a annoncé le jeudi dernier la disponibilité immédiate de la Preview 2 de Visual Studio 2019 version 16.6 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités que la société vous exhorte à essayer dès maintenant. Microsoft publie cette mise à jour alors que le monde est confronté à un stress et à des préoccupations sans précédent en raison de la crise mondiale du Covid-19, et que les membres de l'équipe Visual Studio, eux-mêmes, travaillent depuis chez eux. Microsoft a également remanié les fonctionnalités de Git afin d'offrir une meilleure expérience lors du travail avec le code sur les services d'hébergement Git à distance.



Contrôle des versions



Microsoft dit avoir d’abord mis à jour Git, son logiciel de gestion de versions décentralisé. Pour le code existant, Microsoft vous propose de commencer à travailler dessus en parcourant les dépôts GitHub ou Azure en ligne via Visual Studio et en les clonant localement. Pour les nouveaux projets, vous pouvez initialiser le dépôt Git et le pusher pour qu'il soit hébergé sur GitHub en un seul clic. « Une fois le code chargé dans Visual Studio, la nouvelle fenêtre de l'outil Git regroupe toutes les opérations Git ayant trait à votre code », lit-on dans un billet de blog publié par Microsoft.



Selon Microsoft, la nouvelle mise à jour dans Git rationalise la navigation complexe pour Git qui se faisait auparavant dans Team Explorer. La nouvelle fenêtre minimise le changement de contexte entre les outils et les applications en se concentrant sur le travail quotidien du développeur avec des actions telles que commit, pull, push, stash et plus encore. À partir de l'outil, vous pouvez rapidement passer à des flux de travail comme la nouvelle expérience de branchement, a écrit l’éditeur de logiciels. Les changements dans Git comprennent également un nouveau menu Git de haut niveau, qui permet de trouver facilement toutes vos commandes Git.



Ce menu remplace l'ancien menu Teams et, selon Microsoft, la mise à jour dans Git n’est que le début d’une expérience Git et GitHub de première classe dans Visual Studio. Si vous souhaitez tester les changements dans Git, Microsoft vous recommande de basculer sur la fonction de prévisualisation dans Outils > Options.





Expériences améliorées du débogage instantané



Selon Microsoft, ces améliorations ont été motivées par les commentaires des clients, pour minimiser les frictions qu'implique l'utilisation de Snapshot Debugger pour la première fois. Avec la Preview 2 de Visual Studio 2019 version 16.6, vous pouvez maintenant installer Snapshot Debugger sur Azure App Services (ASP.NET Core 3.1) sans avoir à redémarrer, d’après le billet de blog. Cela vous permet de déboguer et de diagnostiquer des problèmes en direct sans interruption de votre service. Toutefois, la connexion à Snapshot Debugger avec Visual Studio Enterprise nécessite l'installation de l'extension du site Snapshot Debugger sur votre déploiement App Service. Et ce processus nécessitait auparavant un redémarrage, a écrit Microsoft.



Nouvel outil .NET Async



Visual Studio 2019 version 16.6 Preview 2 apporte un nouvel outil .NET Async qui fait partie de la suite d'outils Performance Profiler pour Visual Studio. Selon Microsoft, cet outil facilite la compréhension et l'optimisation du code async/await dans .NET. Fondamentalement, il permet également aux développeurs d'obtenir des informations précises sur le timing de diverses tâches, notamment le temps d'attente pour être envoyées à un fil, le temps nécessaire pour que les tâches soient terminées et si elles ont été enchaînées entre elles, lit-on dans le billet de blog.



Nouveau débogage JavaScript/TypeScript multicible et prise en charge du Service Worker



Dans la nouvelle Preview de la version 16.6 de Visual Studio 2019, le débogueur JavaScript/TypeScript prend en charge le débogage de Service Worker, web workers, iFrames, et de votre page JavaScript en même temps, d’après Microsoft. De plus, la nouvelle expérience de débogage permet de déboguer simultanément vos applications de serveur de nœuds back-end et le JavaScript côté client dans le navigateur.



Outils de productivité du .NET



Visual Studio 2019 version 16.6 Preview 2 apporte plus d’outils de productivité aux développeurs. L'équipe .NET a ajouté une option "Add explicit cast" lorsqu'une expression ne peut pas être implicitement convertie. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en plaçant votre curseur sur l'erreur et en appuyant sur Ctrl + . pour déclencher le menu Actions rapides et Correctifs, et l'option "Add explicit cast" devient immédiatement disponible.





Un autre changement motivé par les commentaires des utilisateurs qui vient avec la Preview 2 de Visual Studio 2019 version 16.6 est la capacité de générer automatiquement des en-têtes de fichier pour les fichiers, projets et solutions existants en utilisant un EditorConfig. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez ajouter la règle file_header_template à votre fichier EditorConfig, d’après Microsoft. Ensuite, définissez la valeur pour qu'elle soit égale au texte de l'en-tête que vous souhaitez appliquer.



Un autre changement pour .Net : une fois que votre curseur est sur la première ligne de n'importe quel fichier C# ou Visual Basic, vous pouvez utiliser Ctrl + . pour déclencher le menu Quick Actions and Refactorings où l'option Ajouter une bannière de fichier devient disponible. De là, vous pouvez appliquer l'en-tête de fichier d'un projet ou d'une solution existante en cliquant sur Fix all occurences in. Nous pensons que cela ajoute une grande fonctionnalité, dit Microsoft.





Toujours dans .NET, vous pouvez simplifier les expressions conditionnelles en supprimant le code inutile grâce à la nouvelle fonction de refactorisation Simplify conditional expression. Une fois de plus, Ctrl + . est le chemin d'accès à cette option de menu. Beaucoup d’autres améliorations de productivité ont été introduites dans Visual Studio 2019 version 16.6 Preview 2.



Améliorations de l'expérience de publication



La publication offre désormais une nouvelle expérience de type assistant pour la création de nouveaux profils de publication. Cet outil vous guide à travers vos différentes options. Selon Microsoft, même si certains composants de Visual Studio sont absents de votre installation, vous aurez toujours accès à l'ensemble des objectifs et des options de publication. Par conséquent, tous vos composants manquants seront identifiés et il vous sera demandé de les installer à la demande. La page de résumé du profil de publication a également été mise à jour pour correspondre à la nouvelle expérience disponible sous l'onglet Connected Services tab pour la configuration des dépendances aux services Azure.



Ajouts à C++



Microsoft a ajouté le support Ninja pour CMake pour Linux/WSL. Vous pouvez désormais utiliser Ninja comme générateur sous-jacent lorsque vous construisez des projets CMake sur WSL ou un système distant. De plus, Ninja est maintenant le générateur par défaut lorsque vous ajoutez une nouvelle configuration Linux ou WSL. En outre, nous avons ajouté des modèles de débogage simplifiés pour le débogage à distance de CMake.



L’équipe a également amélioré la prise en charge de la génération de commentaires Doxygen & XML en ajoutant la séquence de déclenchement /** et en améliorant les infobulles des listes de membres.





De plus, le codeur IntelliSense de Visual Studio 2019 souligne désormais les erreurs de code et propose des solutions rapides dans les projets C++. Vous pouvez tester cet outil en l’activant sous Outils > Options > Environnement > Aperçu des fonctionnalités > IntelliSense code linter for C++.



