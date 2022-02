Nouveau panneau latéral

Voici quelques-unes des principales nouveautés :Visual Studio Code 1.64 apporte un nouveau panneau latéral, une nouvelle surface du plan de travail opposée à la barre latérale, où il est possible de placer des vues de la barre latérale ou du panneau inférieur. Contrairement au déplacement du panneau inférieur vers la gauche ou la droite de l'éditeur, le nouveau panneau latéral fonctionne en plus du panneau inférieur afin que l’utilisateur puisse voir plusieurs ensembles de vues à la fois.Pour utiliser le panneau latéral, vous devez déplacer certaines vues vers celui-ci. Selon l'une de nos demandes de fonctionnalités les plus votées, vous pourriez vouloir déplacer la vue Contour de la barre latérale vers le panneau latéral. Pour ce faire, vous pouvez faire glisser et déposer la vue dans le panneau latéral. Si le panneau latéral n'est pas ouvert, tout comme le panneau inférieur, faites glisser une vue vers le bord de la zone d'édition pour l'ouvrir.Dans la courte vidéo ci-dessous, la vue Outline est déplacée vers la droite et déposée pour créer le panneau latéral. L'utilisateur peut alors changer de vue dans la barre latérale (ici, il s'agit d'ouvrir la vue de recherche globale), tout en gardant la vue Outline visible.Il est également possible d'utiliser la commande Déplacer la vue de la palette de commande, qui affiche une liste déroulante des vues disponibles. Lorsque l’utilisateur sélectionne une vue, il peut ensuite choisir l'emplacement en créant une nouvelle entrée de panneau/barre latérale/panneau latéral ou en plaçant la vue dans un emplacement existant tel que l'Explorateur ou Source Control.Comme mentionné ci-dessus, le nouveau panneau latéral offre une fonctionnalité similaire à celle du déplacement du panneau vers la gauche ou la droite, mais il l'améliore en ne déplaçant pas l'intégralité du contenu du panneau d'origine. Outre la possibilité de glisser-déposer entre les panneaux, le nouveau panneau latéral remplace l'option de déplacement du panneau inférieur.C'est pourquoi microsoft a supprimé le paramètre workbench.panel.defaultLocation ainsi que les commandes de déplacement du panneau en faveur de commandes similaires :Les anciennes commandes de déplacement de panneau ont été remplacées par la nouvelle commande qui offre un comportement similaire. Même avec cette correspondance, il est recommandé de mettre à jour les raccourcis clavier en fonction des nouvelles commandes. Ci-dessous, l'ensemble du panneau inférieur est déplacé vers le panneau latéral, puis ramené à l'emplacement d'origine du panneau.Pour répondre à une autre demande de fonctionnalité populaire, Microsoft a ajouté une nouvelle option de mise en page appelée Alignement du panneau. Cette option permet de configurer la distance à laquelle le panneau inférieur s'étend sur la fenêtre. Il existe quatre options :Il est possible de configurer ces options dans le menu sousou en utilisant les nouvelles commandesLes signaux audio indiquent si la ligne actuelle comporte certains marqueurs, tels que des erreurs, des points d'arrêt ou des régions de texte repliées.Ils sont joués lorsque le curseur primaire change de ligne ou la première fois qu'un marqueur est ajouté à la ligne actuelle. Les signaux audio sont activés automatiquement lorsqu'un lecteur d'écran est connecté, mais ils peuvent également être activés manuellement en définissant audioCues.enabled surPour améliorer la fonction de mise en évidence d'Unicode introduite dans la version de novembre, il y a de nouveaux paramètres pour mieux gérer les faux positifs. Le nouveau paramètrepeut être utilisé pour autoriser les caractères qui sont communs dans une ou plusieurs locales configurées. Par défaut, cela inclut la langue d'affichage actuelle de VS Code et la langue actuelle du système d'exploitation. Pour le moment, seules les langues traduites dans les packs de langue vscode-loc sont supportées.Le paramètre,, contrôle si les caractères des chaînes de caractères doivent être mis en évidence. La valeur estpar défaut mais peut être réglée