Visual Studio 2026 Insiders est disponible, marquant l'une des avancées les plus ambitieuses avec l'EDI, selon Microsoft.

Développement intégré de l'IA

Des performances ultra-rapides

Une apparence moderne



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 577 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Microsoft annonce que Visual Studio 2026 Insiders est disponible. Cette version intègre directement l'IA dans le flux de travail des développeurs, apporte des améliorations de performances qui redéfinissent les attentes en matière de vitesse à l'échelle de l'entreprise et propose un design moderne qui rend l'environnement plus léger et plus ciblé. Pour la première fois, Microsoft introduit le nouveau canal Insiders, qui remplace le canal Preview, utilisé depuis longtemps, pour permettre aux développeurs d'accéder en avant-première aux fonctionnalités à venir.Tout cela s'inscrit dans un objectif : permettre aux développeurs de rester concentrés afin qu'ils passent moins de temps à se battre avec les outils et plus de temps à résoudre les problèmes difficiles qui comptent. L'EDI est conçu par des développeurs, pour des développeurs, et vous serez toujours au centre de l'expérience.Voici un aperçu de certaines des nouveautés que vous trouverez dans cette nouvelle version :L'IA dans Visual Studio 2026 n'est pas ajoutée après coup. Elle est intégrée dans le rythme quotidien du codage. Considérez-la comme un partenaire discret qui connaît votre solution, respecte votre mémoire musculaire et vous offre une aide opportune plutôt qu'intrusive.Vous le remarquerez lorsque vous vous lancerez dans une nouvelle base de code et que l'EDI vous aidera à comprendre ce que vous regardez, vous suggérera les types de tests qui sont généralement écrits dans votre référentiel et synchronisera vos documents et commentaires avec votre code. Vous le ressentirez lorsqu'un moment « coller et corriger » deviendra une simple confirmation, car l'éditeur adapte l'extrait aux modèles et conventions de votre projet. Et lorsque des questions de performance se poseront, vous n'aurez pas à deviner : les conseils sont fondés sur des traces réelles et validés par des benchmarks, de sorte que les corrections sont apportées en toute confiance, et non dans l'espoir.Les revues de code commencent par des informations claires et exploitables sur l'exactitude, les performances et la sécurité, sur votre machine, avant même que vous n'ouvriez une pull request. Tout au long du processus, vous gardez le contrôle. L'EDI se charge du travail fastidieux, vous gardez le jugement. Le résultat : vous avancez plus vite et votre code s'améliore.La vitesse détermine ce que vous pouvez construire en une journée. En 2026, les boucles que vous exécutez le plus souvent (ouvrir des solutions, naviguer dans le code, créer et appuyer sur F5) sont optimisées. Vous remarquerez que le premier lancement est plus rapide, que les solutions volumineuses semblent plus légères et que le temps entre une idée et une application fonctionnelle ne cesse de diminuer. Les gains sont visibles sur les bases de code volumineuses et s'appliquent à la fois à x64 et Arm64, de sorte que la puissance de votre machine se traduit directement par la vitesse de développement.Vous le ressentirez lorsque vous pourrez passer d'une branche à l'autre sans perdre votre rythme, lorsqu'une compilation complète ne perturbera pas votre flux de travail et lorsque vous appuierez instinctivement sur F5, car l'attente ne se mesurera plus qu'en quelques instants.La clarté est importante lorsque vous travaillez dans un EDI. Visual Studio 2026 introduit un langage visuel plus épuré et plus moderne. Le résultat est un espace de travail qui inspire le calme et la concentration. Vous remarquerez des lignes plus nettes, une iconographie améliorée et un meilleur espacement des éléments visuels. Les options semblent accessibles plutôt que trop nombreuses, ce qui permet de personnaliser rapidement l'EDI selon vos préférences.La gestion des extensions est simple, et une multitude de nouveaux thèmes de couleurs vous aident à personnaliser votre environnement : confortable pour les longues sessions, propice à la concentration lorsque la pression monte, et accessible par défaut. C'est une conception qui respecte votre attention et vous aide à rester concentré, même dans les solutions les plus volumineuses.Microsoft commente l'annonce en déclarant : "Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?