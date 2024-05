Au terme de notre exploration des dernières améliorations de Visual Studio avec GitHub Copilot, il est clair que cette intégration crée une opportunité importante pour vous aider à en faire plus. Que vous soyez un développeur chevronné ou un débutant, les dernières mises à jour de Visual Studio sont conçues pour vous aider à être plus productif.



Avec l'intégration de GitHub Copilot directement dans Visual Studio, Microsoft offre un partenaire de codage avec un contexte amélioré, fournissant des suggestions intelligentes et des compléments de code qui vous aident à rester concentré et productif.Bien que GitHub Copilot soit implémenté en tant qu'extension, il n'est pas disponible sur le marché de Visual Studio ou dans le gestionnaire d'extensions. Au lieu de cela, il est disponible directement dans le programme d'installation de Visual Studio en tant que composant recommandé, ce qui signifie qu'il est installé par défaut, bien que vous puissiez choisir de ne pas l'installer si vous le souhaitez.Microsoft a mis à jour les fonctionnalités habituelles pour utiliser les derniers modèles d'IA afin de vous permettre de rester plus longtemps dans le flux créatif.La dernière expérience de GitHub Copilot est intégrée à Visual Studio et combine les fonctionnalités de complétion de code de GitHub Copilot et de GitHub Copilot Chat en un seul package pratique, éliminant ainsi le besoin d'installer deux extensions séparées.Ce compagnon en ligne piloté par l'IA comprend votre code et vous propose des suggestions en temps réel et des compléments de code intelligents. En outre, le chat de GitHub Copilot offre la possibilité d'une conversation soutenue, en fil rouge, dans laquelle vous établissez le contexte et l'arrière-plan des problèmes que vous étudiez.C'est comme si vous aviez un partenaire de codage qui accélère votre processus de développement, vous permettant de vous concentrer sur l'innovation plutôt que d'être bloqué par les bases.L'intégration des développeurs dans de nouvelles équipes et de nouveaux projets s'accompagne du défi du partage des connaissances, mais lorsque les commits de code avancent plus vite que la documentation, la source de vérité la plus importante devient le code lui-même. GitHub Copilot Chat fournit des commandes "slash" et des références pour obtenir de meilleures réponses adaptées à votre solution et à vos projets spécifiques.Les commandes "slash" vous permettent de définir rapidement l'intention de nombreuses tâches de développement courantes (par exemple, /doc, /explain, /fix, /optimize, /generate, etc.) Alors que les références vous permettent d'être plus précis sur les informations que vous voulez que GitHub Copilot prenne en compte pour répondre à votre question (par exemple, #solution, #locals, #file.cs, etc.).Avec GitHub Copilot, le débogage et la validation du code dans Visual Studio deviennent une tâche moins intimidante. Par exemple, l'un des bogues les plus courants que les développeurs sont obligés d'examiner provient des exceptions.Désormais, lorsqu'une erreur est détectée, l'assistant d'exception (Exception Helper), doté d'une intelligence artificielle, peut vous aider tout au long du processus de dépannage. L'assistant d'exception utilise une combinaison du type d'exception et des piles d'appels pour aider à former une question riche en contexte à partir des données de diagnostic disponibles pour le meilleur débogueur de Visual Studio.Visual Studio prend également en charge les techniques de "rubber ducking", qui consistent à vous inviter à formuler le problème dans votre langage écrit naturel pendant que le débogueur est en pause. En incluant la référence du local (#locals), vous pouvez poser des questions directes sur l'état d'une variable.Les nouvelles fonctionnalités de débogage incluent une aide à la détection des blocages qui identifie les états de blocage dans votre application en cours d'exécution, et plus important encore, elle peut également suggérer des solutions pour le code sous-jacent. Visual Studio intègre également GitHub Copilot dans les workflows de points d'arrêt, ce qui vous permet de définir facilement les conditions de vos points d'arrêt et vous donne la possibilité d'interrompre stratégiquement le débogueur à des moments clés d'une enquête.GitHub Copilot peut également vous assister dans la génération et la résolution de tests unitaires, aidant ainsi les équipes à préserver la couverture et la santé du code. Bien que l'échafaudage de ces types de tests soit un travail nécessaire, il peut également s'agir d'une tâche longue et répétitive.Le résultat de l'assistance de GitHub Copilot est un processus de développement plus productif, où le temps consacré à l'élaboration des tests unitaires et à la résolution des erreurs est minimisé, et où la qualité du code est constamment élevée.Il peut être difficile de se rappeler et de condenser les heures de conception et de développement dans des notes et de la documentation qui communiquent l'intention appropriée à votre équipe. GitHub Copilot permet des suggestions intelligentes de PR et de commit, il est plus facile que jamais de maintenir la clarté et la cohérence à travers vos projets de développement.Selon Microsoft, 80% des développeurs trouvent la suggestion de description de PR générée suffisamment utile pour l'utiliser. Dans l'ensemble, GitHub Copilot aide les développeurs à terminer leur code plus rapidement, à réduire leur effort mental, tout en leur permettant de se concentrer sur un travail plus agréable.