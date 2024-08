Nous vous avons entendu, haut et fort. Qu'il s'agisse des questions les plus votées sur notre forum de la communauté des développeurs ou des suggestions qui nous sont parvenues par le biais de nos canaux de retour d'information, cette version est une réponse directe à vos besoins et à vos priorités. Que vous créiez des applications web, bureautiques, cloud ou de jeu, Visual Studio 2022 v17.11 est conçu pour rendre votre expérience de développement plus fluide, plus rapide et plus intuitive.Parallèlement à cette version, nous avons également apporté des améliorations significatives à nos notes de mise à jour. Nous avons classé les améliorations apportées aux fonctionnalités pour vous permettre de trouver plus facilement ce qui est nouveau et pertinent pour votre travail. De plus, nous avons relié chaque amélioration au billet de rétroaction original qui l'a inspirée, afin que vous puissiez voir directement comment votre contribution a influencé cette version. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de notre engagement permanent en faveur de la transparence et de la collaboration, garantissant que chaque mise à jour de Visual Studio reflète les besoins et les priorités de notre communauté de développeurs.