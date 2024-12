Travaillez avec plusieurs fichiers grâce à Copilot Edits

Plusieurs modèles, votre choix

Instructions personnalisées

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## React 18 * Use functional components * Use hooks for state management * Use TypeScript for type safety ## SvelteKit 4 * Use SSR for dynamic content rendering * Use static site generation ( SSG ) for pre-rendered static pages. ## TypeScript * Use consistent object property shorthand: const obj = { name, age } * Avoid implicit any

Reconnaissance complète du projet

Nommer les choses et autres problèmes difficiles

Dites ce que vous pensez

Devenez un expert du terminal

Plus de crainte lors de la validation

Les extensions sont tout ce dont vous avez besoin

Une vision pour l'avenir

Suivre l'évolution de GitHub Copilot

Bien que nous travaillions avec GitHub pour construire l'expérience Visual Studio Code, Copilot lui-même n'est pas exclusif à VS Code. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est des éditeurs tels que Visual Studio. Ces utilisateurs bénéficieront-ils également d'une offre Copilot gratuite ?



Oui. Absolument. Consultez le billet de blog de l'équipe VS pour savoir ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui sera bientôt disponible.



2025 sera une année importante pour GitHub Copilot, qui fait désormais partie intégrante de l'expérience VS Code. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour redéfinir l'éditeur de code. Encore une fois. Bien que nous travaillions avec GitHub pour construire l'expérience Visual Studio Code, Copilot lui-même n'est pas exclusif à VS Code. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est des éditeurs tels que Visual Studio. Ces utilisateurs bénéficieront-ils également d'une offre Copilot gratuite ?Oui. Absolument. Consultez le billet de blog de l'équipe VS pour savoir ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui sera bientôt disponible.2025 sera une année importante pour GitHub Copilot, qui fait désormais partie intégrante de l'expérience VS Code. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour redéfinir l'éditeur de code. Encore une fois.

