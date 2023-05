Modifier, construire et déboguer en toute simplicité avec VSCode

Microsoft utiliserait des stratégies pour favoriser ses propres services cloud et décourager la concurrence

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré. Il a été lancé il y a sept ans et est rapidement devenu l'éditeur standard de facto que les gens utilisent pour développer des logiciels. Bien sûr, il y a aussi la suite de produits JetBrains, Emacs, Neovim, XCode et Visual Studio [pour Windows et Mac], mais VSCode est probablement l’un des plus utilisés en ce moment même.Selon un message publié par le principal chef de produit Tim Heuer l’année dernière, Microsoft devait introduire une extension à code fermé pour C# dans Visual Studio Code comme alternative au code ouvert OmniSharp. Cette annonce avait en son temps suscité une vive réaction de la part de Miguel de Icaza, de GNOME, Mono et Xamarin, qui a déclaré qu'il était « vraiment décevant que Microsoft renverse un projet open source actif en introduisant une extension propriétaire pour continuer à verrouiller .NET ».Visual Studio Code est compatible avec macOS, Linux et Windows, ce qui permet d'être opérationnel quelle que soit la plateforme. Elle combine également la simplicité d'un éditeur de code source avec de puissants outils de développement, tels que la complétion de code et le débogage. Le cycle d'édition, de construction et de débogage, agréablement fluide, permet de passer moins de temps à manipuler son environnement et plus de temps à mettre en œuvre ses idées.Au cœur de Visual Studio Code se trouve un éditeur de code source ultra-rapide, parfait pour une utilisation quotidienne. Prenant en charge des centaines de langages, VS Code vous aide à être instantanément productif grâce à la coloration syntaxique, à la correspondance des crochets, à l'indentation automatique, à la sélection de boîtes, aux extraits, etc. Les raccourcis clavier intuitifs, la personnalisation facile et les mappages de raccourcis clavier fournis par la communauté permettent de naviguer facilement dans le code.Visual Studio Code comprend une prise en charge intégrée de la complétion de code IntelliSense, de la compréhension sémantique du code et de la navigation, ainsi que du remaniement du code. Et lorsque le codage devient difficile, le débogage l'est tout autant. Le débogage est souvent la fonction qui manque le plus aux développeurs dans le cadre d'une expérience de codage allégée. Visual Studio Code comprend un débogueur interactif qui permet de parcourir le code source, d'inspecter les variables, d'afficher les piles d'appels et d'exécuter des commandes dans la console.VS Code s'intègre également à des outils de construction et de script pour effectuer des tâches courantes, ce qui accélère les flux de travail quotidiens. VS Code prend en charge Git, ce qui permet de travailler avec le contrôle de la source sans quitter l'éditeur, notamment en visualisant les différences de modifications en cours.Selon l’informaticien, Geoffrey Huntley, qui se présente principal défenseur des développeurs, le code source a été publié par Microsoft sous la licence open source MIT, mais le produit disponible au téléchargement (Visual Studio Code) est soumis à cette licence propriétaire. Cette petite distinction est très importante et constitue le principal mécanisme utilisé par Microsoft pour bousculer les communautés de logiciels libres.Il soutient que Microsoft utilise cette stratégie pour favoriser ses propres services cloud et pour décourager la concurrence et l’innovation dans le domaine des environnements de développement en ligne. Il appelle les développeurs à prendre conscience de ces enjeux et à soutenir des alternatives plus ouvertes et plus éthiques à Visual Studio Code.« Bien que Visual Studio Code soit « open source » (selon l'OSD), la valeur ajoutée qui transforme l'éditeur en quelque chose de valable ("ce à quoi les gens se réfèrent réellement lorsqu'ils parlent d'utiliser VSCode") est loin d'être ouverte et pleine de champs de mines intentionnellement conçus qui rendent souvent l'utilisation de Visual Studio Code d'une manière autre que celle souhaitée par Microsoft légalement risquée... », déclare Huntley.« J'espère que davantage de personnes comprennent qu'en utilisant autre chose que la distribution officielle de Visual Studio Code fournie par Microsoft (ou GitHub via Codespaces), il est facile de s'exposer ou d'exposer son entreprise à des risques juridiques similaires à l'utilisation incorrecte de Docker Desktop ou du JDK d'Oracle », poursuit-il.Toutefois, Denis Cangemi, projet Manager, n’est d’avis avec Huntley. Dans un billet de blog, Denis Cangemi explique pourquoi il utilise Visual Studio Code comme éditeur de code pour le développement web. Il décrit les caractéristiques qui font de Visual Studio Code un outil performant, polyvalent et facile à utiliser. Il souligne la possibilité de personnaliser et d’étendre Visual Studio Code avec des thèmes et des plugins adaptés à ses besoins et à ses préférences.Cangemi mentionne également l’intégration de Visual Studio Code avec des outils et des services utiles pour le développement web, tels que Git, GitHub, Docker, Azure, etc. Il donne des exemples de langages et de frameworks pris en charge par Visual Studio Code, tels que JavaScript, TypeScript, React, Angular, Vue, etc. Il termine lui aussi, en évoquant les fonctionnalités avancées de Visual Studio Code, telles que l’IntelliSense, le débogage, le contrôle du code source, etc.Geoffrey Huntley affirme que VSCode est conçu pour fracturer l’écosystème du logiciel libre en imposant des restrictions légales et techniques aux distributions alternatives de l’éditeur. Il critique la collecte de données par VSCode, le verrouillage du marché des extensions et la dépendance aux services cloud de Microsoft. Geoffrey Huntley appelle à une prise de conscience et à une résistance face à cette stratégie de Microsoft.De son côté, Denis Cangemi loue les avantages de VSCode comme un outil puissant, polyvalent et personnalisable pour les développeurs. Il met en avant les fonctionnalités de VSCode comme le débogage, l’intégration avec Git, le support de nombreux langages et frameworks, et la possibilité d’ajouter des extensions. Il encourage les développeurs à utiliser VSCode pour améliorer leur productivité et leur créativité.À la lecture de ces deux billets de blog, il ressort que VSCode est un éditeur populaire et apprécié par de nombreux développeurs, mais il soulève aussi des questions éthiques et juridiques sur son impact sur le logiciel libre et la concurrence. Il existe des alternatives à VSCode qui respectent davantage les principes du logiciel libre, mais elles sont moins connues et moins soutenues par la communauté. Chaque développeur doit donc faire un choix éclairé et responsable en fonction de ses besoins et de ses valeurs.Sources : Blog post by Geoffrey Huntley, Blog post by Denis CangemiL'analyse de Geoffrey Huntley qui affirme que VSCode est conçu pour fracturer l’écosystème du logiciel libre est-elle pertinente ? Qu'en pensez-vous ?Selon vous, quand doit-on parler de logiciel libre et pourquoi est-il important ? Quels sont les critères pour définir qu’un logiciel est libre ou non ? Comment VSCode respecte ou viole ces critères ?Que dire de l'analyse de Denis Cangemi qui loue les avantages de VSCode comme un outil puissant et polyvalent pour les développeurs ?Quels sont les besoins et les préférences des développeurs en matière d’éditeur de code ? Comment VSCode répond ou ne répond pas à ces besoins et préférences ?