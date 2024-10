Rechercher dans l'explorateur : Trouvez rapidement des fichiers dans la vue de l'explorateur grâce à la commande Rechercher améliorée.

Graphique du contrôle de la source : Plus d'options de filtrage et d'interactivité dans le graphique du contrôle de la source.

Couverture des tests Python : Exécutez des tests Python avec couverture et obtenez des résultats détaillés dans l'éditeur.

ESM : Démarrage plus rapide de VS Code grâce à la migration vers ESM.

Préférence de compte : Spécifier le compte à utiliser pour une extension.

Copilot dans Native REPL : Obtenir les complétions de code et le chat Inline dans la Native REPL.

Amélioration du contexte de discussion : Glissez-déposez des fichiers ou utilisez IntelliSense pour un contexte de discussion plus pertinent.

Configuration de l'environnement de test : Obtenez de l'aide pour configurer un cadre de test pour votre espace de travail.

Ctrl+Alt+F

Sélécteur de référentiel



Lorsque vous ouvrez un dossier/espace de travail contenant plusieurs référentiels, le titre de la vue Graphique du contrôle de source affiche un sélecteur de référentiel. Par défaut, la vue Graphique du contrôle de source affiche le référentiel actif, correspondant aux informations de la barre d'état. Vous pouvez utiliser le sélecteur de référentiel pour verrouiller la vue Graphique du contrôle de source sur un référentiel particulier.







Lorsque vous ouvrez un dossier/espace de travail contenant plusieurs référentiels, le titre de la vue Graphique du contrôle de source affiche un sélecteur de référentiel. Par défaut, la vue Graphique du contrôle de source affiche le référentiel actif, correspondant aux informations de la barre d'état. Vous pouvez utiliser le sélecteur de référentiel pour verrouiller la vue Graphique du contrôle de source sur un référentiel particulier. Sélecteur de référence d'élément d'historique



Cette version ajoute un nouveau sélecteur de référence d'élément d'historique au titre de la vue Graphique du contrôle de source. Vous pouvez utiliser ce sélecteur de référence pour filtrer les éléments d'historique affichés dans le graphique vers une branche différente ou pour afficher plusieurs branches.



Par défaut, le sélecteur de référence d'élément d'historique est réglé sur Auto, ce qui rend le graphique pour la référence de l'élément d'historique actuel, son distant et une base optionnelle.







Cette version ajoute un nouveau sélecteur de référence d'élément d'historique au titre de la vue Graphique du contrôle de source. Vous pouvez utiliser ce sélecteur de référence pour filtrer les éléments d'historique affichés dans le graphique vers une branche différente ou pour afficher plusieurs branches. Par défaut, le sélecteur de référence d'élément d'historique est réglé sur Auto, ce qui rend le graphique pour la référence de l'élément d'historique actuel, son distant et une base optionnelle. Actions sur les éléments de l'historique



Cette année, nous avons élargi la liste des actions disponibles dans le menu contextuel des éléments de l'historique du contrôle de source. Nous avons ajouté des actions pour créer une nouvelle branche/étiquette à partir d'un élément de l'historique, pour sélectionner un élément de l'historique et pour extraire (détacher) un élément.







Cette année, nous avons élargi la liste des actions disponibles dans le menu contextuel des éléments de l'historique du contrôle de source. Nous avons ajouté des actions pour créer une nouvelle branche/étiquette à partir d'un élément de l'historique, pour sélectionner un élément de l'historique et pour extraire (détacher) un élément. Paramètres du graphique de contrôle de source



Cette version ajoute un ensemble de nouveaux paramètres, afin que vous puissiez personnaliser le graphe :

scm.graph.badges : contrôle les badges affichés dans la vue du graphique du contrôle de source

scm.graph.pageOnScroll : contrôle si la vue Source Control Graph charge la page suivante d'éléments lorsque vous faites défiler la liste jusqu'à la fin.

scm.graph.pageSize : nombre d'éléments à afficher par défaut dans la vue du graphique du contrôle de source et lors du chargement d'éléments supplémentaires

Cette version ajoute un ensemble de nouveaux paramètres, afin que vous puissiez personnaliser le graphe :

Exécuter des tests avec couverture



Vous pouvez désormais exécuter des tests Python avec couverture dans VS Code ! Pour exécuter des tests avec couverture, sélectionnez l'icône d'exécution de couverture dans l'explorateur de tests ou " Exécuter avec couverture " à partir de n'importe quel menu à partir duquel vous déclenchez normalement l'exécution des tests. L'extension Python exécutera la couverture en utilisant le plugin pytest-cov si vous utilisez pytest, ou avec coverage.py pour unittest.



