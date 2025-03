Le modèle de complétion de code GPT-4o Copilot de GitHub Copilot est désormais disponible dans l'aperçu public de Visual Studio 2022 17.14, il a été formé sur plus de 30 langages de programmation populaires

Utilisateurs de Copilot Pro : Le nouveau modèle est disponible à partir de la version 17.14 Preview 2 de Visual Studio.

Utilisateurs de Copilot Business ou Enterprise : Votre administrateur doit d'abord activer ce modèle pour votre organisation en optant pour les fonctionnalités de l'aperçu de l'éditeur dans les paramètres de la politique Copilot sur github.com.

Utilisateurs gratuits de Copilot : l'utilisation de ce modèle sera comptabilisée dans les 2 000 complétions mensuelles gratuites.

Nous pensons que ce modèle pourrait améliorer votre productivité dans Visual Studio grâce à des compléments de code de meilleure qualité. Nous vous encourageons à l'essayer et à partager votre expérience avec nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur la communauté des développeurs afin de nous aider à améliorer l'expérience de tous les utilisateurs de Visual Studio GitHub Copilot.



Ce nouveau modèle, basé sur GPT-4o mini, a fait l'objet d'une formation supplémentaire sur plus de 275 000 dépôts publics de haute qualité dans plus de 30 langages de programmation populaires. Les développeurs peuvent ainsi s'attendre à des suggestions plus précises et à de meilleures performances.Une fois que vous avez activé GitHub Copilot, vous pouvez essayer le nouveau modèle en allant dans Outils -> Options -> GitHub -> Copilot -> Copilot Completions et en sélectionnant « GPT-4o Copilot » dans le menu déroulant.Vous pouvez également accéder aux paramètres en cliquant sur le badge GitHub Copilot dans le coin supérieur droit et en allant dans Paramètres -> Options. Notez qu'il peut y avoir un délai pour récupérer la dernière liste de modèles pour la première fois, essayez de redémarrer Visual Studio si vous ne voyez pas le nouveau modèle GPT-4o dans le menu déroulant.Microsoft conclut :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?