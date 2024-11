1

#include <mdspan> #include <print> using namespace std; int main ( ) { const char * const str { "CatDogElkFox" } ; //Defines a multidimensional view of str mdspan< const char , extents< int , 4 , 3 >> m { str, 4 , 3 } ; for ( int i = 0 ; i < m.extents ( ) .extent ( 0 ) ; ++i ) { for ( int j = 0 ; j < m.extents ( ) .extent ( 1 ) ; ++j ) { //Note the m[i, j] syntax print ( "m[ { } , { } ]: ' { } '; " , i, j, m [ i, j ] ) ; } println ( ) ; } }