Une fois l'exécution de la couverture terminée, les lignes sont mises en évidence dans l'éditeur pour la couverture au niveau de la ligne. Elles peuvent être fermées et rouvertes via le panneau Run Results en bas, où il est indiqué " Close Test Coverage " ou " View Test Coverage " sous l'exécution la plus récente du test. De plus, un onglet Couverture de test apparaît sous l'onglet Test dans l'Explorateur de test, également avec une icône en forme de gobelet, vers lequel vous pouvez également naviguer avec l'option Testing : Focus on Test Coverage View dans la palette de commandes ( Ctrl+Shift+P ). Ce panneau vous permet d'afficher les mesures de couverture des lignes et des branches pour chaque fichier et dossier de votre espace de travail.





Vous pouvez désormais exécuter des tests Python avec couverture dans VS Code ! Pour exécuter des tests avec couverture, sélectionnez l'icône d'exécution de couverture dans l'explorateur de tests ou " " à partir de n'importe quel menu à partir duquel vous déclenchez normalement l'exécution des tests. L'extension Python exécutera la couverture en utilisant le plugin si vous utilisez pytest, ou avec pour unittest. Une fois l'exécution de la couverture terminée, les lignes sont mises en évidence dans l'éditeur pour la couverture au niveau de la ligne. Elles peuvent être fermées et rouvertes via le panneau Run Results en bas, où il est indiqué " " ou " " sous l'exécution la plus récente du test. De plus, un onglet Couverture de test apparaît sous l'onglet Test dans l'Explorateur de test, également avec une icône en forme de gobelet, vers lequel vous pouvez également naviguer avec l'option dans la palette de commandes ( ). Ce panneau vous permet d'afficher les mesures de couverture des lignes et des branches pour chaque fichier et dossier de votre espace de travail. Correspondance de problèmes par défaut pour python



L'extension Python inclut désormais un " problem matcher " par défaut, simplifiant le suivi des problèmes dans votre code Python et offrant un retour d'information plus contextuel. Pour l'intégrer, ajoutez "problemMatcher" : "$python" à vos tâches dans task.json . Un " problem matcher " analyse la sortie de la tâche à la recherche d'erreurs et d'avertissements et les affiche dans le panneau Problems, améliorant ainsi votre flux de développement.



Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier task.json qui utilise le problem matcher par défaut pour Python :



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

{ "version" : "2.0.0" , "tasks" : [ { "label" : "Run Python" , "type" : "shell" , "command" : "$ { command:python.interpreterPath } " , "args" : [ "$ { file } " ] , "problemMatcher" : "$python" } ] }

L'extension Python inclut désormais un " " par défaut, simplifiant le suivi des problèmes dans votre code Python et offrant un retour d'information plus contextuel. Pour l'intégrer, ajoutez à vos tâches dans . Un " " analyse la sortie de la tâche à la recherche d'erreurs et d'avertissements et les affiche dans le panneau Problems, améliorant ainsi votre flux de développement. Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier qui utilise le problem matcher par défaut pour Python : Intégration de l'interpréteur de commandes dans le terminal python



L'extension Python comprend désormais un paramètre permettant d'accepter ou de refuser le script PYTHONSTARTUP , qui s'exécute avant que vous ne saisissiez python ou tout autre moyen de lancer le Python REPL dans le terminal. Si vous acceptez, vous pouvez utiliser les fonctionnalités des intégrations de l'interpréteur de commandes, telles que la décoration des commandes, la répétition des commandes, l'exécution des commandes récentes, si elles se trouvent dans Mac ou Linux. Vous pouvez l'activer via le paramètre python.terminal.shellIntegration.enabled .





L'extension Python comprend désormais un paramètre permettant d'accepter ou de refuser le script , qui s'exécute avant que vous ne saisissiez ou tout autre moyen de lancer le Python REPL dans le terminal. Si vous acceptez, vous pouvez utiliser les fonctionnalités des intégrations de l'interpréteur de commandes, telles que la décoration des commandes, la répétition des commandes, l'exécution des commandes récentes, si elles se trouvent dans Mac ou Linux. Vous pouvez l'activer via le paramètre . Mode serveur de langue pylance



Il y a un nouveau paramètre python.analysis.languageServerMode qui vous permet de choisir entre l'expérience IntelliSense actuelle et une expérience légère qui est optimisée pour la performance.



