L'introduction de Visual Studio dans Windows 11 sur Arm64

Développement de bureau avec C++ (pour les projets basés sur MSBuild) ;

Développement de bureau .NET (WinForms, WPF) à l'aide de .NET Framework et de .NET moderne ;

NET et développement Web.

L’objectif principal de Microsoft avec cette version préliminaire est d'introduire et de stabiliser les charges de travail les plus populaires utilisées par les développeurs qui créent des applications fonctionnant sur Arm64, et de recueillir l’expérience utilisateur pour aider à les prioriser et les charges de travail supplémentaires alors que nous travaillons vers la disponibilité générale (GA) plus tard cette année.Au cours de la conférence Microsoft Build 2022, l'équipe Windows a annoncé un nouveau périphérique de bureau Arm64 axé sur les développeurs. « Nous sommes ravis de rejoindre nos partenaires Windows, .NET et C++ pour construire une chaîne d'outils dynamique pour les développeurs Arm64. Aujourd'hui, nous livrons la dernière version de Visual Studio qui réduit considérablement la dépendance à l'émulation x64. » « Bien que les capacités de l'émulateur x64 se soient étendues, nous savons que les meilleures expériences des développeurs Arm seront soutenues par des outils qui fonctionnent nativement sur Arm64 », poursuit l'équipe Windows.Le développement de l'Arm64 est un investissement à long terme chez Microsoft. L'équipe Windows se concentre sur les charges de travail des développeurs nécessaires pour rendre les développeurs Arm64 productifs sur Windows 11 Arm64. La première version préliminaire pour Arm64 sera lancée avec les charges de travail suivantes activées :Ces charges de travail se termineront à la fin de cette année civile. L’objectif principal de Microsoft est de donner la priorité aux outils et aux fonctionnalités qui s'exécutent en mode natif lorsque cela est possible et de n'utiliser l'émulation que lorsque cela est nécessaire.Dès le premier jour, .NET 6 a bénéficié d'une prise en charge native de l'Arm64. Cette version étend la prise en charge native de l'Arm64 pour le .NET Framework sous la forme du runtime et du SDK du .NET Framework 4.8.1. Il est maintenant possible de créer des applications de bureau gérées (Windows Forms et WPF) en utilisant à la fois .NET 6+ et .NET Framework 4.8.1..NET Framework 4.8.1 est inclus dans la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 qui sera livrée dans le courant de l'année et sera disponible pour les systèmes d'exploitation précédents à l'avenir. Alors que cette première version inclura les applications Windows Forms, WPF et Web, la prise en charge de Windows App SDK, .NET MAUI et Universal Windows Platform (UWP) sera disponible dans les versions ultérieures.Lorsque la version Arm64 de Visual Studio est demarée avant de reconstruire l’application, il faut s’assurer de mettre à jour les références aux paquets NuGet vers leurs dernières versions supportant Arm64. La plupart des paquets NuGet devraient tout simplement fonctionner sans nécessiter de modifications supplémentaires. Microsoft indique que 98 % des 1000 premiers paquets fonctionnent déjà sur Arm64.L’objectif principal de Microsoft est de donner la priorité aux outils et aux fonctionnalités qui s'exécutent en mode natif lorsque cela est possible et de n'utiliser l'émulation que lorsque cela est nécessaire.Les outils MSVC, y compris le compilateur C++, les bibliothèques et le moteur d'exécution, permettent de cibler l'Arm64 depuis un certain temps déjà, et nous améliorons constamment la qualité du code généré par l'Arm. Cependant, lors de l'exécution directe sur des dispositifs Arm64, les compilateurs fonctionnaient en émulation. Avec la version d'aujourd'hui, l’utilisateur a l’accès au nouvel ensemble d'outils du compilateur MSVC natif Arm64, y compris ses capacités d'analyse de code C++, tout en continuant à cibler toutes les plateformes actuellement supportées par MSVC :Dans l’éventualité de l’utilisation de l'Arm64, il est recommandé de s’assurer de la disponibilité sur Arm64 de la plupart des bibliothèques C++ auxquelles vous êtes habitué. Vcpkg fonctionne également en mode natif sur Arm64, et bien que certains outils tiers dépendants puissent encore fonctionner en émulation, il est possible de construire et de consommer plus de 600 bibliothèques C++ directement dans votre environnement de construction ARM64 natif.Pour les développeurs Visual Studio C++ sur un périphérique Windows 11 Arm64, il recommandé de consulter la dernière version préliminaire de Visual Studio. En installant le C++ Desktop Workload, il est possible de charger n'importe quels projets et solutions C++ de bureau à l'aide de MSBuild pour essayer toutes les fonctionnalités d'édition, de construction et de débogage avec lesquelles vous êtes déjà familiarisé dans Visual Studio.D'autres charges de travail C++ Visual Studio (par exemple, les jeux) et systèmes de construction (par exemple, CMake) seront pris en charge dans les mises à jour ultérieures.Il existe un programme d'installation unique pour Visual Studio x64 et Arm64. Le programme d'installation de la version 17.3 preview 2 détecte l'architecture du système, puis télécharge et installe la version Arm64 de Visual Studio sur votre périphérique Arm64 (la prise en charge est assurée pour Windows 11).Notons que pour Windows 11 Arm64, toutes les versions précédentes de Visual Studio doivent être installées avant d'installer la version préliminaire de Visual Studio 2022 17.3.