En effet, à partir du 19 décembre 2024, GitHub Copilot, l'outil IA d'autocomplétion de code de Microsoft, est disponible sans coût dans le cadre d'une offre aux fonctionnalités limitées. Le tout nouveau plan gratuit de Microsoft permet d’effectuer jusqu’à 2000 complétions de code par mois, soit environ 80 complétions par jour ouvrable. GitHub Copilot Free permet également aux utilisateurs d'effectuer 50 requêtes de chat par mois, et offre un accès aux modèles d'IA GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet.Au-delà de ces limites, l'utilisateur doit passer au plan PRO. Ce plan payant est illimité et donne accès à des modèles supplémentaires comme o1 et Gemini (à venir dans la nouvelle année).Avec cette annonce, GitHub Copilot devient un élément essentiel de l'expérience VS Code. L'équipe de Microsoft a travaillé dur pour améliorer cette expérience avec de nouvelles fonctionnalités et capacités d'IA.Voici quelques-uns des nouveaux ajouts à GitHub Copilot qui sont apparus au cours des derniers mois.Copilot Edits est une expérience d'édition multi-fichiers que vous pouvez ouvrir en haut de la barre latérale de chat. À l'aide d'une invite, Edits propose des modifications dans les fichiers, y compris la création de nouveaux fichiers si nécessaire. Vous bénéficiez ainsi du flux conversationnel du chat combiné à la puissance des capacités de génération de code de Copilot.Que vous utilisiez Chat, Inline Chat ou Copilot Edits, c'est vous qui décidez qui sera votre pair programmeur.Essayez ceci : Utilisez 4o pour générer un plan de mise en œuvre d'une nouvelle fonctionnalité, puis envoyez cette invite à Claude dans GitHub Copilot Edits pour qu'il la construise.Vous pouvez dire à GitHub Copilot comment vous voulez que les choses se passent avec des instructions personnalisées. Ces instructions sont transmises au modèle avec chaque requête, vous permettant de spécifier vos préférences et les détails que le modèle doit connaître pour écrire le code comme vous le souhaitez.Vous pouvez les spécifier au niveau de l'éditeur ou du projet. GitHub Copilot les récupère même automatiquement si vous incluez un fichier .github/copilot-instructions.md dans votre projet. Ces instructions peuvent facilement être partagées avec votre équipe, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde - y compris GitHub Copilot.Par exemple :Essayez ceci : Demandez à Copilot de générer la commande de vidage du schéma de votre base de données dans un fichier, puis définissez ce fichier comme l'une de vos instructions personnalisées.GitHub Copilot dispose d'experts de domaine alimentés par l'IA que vous pouvez mentionner à l'aide de la syntaxe @. Microsoft les appelle des « participants ». Le participant @workspace est un expert de domaine dans l'ensemble de votre base de code.GitHub Copilot détecte également les intentions et inclut automatiquement @workspace s'il voit que vous posez une question qui nécessite un contexte de projet global.Essayez ceci : Tapez /help dans l'invite du chat pour voir une liste de tous les participants de GitHub Copilot et de leurs différents domaines d'expertise, ainsi que des commandes slash qui peuvent réduire considérablement l'invite.On dit que le nommage des éléments de code est l'un des problèmes les plus difficiles de l'informatique. Appuyez sur F2 pour renommer quelque chose, et GitHub Copilot vous donnera des suggestions basées sur la façon dont ce symbole est implémenté et utilisé dans votre code.Essayez ceci : Si vous ne savez pas comment nommer quelque chose, ne réfléchissez pas trop. Appelez-le simplement foo et mettez-le en œuvre. Ensuite, appuyez sur F2 et laissez GitHub Copilot vous suggérer un nom.Sélectionnez l'icône du microphone pour démarrer une discussion vocale. Cette fonction est assurée par l'extension gratuite et multiplateforme VS Code Speech qui s'exécute sur les modèles locaux. Aucune application tierce n'est nécessaire.Essayez ceci : Utilisez Speech avec GitHub Copilot Edits pour prototyper votre prochaine application. Vous pouvez littéralement parler pour obtenir une démo fonctionnelle.Avec le chat de terminal, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi dans votre terminal. Appuyez sur Cmd/Ctrl + i lorsque vous êtes dans le terminal VS Code et dites à GitHub Copilot ce que vous voulez faire. Copilot peut également vous expliquer comment corriger les commandes shell qui ont échoué en analysant la sortie d'erreur.Par exemple, un utilisateur peut savoir qu'il peut utiliser la bibliothèque ffmpeg pour extraire des images de vidéos, mais il ne connaît pas la syntaxe et les flags. Pas de problème !Essayez ceci : La prochaine fois que vous obtiendrez une erreur dans votre terminal, cherchez l'icône de l'étincelle à côté de votre invite. Sélectionnez-la pour que GitHub Copilot corrige, explique ou même auto-corrige la commande shell pour vous.Fini les livraisons qui disent « changements ». GitHub Copilot vous proposera un message de validation basé sur les changements que vous avez effectués et sur vos derniers messages de validation. Vous pouvez utiliser des instructions personnalisées pour la génération des livraisons afin de formater les messages exactement comme vous le souhaitez.Essayez ceci : Allez au-delà des livraisons. Installez l'extension GitHub Pull Requests and Issues et vous pourrez générer des descriptions de demandes d'extraction, obtenir des résumés de demandes d'extraction et même des suggestions de corrections pour les problèmes. Tout cela sans quitter VS Code.Chaque extension VS Code peut se connecter directement aux API GitHub Copilot et offrir une expérience personnalisée en matière d'IA. Découvrez MongoDB avec son extension capable d'écrire des requêtes d'une complexité impressionnante, d'utiliser la recherche floue et bien d'autres choses encore...Essayez ceci : Créez votre propre extension pour GitHub Copilot en utilisant GitHub Copilot ! Microsoft a créé de nouveaux tutoriels qui vous montrent comment créer un tuteur de code pour les participants au chat ou générer des annotations de code alimentées par l'IA.Ce dernier point est un aperçu de quelque chose que Microsoft ajoutera bientôt à GitHub Copilot.Installez l'extension Vision Copilot Preview et demandez à GitHub Copilot de générer une interface à partir d'une capture d'écran ou d'un balisage.Vous pouvez également l'utiliser pour générer le texte alt d'une image.Essayez ceci : Modélisez une interface utilisateur à l'aide de Figma ou de Sketch. Utilisez ensuite @vision pour générer l'interface utilisateur. Vous pouvez même lui indiquer le framework CSS à utiliser.Remarque : Vision est en version preview aujourd'hui et nécessite que vous ayez votre propre clé API OpenAI, Anthropic ou Gemini. Cette clé ne sera pas nécessaire lorsque Microsoft la publiera dans le cadre de GitHub Copilot. Bientôt disponible !Microsoft souhaite montrer bien d'autres choses sur GitHub Copilot, mais rien ne peut remplacer l'expérience de l'essayer par soi-même. Si vous débutez, Microsoft vous recommande de regarder ces 3 courtes vidéos pour vous familiariser rapidement avec l'interface utilisateur de Copilot, ainsi que pour apprendre quelques bonnes pratiques d'ingénierie rapide.Dans le cadre de la version gratuite, vous pourrez également utiliser GitHub Copilot sur GitHub.com.Microsoft conclut :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?Avez-vous déjà utilisé GitHub Copilot ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?