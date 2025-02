Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio 2022 17.13, avec des capacités de débogage avancées, une gestion efficace du code et des fonctions de sécurité renforcées

Productivité

Personnaliser l'encodage des fichiers : Spécifiez le codage par défaut pour l'enregistrement des fichiers dans Visual Studio.

Réimaginer la barre de défilement horizontale : La barre de défilement horizontale de l'éditeur se repositionne désormais pour être toujours accessible, même lorsque l'espace est limité.

Choisir d'indenter ou non les mots enveloppés : Vous pouvez désormais spécifier si les lignes qui s'enroulent dans l'éditeur doivent être indentées.

Naviguer vers les fichiers récents dans la recherche de code : Dans la recherche de code, vous pouvez désormais passer facilement d'un fichier récent à l'autre.

Amélioration de la navigation par ligne et par colonne : Visual Studio prend désormais en charge la navigation avancée par ligne et par colonne dans la recherche de code.

GitHub Copilot

GitHub Copilot Free : GitHub Copilot Free est désormais disponible et vous offre gratuitement 2 000 complétions de code et 50 demandes de chat par mois, le tout intégré de manière transparente dans Visual Studio.

Fonctionnalités de recherche améliorées par l'IA : Vous pouvez désormais demander à GitHub Copilot d'obtenir des réponses détaillées à vos requêtes.

Utiliser GitHub Copilot Edits à travers les fichiers : Interrogez plusieurs fichiers de manière plus efficace.

Raccourcis GitHub Copilot : Nouveaux raccourcis clavier pour les fils de discussion dans GitHub Copilot Chat.

Expansion des commandes slash : Améliorez les commandes slash en les développant en langage naturel.

Débogage et diagnostics

Mise en évidence de la syntaxe avec IEnumerable Visualizer : Une expression éditable améliorée avec mise en évidence de la syntaxe est désormais disponible.

Création de requêtes LINQ complexes : Expression éditable améliorée avec GitHub Copilot Inline Chat directement dans le visualiseur IEnumerable.

Rationalisation du débogage pour le code natif : L'outil d'instrumentation du profileur de Visual Studio prend désormais en charge l'instrumentation ciblée du code natif.

Résumés des threads dans les piles parallèles : Améliorez le processus de débogage grâce aux résumés de threads AI dans les piles parallèles.

Affichage des piles asynchrones unifiées dans le profileur : Le profileur de Visual Studio unifie les piles asynchrones pour rationaliser le profilage .NET.

Utilisation de « swim lanes » codés par couleur pour le profilage du CPU : Le profileur de Visual Studio permet d'analyser le CPU multiprocessus à l'aide de graphiques et de filtres codés par couleur.

Outils Git

Ajouter des commentaires aux pull requests : Examinez les demandes d'extraction dans Visual Studio en ajoutant de nouveaux commentaires aux fichiers de la branche vérifiée.

Détecter les problèmes au moment du commit : Obtenez des suggestions de GitHub Copilot pour vos modifications de code afin de vous aider à détecter rapidement les problèmes potentiels et d'améliorer la qualité de votre code.

Afficher et gérer les balises Git : Naviguez et poussez les balises Git de manière transparente à partir de Visual Studio.

EDI

Préserver les préférences de police entre les thèmes : Changer de thème conservera désormais vos préférences en matière de police et de taille de police.

Intégrer un compte GitHub : Ajouter des comptes GitHub à partir de l'assistant de premier lancement ou du shell Visual Studio.

Gestion de plusieurs comptes GitHub : Ajoutez plusieurs comptes GitHub et définissez un compte actif pour piloter des fonctionnalités GitHub telles que GitHub Copilot et le contrôle de version.

Ajouter un nouveau fichier markdown : L'ajout d'un nouveau fichier markdown est devenu plus facile grâce au nouveau modèle disponible dans la boîte de dialogue Ajouter un nouvel élément.

Découvrir les nouvelles fonctionnalités de la boîte à outils Teams : Découvrez les améliorations apportées à la boîte à outils Teams dans cette nouvelle version.

Cloud et Web

Tirer parti de .NET Aspire et Azure Functions : Azure Functions peut désormais utiliser .NET Aspire pour intégrer la technologie sans serveur dans .NET Aspire.

Lancer une nouvelle configuration Docker : Activez la prise en charge de depends_on avec l'option de configuration de lancement DependencyAwareStart.

Ajout de l'échelle à Docker Compose : la propriété scale de Docker Compose est désormais prise en charge.

Extraire du HTML vers un composant Razor : Utilisez une action de code pour extraire facilement du HTML vers un composant Razor dans Visual Studio.

Désactiver le format au collage pour les fichiers Razor : Vous pouvez désormais désactiver la fonctionnalité de formatage lors du collage pour Razor dans Visual Studio.

Données

Sur la base des demandes de fonctionnalités de la communauté, plusieurs nouveaux outils et améliorations ont été ajoutés à cette version. Cette mise à jour comprend des améliorations pour les développeurs, telles que des capacités de débogage avancées, une gestion efficace du code et des fonctions de sécurité renforcées. Ces ajouts visent à simplifier les flux de travail et à stimuler la productivité.Voici la liste des principales nouveautés apportées par cette version. Pour des informations détaillées sur chaque nouvelle fonctionnalité, vous pouvez consulter les notes de mise à jour.Utiliser les projets SQL de type SDK dans SSDT : Vous pouvez désormais utiliser le format de fichier de projet de type SDK dans vos projets SQL Server Data Tools avec des fonctionnalités améliorées de débogage SQL et de comparaison de schémas.Que pensez-vous de cette version de Visual Studio 2022 et des fonctionnalités qu'elle propose ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?