La mise à jour d'août 2025 pour Visual Studio 2022 (v17.14) est désormais disponible et vise à aider les développeurs à rester concentrés, productifs et maîtres de leur travail

En mai, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de la version 17.14 de Visual Studio 2022. Dans cette version, Microsoft a introduit le mode agent (aperçu) pour améliorer l'expérience de développement assisté par l'IA. Avec le mode agent, l'utilisateur discute avec Visual Studio en utilisant le langage naturel et, par le biais de cette conversation, il lui demande d'effectuer des tâches de codage complexes en plusieurs étapes à sa place. En outre, cette version apportait la prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol) qui offre à l'agent Copilot un accès structuré aux outils, données et ressources.
Récemment, Microsoft a annoncé que la mise à jour d'août 2025 pour Visual Studio 2022 (v17.14) est désormais disponible. Elle a pour objectif d'aider les développeurs à rester concentrés, productifs et maîtres de leur travail. Que vous développiez des jeux, optimisiez les performances ou exploriez l'IA, cette version apporte des améliorations qui rendent le développement quotidien plus fluide et plus intelligent.
Prise en charge de GPT-5 désormais disponible
Microsoft annonce que GPT-5 est désormais disponible dans Visual Studio, apportant les dernières avancées en matière d'IA directement dans votre environnement de développement. Grâce à l'intégration de GPT-5, vous pouvez bénéficier de suggestions de code et d'expériences de chat plus puissantes, plus précises et plus contextuelles. Que vous écriviez des algorithmes complexes, refactorisiez de grandes bases de code ou réfléchissiez à de nouvelles fonctionnalités, GPT-5 vous aide à avancer plus rapidement et avec plus de confiance.
Connectez l'ensemble de votre pile avec MCP
Microsoft annonce également que la prise en charge de MCP (Model Context Protocol) est désormais disponible dans Visual Studio. MCP est un protocole puissant qui connecte les agents d'IA à des outils externes, tels que des bases de données, des moteurs de recherche de code et des systèmes de déploiement, sans nécessiter d'intégrations personnalisées pour chacun d'entre eux. Considérez-le comme le HTTP de la connectivité des outils.
Avec cette version, Visual Studio facilite plus que jamais la gestion et la connexion aux serveurs MCP :
- Prise en charge OAuth pour tous les fournisseurs : authentifiez-vous auprès de n'importe quel fournisseur OAuth directement depuis Visual Studio à l'aide de la nouvelle spécification d'autorisation.
- Installation du serveur en un clic depuis le Web : ajoutez des serveurs MCP en un seul clic à partir des référentiels pris en charge, sans avoir à modifier manuellement le JSON.
- Nouveau flux d'ajout de serveur : utilisez le bouton plus vert dans le sélecteur d'outils Copilot Chat pour configurer et vous connecter rapidement à de nouveaux serveurs.
- Contrôles de gouvernance : les organisations peuvent désormais gérer l'accès MCP via les paramètres de politique GitHub pour une meilleure conformité et un meilleur contrôle.
Copilot Chat plus intelligent avec un meilleur contexte
Copilot Chat peut désormais afficher de manière plus fiable des extraits de code pertinents. Il utilise désormais une recherche sémantique améliorée pour mieux identifier quand une requête doit déclencher une recherche de code. Lorsque ce contexte est détecté, il effectue une recherche dans votre solution ou votre espace de travail pour récupérer les extraits les plus pertinents, même à partir de descriptions en langage naturel, ce qui réduit le besoin de naviguer manuellement dans votre base de code.
Inscrivez-vous à Copilot avec Google
Il est désormais plus facile que jamais de commencer à utiliser Copilot. Vous pouvez vous inscrire à l'aide de votre compte Google directement depuis Visual Studio. C'est un moyen rapide et sans friction de se lancer dans le codage alimenté par l'IA, sans configuration supplémentaire requise.
Intégrez votre propre modèle d'IA à Chat
Vous souhaitez mieux contrôler votre expérience d'IA ? Vous pouvez désormais connecter vos propres modèles linguistiques à Visual Studio Chat à l'aide des clés API d'OpenAI, de Google ou d'Anthropic. Cela vous offre la flexibilité de choisir le modèle qui correspond le mieux à votre flux de travail, que vous optimisiez les performances, la confidentialité ou l'expérimentation.
Débogage unifié pour Unreal Engine.
Si vous travaillez en C++ avec Unreal Engine, le débogage vient de faire l'objet d'une mise à jour majeure. Visual Studio vous permet désormais de déboguer Blueprint et le code natif ensemble dans une seule session. Vous verrez les données Blueprint dans la pile d'appels et la fenêtre des variables locales, et vous pourrez même définir des points d'arrêt directement dans le code Blueprint.
Cela facilite le suivi des interactions et la correction des problèmes dans les deux couches de script.
Suggestions Copilot quand vous le souhaitez
Vous préférez un éditeur plus discret ? Vous pouvez désormais désactiver les suggestions automatiques de Copilot et les déclencher manuellement à l'aide de raccourcis clavier. Vous contrôlez ainsi entièrement l'affichage des suggestions, ce qui vous aide à rester concentré quand vous en avez besoin et à obtenir de l'aide quand vous le souhaitez.
Édition plus claire avec des suggestions réduites
Les suggestions d'édition suivantes (NES) sont désormais masquées par défaut. Au lieu d'apparaître automatiquement, elles s'affichent sous forme d'indicateur discret dans la marge lorsqu'elles sont pertinentes. Vous décidez quand les activer, ce qui vous permet de garder votre éditeur clair et sans distraction.
Accepter partiellement les complétions de code
Avez-vous déjà souhaité n'accepter que les premiers mots ou les premières lignes d'une complétion de code Copilot au lieu d'accepter l'ensemble ? Nous sommes ravis d'annoncer que vous pouvez désormais accepter partiellement une complétion, mot par mot ou ligne par ligne !
Contexte Git dans Copilot Chat
Copilot Chat comprend désormais votre historique Git. Vous pouvez référencer les commits et les modifications non validées directement dans le chat pour résumer votre travail, expliquer les mises à jour ou générer des tests, le tout sans quitter l'éditeur.
Cela vous permet de rester plus facilement dans le flux lorsque vous révisez ou affinez votre code.
Source : Microsoft
