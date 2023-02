Productivité et performances de l'EDI

Code : Sélectionner tout vs_enterprise.exe --layout c:\layout --config c:\my.vsconfig --useLatestInstaller

--useLatestInstaller

-- override

--config

Code : Sélectionner tout winget install --id Microsoft.VisualStudio.2022.Community -- override "--passive --config c:\my.vsconfig"

Pour les développeurs .NET et cloud, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'expérience de développement en boucle interne. Les nouveaux fichiers .http/.rest facilitent le test et l'itération de vos API directement dans Visual Studio, tandis que les tunnels de développement améliorés permettent de rationaliser la configuration et la gestion de vos webhooks. Nous avons également simplifié comme jamais le déploiement de vos applications ASP.NET dans des conteneurs.Les développeurs de jeux peuvent désormais afficher les propriétés des classes de base modifiées dans un actif Unreal Blueprint sans quitter l'EDI. Visual Studio a amélioré l'expérience de développement multiplateforme avec un nouvel explorateur de fichiers à distance, la sortie de la console Linux vers la fenêtre du terminal intégré, des améliorations du conteneur de développement, etc.Au-delà des individus, Visual Studio dispose également de nouvelles fonctionnalités pour une meilleure prise en charge des équipes de développement à l'échelle, avec des fichiers de configuration exportables et une bascule de mise à jour permanente permettant de s'assurer que tous les membres de votre équipe travaillent à partir de la dernière version de l'outil.Les nouveaux outils de recherche tout-en-un, de suggestions basées sur l'intention et de visualisation de débogage de Visual Studio sont conçus pour améliorer la navigation et la compréhension du code. En mettant l'accent sur la productivité, cette version offre non seulement de nouvelles fonctionnalités mais réduit également les temps de construction et de débogage, rendant votre flux de travail plus rapide et plus efficace.La recherche tout-en-un offre aux utilisateurs un moyen rapide et facile de trouver des fichiers, des types et des membres Visual Studio dans votre code. Nous avons apporté des améliorations significatives à l'ordonnancement et à la pertinence des résultats dans notre recherche de code, tout en supprimant la limite de résultats sans compromettre la vitesse.La recherche de code dispose désormais d'un panneau d'aperçu qui prend en charge les résultats de code pour C# et C++ ! L'aperçu s'affiche automatiquement lorsque vous effectuez une recherche afin que vous puissiez voir le contexte du résultat sélectionné. Vous pouvez modifier l'orientation du panneau ou l'activer/désactiver en sélectionnant les icônes du panneau en haut à droite de la fenêtre.Activez la recherche tout-en-un en allant dans Outils > Gérer les fonctionnalités d'aperçu > "Nouvelle expérience de recherche Visual Studio (redémarrage requis)".Les suggestions basées sur l'intention sont une nouvelle fonctionnalité qui fournit des suggestions en ligne dans votre éditeur en fonction de vos modifications récentes. Cette fonctionnalité utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour comprendre la structure des modifications répétées que vous essayez d'apporter à votre code et suggère la modification directement dans votre flux, vous aidant ainsi à coder plus rapidement et plus précisément. Essayez-la et découvrez la puissance des suggestions basées sur l'intention dans votre flux de développement dès aujourd'hui !Nous avons amélioré le visualiseur de texte avec des outils supplémentaires et des options de manipulation des chaînes de caractères. Vous pouvez désormais encoder et décoder des URL et encoder et décoder des JWT Base64 plus facilement, tandis que la thématisation complète signifie que la fenêtre du visualiseur de texte s'adaptera à l'apparence du reste de votre IDE.Nous avons considérablement amélioré les performances de la construction incrémentielle en ne construisant que les projets ayant subi des modifications et en ignorant les projets inchangés. Avec Build Acceleration, vous pouvez réduire jusqu'à 80 % les temps de construction incrémentielle des projets .NET de type SDK.Nous avons également apporté des améliorations significatives aux performances du débogueur en améliorant les temps de réponse de la fenêtre des threads. Cette fenêtre est essentielle pour déboguer les applications multithread d'aujourd'hui. Dans cette version, la fenêtre des threads s'adapte automatiquement au nombre de threads, ce qui permet de multiplier par deux les temps de réponse par rapport à Visual Studio 17.4. Nous avons également amélioré jusqu'à 10 fois la vitesse de décompilation des sources externes, ce qui rend le dépannage des modules .NET beaucoup plus efficace.Pour répondre aux commentaires concernant la productivité et les performances de Razor et C#, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'expérience Razor et C#, avec la prise en charge des actions de code dans les fichiers Razor, y compris certains raccourcis utiles comme "Supprimer la balise", "Coder l'image en Base64" et "Insérer la hauteur/largeur de l'image".Une grande partie des commentaires que nous avons reçus au sujet de l'édition avec Razor et C# portait sur l'expérience avec Roslyn. Nous avons donné la priorité à l'amélioration des performances dans le changement de configuration du projet, à l'accélération de la reconnaissance de l'analyse du code et à l'amélioration de l'expérience de saisie pour réduire les délais de l'interface utilisateur.Les API dorsales et les microservices jouent un rôle essentiel dans l'alimentation des applications Web modernes. Pourtant, pour beaucoup, le développement d'API reste un point sensible. Un développement efficace avec des API requiert de l'agilité et la capacité d'itérer rapidement. Nous avons pour mission de faciliter l'utilisation des API tout au long du cycle de vie de la boucle interne, du codage et de la construction au débogage et aux tests de vos applications.Notre première étape vers un développement d'API meilleur et plus rapide est l'ajout de fichiers .http/.rest dans les projets ASP.NET Core, ainsi qu'un client HTTP intégré. Ces fichiers servent de définitions laconiques pour vos points de terminaison d'API, ce qui vous permet d'"exécuter" vos API et de manipuler divers appels REST pour itérer dans les paramètres et voir les résultats de manière structurée, le tout à partir de Visual Studio.Ces fichiers .http/.rest ne sont pas destinés à remplacer les tests d'intégration et unitaires. Ils offrent plutôt un nouveau moyen d'itérer rapidement sur le développement des API, ainsi qu'un endroit commun pour surveiller les API que votre application peut utiliser et étudier les entrées/sorties requises pendant le développement.Ce n'est qu'un premier pas vers l'amélioration de la qualité de vie des développeurs travaillant avec des microservices dans Visual Studio- restez à l'écoute des futures fonctionnalités dans les prochaines versions !Bien sûr, les API ne sont qu'un moyen parmi d'autres pour les applications modernes d'interagir les unes avec les autres. Les webhooks sont également essentiels pour permettre aux informations de circuler automatiquement entre différentes applications. Les tunnels de développement jouent un rôle crucial dans la configuration des webhooks pendant les processus de boucle interne, car ils permettent aux services publics d'être dirigés vers le code hébergé localement sur votre machine. Nous avons facilité la mise en place des tunnels de développement Visual Studio en vous donnant plus de contrôle sur leur configuration et leur création.Cette version facilite la gestion et le basculement entre vos tunnels de développement et permet de spécifier celui que vous souhaitez utiliser dans une session de débogage donnée. Ces deux fonctionnalités permettent aux développeurs d'API en .NET de réaliser des gains de productivité importants au sein de la boucle interne, et nous attendons vos commentaires à leur sujet.Pour les développeurs .NET travaillant sur des applications Web et des API, une gestion simple et rapide des conteneurs est essentielle pour favoriser la productivité et l'efficacité. Visual Studio offre déjà une excellente prise en charge du déploiement vers des services tels qu'Azure App Service et Azure Functions, mais nous souhaitons étendre cette simplicité aux services basés sur des conteneurs tels qu'Azure Container Apps.Cette version franchit une étape importante en vous permettant de déployer votre application ASP.NET Core vers Azure Container Apps en quelques étapes seulement. Au lieu de vous appuyer sur des fichiers supplémentaires pour définir le contenu de votre conteneur et les étapes de construction, vous pouvez désormais cibler directement Azure Container Apps via la fenêtre de publication et utiliser une ressource pré-provisionnée ou demander à VS de vous aider à en créer une :Après avoir créé votre ressource, vous pouvez tirer parti des nouvelles capacités du SDK .NET 7 pour construire l'image du conteneur directement à l'aide du SDK, sans connaissances ni fichiers supplémentaires. Il s'agit d'un moyen simple et rapide de transférer votre code vers le cloud en utilisant des outils et des flux de travail existants et familiers.Bien sûr, avec nos capacités de publication Azure, vous pouvez également choisir le mode de déploiement en sélectionnant à la demande ou en demandant à VS de créer un flux de travail de démarrage pour les actions GitHub si votre application se trouve dans un dépôt GitHub.Visual Studio dispose désormais d'un vérificateur d'accessibilité intégré qui détecte de nombreux problèmes d'accessibilité courants pour les applications de bureau basées sur XAML. Le vérificateur d'accessibilité utilise le même moteur axe-windows qu'Accessibility Insights, qui est le même outil de test d'accessibilité que l'équipe Visual Studio utilise pour ses propres tests d'accessibilité. Le vérificateur d'accessibilité prend en charge WPF, UWP, WinUI et MAUI (via WinUI). Pour accéder au vérificateur d'accessibilité, assurez-vous que la fonction XAML Hot Reload est activée dans la page d'options, puis cliquez sur le bouton "Scan for Accessibility Issues" dans la barre d'outils XAML Live Visual Tree.Lorsque vous cliquez sur le bouton "Problèmes d'accessibilité", le moteur d'axe-windows recherche les problèmes d'accessibilité dans l'application en cours d'exécution et les présente dans la fenêtre du vérificateur d'accessibilité. Cette fenêtre indique l'ID d'automatisation, la règle, la description et une brève explication sur la manière de résoudre le problème pour chaque élément détecté par le moteur d'axe-windows.Nous avons inclus plusieurs nouvelles améliorations de la productivité pour les développeurs C++, que vous travailliez sur des jeux, des applications multiplateformes ou embarquées, notamment un inspecteur d'actifs UE dans Visual Studio, la prise en charge de Hot Reload pour les projets CMake, des améliorations d'IntelliSense pour les extensions de macro, et bien plus encore.Pour les développeurs de jeux Unreal Engine, vous pouvez désormais afficher les références Blueprint et les actifs associés directement dans Visual Studio. Pour voir les références Blueprint, cliquez sur les indices CodeLens qui apparaissent désormais au-dessus des fonctions, classes et propriétés C++. À partir de là, vous pouvez cliquer sur l'indice CodeLens Blueprint et sélectionner une référence pour ouvrir l'inspecteur d'actifs.Nous avons également apporté plusieurs améliorations à l'expansion des macros d'IntelliSense afin de fournir des expansions de macros plus efficaces, plus attrayantes et plus faciles à lire dans Quick Info. Non seulement nous avons ajouté l'expansion récursive dans davantage de contextes, mais vous pouvez désormais copier l'expansion dans le presse-papiers ou développer la macro en ligne grâce aux options de la fenêtre contextuelle IntelliSense. De plus, l'expansion des macros à l'intérieur de l'info-bulle aura désormais un affichage formaté et une police monospécifique.Les utilisateurs seront heureux d'apprendre que nous avons étendu les fonctionnalités de notre bibliothèque standard pour inclure les atomiques de C11 dans MSVC. Le support initial ne concerne que les atomiques sans verrou et peut être trouvé sous le drapeau, en modeou plus.Alors que Visual Studio 17.4 a introduit le support de l'Arm64, nous avons étendu les capacités de l'Arm64 avec des outils Clang natifs Arm64 dans notre charge de travail LLVM, permettant la compilation native sur les machines Arm64.Pour les développeurs multiplateformes et embarqués, nous avons ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités qui permettent de rationaliser vos flux de travail au-delà de Windows.Nous avons déplacé la console Linux dans le terminal intégré pour faciliter l'interaction avec la machine Linux distante. La fenêtre de la console intégrée vous permet de fournir des entrées et de voir les sorties de la console.Lorsque vous utilisez un conteneur de développement pour le développement d'applications, vous pouvez désormais les exécuter sur des machines distantes. Nous avons également ajouté la possibilité d'ouvrir un shell interactif dans le conteneur en cours d'exécution dans le terminal intégré.Avec cette version de Visual Studio, nous avons également ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités CMake pour accélérer les flux de travail de compilation. Vous pouvez désormais construire et tester plusieurs cibles CMake à la fois à partir de la vue Cibles CMake de l'explorateur de solutions. Nous avons également activé le "hot reload" pour les projets CMake et ajouté la prise en charge des derniers fichiers CMakePresets.json, ce qui facilite le partage des paramètres dans vos environnements de développement et de CI tout en garantissant la cohérence.Les développeurs embarqués qui ont plus d'un périphérique série, ou une connexion TCP avec des traces SWO, seront heureux de constater qu'ils peuvent maintenant ouvrir plus d'un moniteur de port série à la fois.Le déploiement d'une application dans une grande entreprise pose des défis uniques. Visual Studio a amélioré l'expérience de création et de gestion des mises en page hors ligne pour le déploiement de Visual Studio. Nous avons également facilité la tâche des développeurs en leur permettant de décider et de contrôler quand les mises à jour sont appliquées sur leur machine locale.Il est désormais possible d'utiliser un fichier de configuration exporté pour configurer le contenu d'un modèle hors ligne. Cette fonctionnalité était l'une des suggestions les plus populaires de la communauté des développeurs, et elle nécessite le dernier programme d'installation de Visual Studio, livré avec Visual Studio 17.5. Pour utiliser cette fonctionnalité, exportez d'abord un fichier de configuration Visual Studio que vous souhaitez reproduire dans votre mise en page, puis exécutez la commande suivante :Cette fonctionnalité s'étend jusqu'à Visual Studio 2017, à condition que vous transmettiez le paramètrerequis. Il est également possible d'ajouter des composants à une mise en page existante. Si vous avez déjà créé une mise en page d'aperçu contenant une charge de travail, vous pouvez ajouter la configuration de composants et de charges de travail supplémentaires à cette mise en page en utilisant exactement la même syntaxe que ci-dessus.Visual Studio 2022 et 2019 sont désormais pris en charge et disponibles sur Winget, l'outil de gestion des paquets Windows. À l'avenir, toutes les mises à jour de Visual Studio seront désormais automatiquement disponibles sur Winget dans le cadre de notre processus de publication.Par défaut, winget n'installe que la charge de travail de base de Visual Studio. Cependant, vous pouvez profiter de l'interrupteurde winget ainsi que de notre nouvel interrupteuret utiliser winget pour faire une installation personnalisée. Par exemple :Veuillez noter que pendant la transition de propriété du repo winget, nous avons mis à jour la structure de répertoire existante pour mieux refléter la façon dont nous expédions et maintenons Visual Studio. Cela signifie que si vous avez des scripts ou des commandes qui dépendent de l'ancienne structure de répertoire Winget ou de l'identification des paquets, vous devrez peut-être effectuer une correction unique pour vous aligner sur nos changements.Il est désormais possible de configurer Visual Studio pour qu'il applique automatiquement les mises à jour à la fermeture. Ce paramètre est configurable sur une base par instance de Visual Studio. Vous pouvez, par exemple, configurer vos prévisualisations pour vérifier les mises à jour lorsque vous fermez la prévisualisation, mais votre instance de production Visual Studio normale peut continuer à être mise à jour à la demande. Vous trouverez cette option dans la boîte de dialogue Outils > Options > Mises à jour du produit.Nous améliorons en permanence l'expérience de personnalisation de Visual Studio pour vous aider à être plus productif. Beaucoup d'entre vous utilisent probablement les signaux sonores récemment ajoutés dans l'éditeur de Visual Studio et maintenant nous avons ajouté des signaux sonores dans le programme d'installation ! Le signal audio avertit l'utilisateur que l'opération est terminée dans l'installateur ou qu'il y a eu une erreur en jouant un son. Cela inclut l'installation, la mise à jour, la modification et bien d'autres opérations effectuées par l'installateur ou toute boîte de dialogue d'erreur lors de l'essai de l'opération demandée. Cette fonction est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver en suivant les instructions décrites ici : Désactiver les sons dans l'installateur - Visual Studio Feedback.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?