sur false pour ignorer les chaînes de caractères.Un nouveau paramètre editor.foldingMaximumRegions permet aux utilisateurs de modifier le nombre maximal de plages de pliage qui sont affichées dans un éditeur. Par défaut, la limite est de 5000. Notez que des nombres plus élevés peuvent entraîner une réduction des performances.Les extensions alimentent presque toutes les fonctionnalités du langage, y compris les fonctionnalités intégrées comme les régions de pliage, CodeLens, les indices d'incrustation et les tokens sémantiques. Ces fonctionnalités ne sont pas déclenchées par les gestes de l'utilisateur mais par la frappe, généralement après un délai d'attente. Par exemple, CodeLens se met à jour au fur et à mesure que vous tapez, tout comme les tokens sémantiques. Les valeurs de délai choisies étaient fixes et plus ou moins arbitraires. Avec cette version, l'éditeur s'adapte aux délais observés afin que les machines ou les connexions réseau les plus lentes ne soient pas submergées de demandes et que les machines plus rapides soient mieux utilisées.Le terminal est maintenant capable de répondre automatiquement lorsqu'une séquence spécifique de caractères est reçue. Un bon exemple de l'utilité de cette fonction est le message du script batch Windows Terminate batch job () ? après avoir appuyé surlors de l'exécution d'un script batch. Ce message finit généralement par poser des problèmes à l'utilisateur, c'est pourquoi une réponse automatique par défaut a été ajoutée. Le terminal répondra désormais automatiquement paret enter (), ce qui rendrabeaucoup plus agréable sous Windows.Sur la base des commentaires de la communauté, il y a deux nouveaux paramètres pour mieux contrôler le processus de découverte des dépôts Git et s'adapter à des structures de dossiers plus diverses.Un nouveau paramètre () contrôle la clé de tri par défaut utilisée pour la liste des modifications dans la vue Source Control. Le choix de la clé de tri est également mémorisé pour chaque dossier/espace de travail. Les options sont les suivantes :Une nouvelle commande,, a été ajoutée à la palette de commande et permet aux utilisateurs d'effacer certains entrées. Comme pour toute opération Git ayant des conséquences permanentes, utilisez cette commande avec précaution.Afin de faciliter le suivi des problèmes de performance, le canal Git Output affiche désormais l'heure d'exécution d'une commande git ainsi que la durée de la commande, à l'exclusion du temps nécessaire au lancement du processus enfant.VS Code supporte maintenant la recherche de texte dans la vue rendue des cellules Markdown et la sortie des cellules de code. La fonctionnalité est désactivée par défaut car elle nécessiterait le rendu de toutes les cellules Markdown et des sorties, ce qui pourrait être coûteux lors de l'ouverture d'un carnet de notes. Vous pouvez activer cette fonctionnalité en choisissant l’option Aperçu de Markdown dans la liste déroulante des filtres de la zone de saisie du contrôle de recherche.Actuellement, il existe certaines limitations lors de la recherche de texte dans les sorties. Par exemple, il n’est pas possible de rechercher les sorties derendues par VS Code lui-même.L'explorateur prend désormais en charge, à titre expérimental, l'affichage des fichiers d'un même répertoire dans une disposition logiquement imbriquée. Cela peut s'avérer utile pour regrouper visuellement des fichiers apparentés et pour regrouper des fichiers dans un fichierafin de réduire l'encombrement. Plusieurs nouveaux paramètres ont été ajoutés pour contrôler ce comportement :Par exemple, dans de nombreux référentiels, les fichiers .ts se trouvent à côté de leurs fichiers dérivés, et/ouBien que le masquage complet des fichiers dérivés soit possible depuis longtemps via, il peut être intéressant d'avoir un moyen rapide d'accéder aux fichiers dérivés, ce qui est maintenant possible avec les imbrications :Ci-dessous, l'explorateur utilise la configuration par défaut explorer.experimental.fileNesting.patterns pour imbriquer les fichierset, qui sont affichés lorsque le fichiercorrespondant est développé.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?