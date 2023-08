Fonctionnalités de productivité

dans le menu contextuel, ce qui fait apparaître l'Explorateur de fichiers. En naviguant jusqu'à n'importe quel fichier sur le disque et en le sélectionnant pour la comparaison. Multi-sélectionner deux fichiers en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant "Compare Selected" dans le menu contextuel.

Amélioration des performances

Développement .NET

C++ et développement de jeux

Dans chacune de ses versions de Visual Studio, Microsoft s'est engagé à améliorer Visual Studio en fonction d'un ensemble de thèmes durables. La version 17.7 de Visual Studio 2022 représente l'aboutissement le plus récent de ces domaines d'action.Voici quelques-uns des principaux domaines sur lesquels cette version a été améliorée :Vous n'avez plus besoin de quitter Visual Studio et d'utiliser d'autres outils pour comparer des fichiers. Désormais, on peut facilement comparer n'importe quel fichier de l'Explorateur de solutions avec d'autres fichiers :Si vous avez déjà copié du code de Visual Studio vers une autre application (Outlook, Teams, Slack, etc.) et constaté que l'indentation de votre code n'avait pas été copiée correctement, cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d'y remédier. Visual Studio corrige désormais automatiquement l'indentation lorsque vous copiez du code depuis Visual Studio et que vous le collez dans une autre application.Le LSP (Language Server Protocol) du correcteur orthographique C# a fait l'objet d'améliorations significatives. En mettant en œuvre une structure de données plus efficace et en activant la prise en charge de la diffusion en continu, nous avons obtenude l'empreinte mémoire du JSON transféré entre le serveur LSP et le client LSP. Cette amélioration permet d'accélérer les performances, d'accroître l'efficacité et l'évolutivité de la fonctionnalité de vérification orthographique.Dans les projets Unreal Engine, le temps nécessaire à l'IntelliSense et à la colorisation des fichiers C++ nouvellement ouverts a été considérablement réduit. La génération du cache IntelliSense (IPCH) est désormais 30 % plus rapide dans les projets Unreal Engine 5.1 et 5.2 et 15 % plus rapide dans les projets Unreal Engine 4.27.Le débogage des sources externes de Visual Studio est désormais plus puissant et plus simple grâce à la décompilation automatique du code .NET externe. Lorsque vous entrez dans du code externe, le débogueur affiche désormais le point d'exécution. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de l'analyse des piles d'appels, car vous pouvez double-cliquer sur n'importe quel cadre de pile et le débogueur naviguera directement vers le code. Vous pouvez déboguer le code décompilé et définir des points d'arrêt facilement.Tout le code décompilé est également affiché sous le nœud Sources externes dans l'explorateur de solutions lors de la session de débogage, ce qui facilite la navigation dans les fichiers externes si nécessaire.Une option permettant d'utiliser des règles d'indentation spéciales pour les macros Unreal Engine a été ajoutée. Visual Studio détectera et utilisera les règles d'indentation et de formatage pour vos macros de réflexion Unreal Engine.Build Insights est désormais intégré à Visual Studio 2022 ! Build Insights vous fournit des informations précieuses nécessaires à l'optimisation de vos temps de compilation C++. Dans Visual Studio 17.7, vous pouvez désormais voir les fichiers inclus et l'arborescence des inclusions.Après la compilation, Build Insights crée un rapport de diagnostic qui vous permet de voir les inclusions coûteuses et de naviguer directement vers les fichiers d'en-tête.Ceux-ci ne sont que quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations, mais Microsoft encourage les développeurs à télécharger Visual Studio 2022 17.7 GA pour en découvrir davantages.Source : Microsoft Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ?