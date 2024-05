Lorsque vous utilisez Visual Studio, vous voulez vous sentir autonome et productif. C'est pourquoi les fonctionnalités de qualité de vie sont si importantes : elles font du codage une expérience fluide et agréable, exempte de tracas et de maux de tête inutiles.Vous trouverez également des centaines de corrections de bogues et de problèmes signalés par les utilisateurs, ainsi que de nombreuses améliorations des fonctionnalités existantes. Tout cela pour vous rendre plus productif et faire de l'expérience du développeur Visual Studio la meilleure qui soit.Microsoft espère que vous apprécierez cette version préliminaire de Visual Studio et attend avec impatience vos commentaires. Vous pouvez faire part de vos commentaires via la communauté des développeurs, en signalant les problèmes et en faisant part de vos suggestions de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations des fonctionnalités existantes.Vous pouvez télécharger l'aperçu sur le site web de Microsoft ou le mettre à jour à partir de l'IDE. Veuillez noter que vous ne devez pas utiliser cet aperçu dans des environnements de production, et que certaines extensions ou charges de travail peuvent ne pas être compatibles avec lui.Pour plus de détails sur les nouveautés de cet aperçu, dont la liste complète des fonctionnalités, veuillez consulter les notes de version Que pensez-vous des fonctionnalités apportées par cet aperçu de Microsoft Visual Studio 2022 17.11 ? Les trouvez-vous intéressantes et utiles ?