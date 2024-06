Vitesse de chargement du concepteur Windows Forms

Razor / Vitesse de coloration du code C#

Chargement plus rapide des solutions .NET

Amélioration des fondamentaux

L'équipe de Visual Studio a été informée par des développeurs et des partenaires que le concepteur Windows Forms dans les projets ciblant .NET Core 3.1 et plus peut être lent à charger. Dans ces scénarios, le concepteur est chargé à l'intérieur d'un processus séparé qui s'exécute en même temps que Visual Studio. Le temps de chargement de ce processus peut être long en fonction des dépendances du projet. L'impact est exacerbé lorsque ce processus de conception doit être redémarré dans certaines conditions, par exemple lorsque les références du projet changent.Microsoft a le plaisir d'annoncer que ces améliorations ont permis de réaliser des gains de performance remarquables au niveau de la conception, allant de 30 % à 50 % dans une application commerciale typique. Vous êtes invités à explorer le concepteur mis à jour et à faire part de vos précieux commentaires afin que les performances du concepteur Windows Forms puissent continuer à s'améliorer.La coloration syntaxique du code C# est une opération complexe. Lorsqu'il y a du code C# dans les Razor pages, Razor délègue la tâche de coloration syntaxique de ce code au service de langage C# (Roslyn). Les données de Microsoft montrent que dans la plupart des cas, cette coloration est très rapide, mais qu'environ 10 % des cas peuvent atteindre des centaines de millisecondes.L'amélioration des performances de l'expérience d'édition de Razor est un objectif constant des ingénieurs de Microsoft ; dans la version 17.10, ils se sont concentrés sur la lenteur de la coloration. Dans leur analyse, ils ont constaté que Roslyn effectue une quantité importante de travail qui n'est pas vraiment nécessaire dans le contexte spécifique de la coloration du code (par exemple, déterminer quelles variables sont potentiellement nulles).Des optimisations ont été mises en place pour que Roslyn ne fasse que le travail nécessaire dans le contexte de la coloration syntaxique. D'après les données des versions préliminaires de la 17.10, une réduction d'environ 25 % du temps de coloration a été constatée dans les cas les plus lents. Si vous avez remarqué un décalage avant la coloration dans Razor, l'équipe espère que vous remarquerez l'amélioration dans la version 17.10.La vitesse d'ouverture d'une solution est un point que Microsoft améliore à chaque mise à jour de Visual Studio et la version 17.10 ne déroge pas à la règle. Visual Studio utilise ce que l'on appelle un cache d'évaluation, de sorte qu'à chaque ouverture d'une solution, MSBuild n'a pas à réévaluer toutes les dépendances.Dans la version 17.10, le contenu de ce cache a été fortement optimisé afin que son chargement soit plus efficace. Les mesures effectuées avec la solution OrchardCore ont montré que la taille du cache a diminué de près de 50 %. Plus important encore pour les utilisateurs, cela s'est traduit par une réduction de 10 % du temps nécessaire à l'ouverture de cette solution.Dans la version 17.10, en plus d'améliorer les fondamentaux tels que l'utilisation du processeur et de la mémoire, Microsoft a également réduit le nombre de DLL chargées dans des scénarios spécifiques. Grâce à un remaniement et à un réglage minutieux du code impliqué dans le chargement des projets .NET, l'équipe a réduit de 10 % le nombre de DLL chargées ! Le chargement des DLL peut être lent sur les machines bas de gamme dotées de disques durs à rotation. De plus, les chargements de DLL invitent les logiciels antivirus à inspecter les DLL, c'est pourquoi Microsoft espère que ces améliorations seront utiles sur les machines plus lentes.Que pensez-vous de ces améliorations apportées à Visual Studio 2022 17.10 ? Lesquelles trouvez-vous intéressantes et utiles ?