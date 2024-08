Nous espérons que vous apprécierez cet aperçu de Visual Studio, et nous sommes impatients de connaître votre avis. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires par l'intermédiaire de la communauté des développeurs, en signalant des problèmes et en faisant part de vos suggestions de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations à apporter aux fonctionnalités existantes.



Vous pouvez télécharger l'aperçu depuis notre site web ou le mettre à jour depuis l'IDE. Veuillez noter que vous ne devez pas utiliser cet aperçu dans des environnements de production, et que certaines extensions ou charges de travail peuvent ne pas être compatibles avec lui.



Merci d'utiliser Visual Studio et bon codage ! Nous espérons que vous apprécierez cet aperçu de Visual Studio, et nous sommes impatients de connaître votre avis. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires par l'intermédiaire de la communauté des développeurs, en signalant des problèmes et en faisant part de vos suggestions de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations à apporter aux fonctionnalités existantes.Vous pouvez télécharger l'aperçu depuis notre site web ou le mettre à jour depuis l'IDE. Veuillez noter que vous ne devez pas utiliser cet aperçu dans des environnements de production, et que certaines extensions ou charges de travail peuvent ne pas être compatibles avec lui.Merci d'utiliser Visual Studio et bon codage !

.NET 9 élève le développement d'applications cloud-natives et intelligentes, en se concentrant sur les améliorations de la productivité, les déploiements rationalisés et l'intégration accélérée de l'IA, garantissant des performances supérieures pour les développeurs à travers diverses applications. Visual Studio 17.12 prend entièrement en charge le développement .NET 9, ce qui permet de profiter pleinement de toutes les améliorations qu'il a à offrir.D'après l'équipe de Visual Studio, vous trouverez des mises à jour des fonctionnalités de l'IDE qui rendent le travail avec .NET et ASP.NET plus agréable que jamais.Pour augmenter la productivité des développeurs grâce à l'IA, cette mise à jour apporte de nouvelles améliorations à GitHub Copilot qui sont uniques à Visual Studio. En fournissant plus de contexte à partir de l'IDE, vous obtiendrez des suggestions plus précises en utilisant une connaissance plus complète de votre solution. Combinez ce contexte supplémentaire avec une génération de code plus fine et vous verrez que cette mise à jour améliore considérablement votre expérience de codage.Mads Kristensen, Principal Product Manager de Visual Studio, conclut l'annonce en déclarant :Que pensez-vous de cette annonce de Visual Studio 2022 v17.12 Preview 1 ?