Si vous n'avez pas besoin de toutes les capacités d'IntelliSense et que vous préférez que Pylance soit aussi peu gourmand en ressources que possible, vous pouvez définir python.analysis.languageServerMode sur light . Sinon, pour continuer avec l'expérience que vous avez avec Pylance aujourd'hui, vous pouvez le régler sur default .



Cette nouvelle fonctionnalité remplace les valeurs par défaut des paramètres suivants :





Les paramètres ci-dessus peuvent toujours être modifiés individuellement pour remplacer les valeurs par défaut.

import

export

Menu Compte dans la barre d'activité > <Votre compte> > Gérer les extensions de confiance > sélectionnez l'icône en forme de roue dentée d'une extension.



sélectionnez l'icône en forme de roue dentée d'une extension. Vue des extensions > menu contextuel (ou icône en forme de roue dentée) sur une extension qui utilise l'authentification > sélectionner Préférences de compte



> menu contextuel (ou icône en forme de roue dentée) sur une extension qui utilise l'authentification > sélectionner Vue détaillée de l'extension > icône en forme de roue dentée > sélectionner Préférences de compte

Shift

github.copilot.chat.experimental.setupTests.enabled

/setupTests

/tests

/setupTests

La fonctiondans la vue de l'explorateur a été améliorée pour faciliter la recherche de fichiers dans les grands projets. Vous pouvez ouvrir la commande Rechercher dans l'explorateur de fichiers en utilisant le raccourci clavier. Lors de la recherche, vous pouvez basculer entre la correspondance floue et la correspondance continue pour obtenir des résultats plus flexibles.Notez que certaines actions du menu contextuel sont temporairement désactivées pendant les recherches.Lors de la mise à jour d'août 2024, Microsoft a ajouté la nouvelle vue Graphique du contrôle de la source. Dans cette version, ils ont travaillé sur l'expansion des fonctionnalités disponibles dans la vue nouvellement ajoutée ainsi que sur l'amélioration de la mise en page de la vue.ESM est maintenant disponible dans les versions stables de VS Code. Cela signifie que toutes les couches du noyau de VS Code (electron, node.js, browser, workers) utilisent la syntaxeeten JavaScript pour le chargement et l'exportation de modules. Toutes les utilisations de l'ancien chargeur AMD sont désactivées et seront supprimées en octobre.Le passage à l'ESM améliore considérablement les performances au démarrage. D'une part, une grande partie de la charge AMD est supprimée, mais d'autre part, la taille du paquetage de l'atelier principal est également réduite de plus de 10 % :Cette itération explore comment améliorer l'expérience de changement du compte préféré pour une extension. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes GitHub et que vous vous êtes accidentellement connecté à GitHub Copilot avec le mauvais compte et que vous devez maintenant utiliser l'autre.Il est désormais possible de modifier cette préférence de plusieurs manières.En choisissant l'une de ces options, vous accédez à un choix rapide qui vous permet de modifier le compte utilisé par une extension.Lorsque vous modifiez les préférences de compte d'une extension, un événement est envoyé à l'extension et c'est à elle de le gérer correctement. Si vous ne voyez pas le comportement attendu, signalez un problème concernant cette extension, afin que l'expérience de la préférence de compte puisse être gérée.L'éditeur REPL natif, utilisé par l'extension Python, supporte maintenant le Copilot Inline Chat et les complétions de code directement dans la boîte de saisie.Vous pouvez maintenant facilement attacher des fichiers supplémentaires comme contexte pour une invite de chat en faisant glisser des fichiers ou des onglets d'éditeur depuis le plan de travail directement dans le chat. Pour le chat en ligne, maintenez la toucheenfoncée et déposez un fichier pour l'ajouter comme contexte au lieu de l'ouvrir dans l'éditeur.Paramètre :Cette version ajoute une commande expérimentalequi peut vous aider à configurer les tests pour votre espace de travail. Cette commande peut recommander un cadre de test, fournir des étapes pour l'installer et le configurer, et suggérer une extension VS Code pour fournir une intégration de test dans VS Code. Cela peut vous faire gagner du temps et de l'énergie pour commencer à tester votre code.Lorsque vous utilisez la commandepour générer des tests pour votre code, elle peut recommanderet des extensions de tests si une telle intégration n'a pas encore été mise en place dans votre espace de travail.Quel est votre avis sur cette mise à jour ?