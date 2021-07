Avec la nouvelle plateforme 64 bits, Visual Studio est désormais capable de s'adapter pour utiliser toutes les ressources du système dont dispose l’utilisateur, afin d'améliorer la fiabilité de Visual Studio, en particulier lorsqu’on travaille avec des solutions complexes ou qu’on utilise Visual Studio pendant de longues périodes. L'effort de conversion vers le 64 bits affecte chaque partie de Visual Studio, donc la portée est beaucoup plus grande que les prévisualisations habituelles.Visual Studio 2022 Preview peut être installé côte à côte avec les versions antérieures de Visual Studio et est disponible dans les trois éditions (Community, Pro et Enterprise). Selon Microsoft, avant la mise à niveau vers le 64 bits, les clients disposant de ce type de solutions rencontraient parfois des problèmes avec Visual Studio, qui manquait de mémoire. L’entreprise révèle que lors des premiers tests de Visual Studio 2022, ces mêmes clients ont pu faire fonctionner l'IDE pendant des jours, même avec des solutions contenant 700 projets (ou plus).« La Preview 1 de Visual Studio 2022 comprenait une nouvelle police plus facile à lire,. Dans la Prview 2, nous améliorons la convivialité de Visual Studio pour tous avec des icônes mises à jour qui sont plus claires et plus faciles à distinguer. Pour répondre aux attentes des développeurs, il faut créer des applications avec les dernières technologies », déclare Microsoft. « Visual Studio 2022 dispose à la fois des outils nécessaires à la prise en charge de vos applications existantes et des outils nécessaires à la création de nouvelles applications. En fin de compte, nous voulons assurer votre succès, celui de votre entreprise et celui de vos clients », ajoutent-ils.Alors que Preview 1 n'était disponible qu'en anglais, Preview 2 est entièrement localisé. L'utilisateur peut choisir parmi plus d'une douzaine de packs de langues : anglais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (Brésil), russe, espagnol et turc. La Preview 2 est livrée avec la dernière version (v143) des outils de construction C++, qui sont binairement compatibles avec les autres outils. Ces outils sont disponibles à la fois avec Visual Studio et le programme d'installation autonome Build Tools. La mise à jour des applications C++ à l'aide des dernières fonctionnalités de C++ 20 devrait se faire sans problème.La Preview 2 de Visual Studio permet de créer des applications multiplateformes. Avec la Preview 2, Microsoft a étendu les capacités multiplateformes, en ajoutant une nouvelle intégration CMake et un ciblage transparent pour WSL2, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une configuration manuelle. « En tant que développeurs, une grande partie du temps que nous passons à créer des applications est consacrée à des modifications itératives et à l'exécution de l'application pour inspecter ces modifications. Ce processus est long et frustrant. La modification la plus simple peut prendre plusieurs minutes », souligne Microsoft. La Preview 2 offre de nouvelles expériences d'aperçu en direct pour les applications XAML et Web. Les développeurs peuvent effectuer des modifications itératives à l’application dans l'éditeur et voir la différence en temps réel. Plus besoin de recompiler et d'exécuter lorsque vous souhaitez simplement modifier un élément d'un ou deux pixels !« Une autre partie cruciale de notre vision pour Visual Studio 2022 est de libérer votre potentiel en tant que développeur avec des capacités réellement innovantes. Dans la Preview 1, nous avons livré la complétion de ligne entière IntelliCode. Et avec la Preview 2, nous mettons à jour, y compris la prise en charge des applications C++ ! Avec», précise les concepteurs de Visual Studio. Il est possible de modifier des projets C++ ou .NET pendant que l’application est en cours d'exécution. Dans de nombreux cas, il est possible d’appliquer ces modifications de code sans mettre l’application en pause.Source : Microsoft :flehe: Que pensez-vous de Visual Studio ?Quelle fonctionnalité de cette Preview vous intéresse le plus ?:flehe: Quel EDI utilisez-vous pour vos développements (projets personnels et/ou entreprise) ? Sur quel système d'exploitation ?:flehe: Que pensez-vous des améliorations et nouveautés mises en avant par Microsoft pour cette version ?