Durée exclusive : Mesure le temps consacré uniquement à la tâche en cours.



Durée incluse : Capture le temps total passé sur une tâche, y compris toutes les tâches imbriquées.

Il y a un mois, Microsoft annonçait la disponibilité de Visual Studio 2022 v17.12 Preview 1 , le premier aperçu de la prochaine mise à jour de Visual Studio. Cette mise à jour vise à offrir aux développeurs des expériences fantastiques pour travailler avec des projets .NET 9 et de nouvelles fonctionnalités d'IA pour la productivité, ainsi que des améliorations continues dans l'ensemble.Récemment, Microsoft a annoncé les dernières fonctionnalités de Visual Studio 2022 17.12 Build Insights. Ces mises à jour devraient offrir aux développeurs un meilleur contrôle et une plus grande précision lors du diagnostic et de l'optimisation des builds C++ directement dans Visual Studio.Voici la présentation de ces mises à jour par Microsoft :Cette fonctionnalité change la donne pour ceux qui souhaitent cibler des fichiers spécifiques sans analyser l'ensemble du projet. Vous pouvez sélectionner quelques fichiers, exécuter Build Insights sur eux et voir exactement l'impact de ces fichiers sur les performances de construction. C'est parfait pour peaufiner votre projet et effectuer des optimisations ciblées.Vous travaillez dans un environnement multi-projets ? La fonction de filtrage des projets vous permet de concentrer vos diagnostics sur les projets les plus pertinents pour votre travail actuel. Par exemple, vous pouvez filtrer l'analyse pour vous concentrer uniquement sur les composants essentiels d'un projet spécifique, ce qui permet d'identifier plus facilement les domaines qui nécessitent une optimisation.Le filtre de chemin de fichier est extrêmement utile pour restreindre votre analyse à des répertoires spécifiques ou pour exclure les chemins qui ne sont pas pertinents pour votre tâche. Par exemple, vous pouvez exclure les bibliothèques tierces et vous concentrer uniquement sur les parties de la base de code critiques pour la version actuelle.Vous pouvez maintenant voir une courte description de la façon dont chaque onglet de Build Insights peut être utilisé, ainsi qu'un lien vers la documentation pour une explication détaillée.Vous pouvez désormais désigner un dossier pour stocker automatiquement les rapports afin d'y accéder facilement au cours de votre enquête. Cela vous évitera de spécifier manuellement un dossier à chaque fois que vous enregistrez vos rapports.Microsoft a ajouté une colonnepour les fichiers et les unités de traduction. Cette colonne est affichée par défaut pour vous aider à identifier rapidement les fichiers sans avoir à analyser de longs chemins d'accès. En outre, les chemins complets et relatifs sont masqués pour réduire l'encombrement. Pour afficher les chemins complets, il suffit de survoler le fichier.Microsoft a ajouté deux nouvelles colonnes, "" (propre) et "" (totale) :Lorsque Microsoft a introduit la colonne "Time" dans Visual Studio Build Insights, l'équipe voulait simplifier le nommage. Cependant, ils ont constaté que cela pouvait prêter à confusion. Bien que la colonne ait toujours indiqué la responsabilité temporelle de l'horloge murale (Wall Clock Time Responsibility (WCTR) or Wall Time Responsibility - WCTR) - qui ajuste le parallélisme en tenant compte du chevauchement des tâches - de nombreux utilisateurs pensaient qu'elle représentait la durée brute de la tâche.Pour plus de clarté, cette colonne a été renommée "Wall Time Responsibility". Cela reflète plus précisément ce que les données mesurent : l'impact réel de chaque tâche sur le temps de construction global, en particulier dans les environnements parallèles. Microsoft pense que ce changement aidera les développeurs à obtenir des informations plus claires et à optimiser leurs constructions de manière plus efficace.Que pensez-vous de ces mises à jour ?