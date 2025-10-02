Microsoft annonce la mise à jour de septembre 2025 pour Visual Studio 2022 v17.14, avec un agent de profilage, un agent de modernisation des applications .NET, et des améliorations du mode Agent Copilot

En mai, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de la version 17.14 de Visual Studio 2022. Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) qui permet de développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel Microsoft, notamment Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il peut produire à la fois du code natif et du code géré.
Lors de la mise à jour d'août 2025 pour Visual Studio 2022 (v17.14), Microsoft a introduit la prise en charge de GPT-5 ainsi que la prise en charge de MCP (Model Context Protocol). En outre, une amélioration de Copilot Chat permettait d'afficher de manière plus fiable des extraits de code pertinents. Cette version permettait également de désactiver les suggestions automatiques de Copilot et de les déclencher manuellement à l'aide de raccourcis clavier.
La mise à jour d'août avait pour objectif d'aider les développeurs à rester concentrés, productifs et maîtres de leur travail avec des améliorations qui rendent le développement quotidien plus fluide et plus intelligent. Récemment, Microsoft a annoncé la mise à jour de septembre de Visual Studio. Cette nouvelle mise à jour propose une expérience d'IA agentielle entièrement intégrée et révolutionnaire, allant de la génération de code à la modernisation, en passant par le profilage et la révision de code.
Voici les principales mises à jour de septembre 2025 pour Visual Studio 2022 (v17.14) :
Agent de profilage
L'agent de profilage est désormais intégrer à Visual Studio 2022. Il s'agit d'un assistant basé sur l'IA intégré à Visual Studio qui vous aide à détecter et à corriger les problèmes de performances sans avoir besoin d'être un expert en profilage.
L'agent de profilage fonctionne avec GitHub Copilot pour :
- Analyser l'utilisation du processeur, la mémoire et le comportement d'exécution
- Mettre en évidence les goulots d'étranglement en matière de performances
- Créer ou optimiser les benchmarks BenchmarkDotNet
- Suggérer des corrections et valider les améliorations dans une boucle guidée
Après avoir activé le mode Agent dans la fenêtre de chat Copilot, vous pouvez interagir avec l'agent Profiler de plusieurs façons :
- Marquez-le directement dans le chat Copilot : « @profiler Pourquoi mon application est-elle lente ? »
- Posez une question naturelle en mode Agent : « Pourquoi ma fréquence d'images diminue-t-elle ? »
- Ou cliquez simplement sur l'invite de démarrage « Suggérer comment optimiser mon code » dans le nouveau chat Copilot lorsque vous ouvrez un projet C#.
Profiler Agent élimine les conjectures du réglage des performances. Il vous montre ce qui ne va pas, suggère des solutions à essayer et confirme si le changement est réellement utile. Il est plus rapide, plus simple et accessible à tous, que vous soyez novice ou expérimenté. Actuellement, il prend en charge l'analyse de l'utilisation élevée du processeur et les allocations d'objets .NET, et d'autres scénarios seront bientôt disponibles.
Modernisation des applications .NET
L'agent de modernisation des applications GitHub Copilot est un outil basé sur l'IA dans Visual Studio qui vous aide à mettre à niveau les applications .NET vers des versions plus récentes et à les migrer vers Azure.
Pour essayer l'agent de modernisation d'applications, vous devez :
- Ouvrir votre projet ou solution .NET dans Visual Studio.
- Lancer l'agent de modernisation à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit sur la solution ou le projet dans l'Explorateur de solutions et sélectionnez Moderniser. ou
- Ouvrez la fenêtre Copilot Chat et tapez @modernize suivi de votre demande de mise à niveau.
- Indiquez à l'agent @modernize ce que vous souhaitez mettre à niveau ou migrer.
Grâce à l'agent de modernisation des applications, il est plus facile que jamais de maintenir vos applications .NET à jour et de tirer parti des dernières fonctionnalités Azure. Essayez-le et découvrez combien de temps vous pouvez gagner !
Amélioration du mode Agent Copilot
Au cours des derniers mois, nous avons apporté des mises à jour importantes au mode Agent afin d'améliorer sa fiabilité, sa réactivité et sa convivialité générale. Voici quelques-unes des améliorations que nous avons apportées :
Performances et fiabilité :
- Le mode Agent affiche désormais des indicateurs de progression plus clairs, afin que vous sachiez toujours ce qui se passe en arrière-plan.
- Amélioration de la mise en cache des invites pour accélérer les temps de réponse.
Ensemble de travail et gestion des fichiers :
- L'ensemble de travail reste désormais masqué lorsqu'il est vide et n'affiche le nombre de fichiers que lorsque cela est pertinent.
- Les fichiers rejetés sont automatiquement supprimés du disque et retirés de l'ensemble de travail.
- Les éléments marqués comme « sans modification » sont désormais triés vers le bas afin de réduire l'encombrement.
Instruction générative et planification :
- La mise à jour du formatage des invites améliore les performances du mode Agent avec les modèles GPT-5.
- Nous testons actuellement un nouvel outil de planification qui permet au modèle de décomposer les requêtes complexes en étapes plus petites et faciles à suivre à l'aide d'un fichier Markdown mis à jour en temps réel. Les premiers benchmarks (y compris SWE-bench) montrent des gains significatifs sur les tâches en plusieurs étapes.
Contrôle de la compilation et des outils :
- Vous pouvez désormais désactiver les compilations automatiques en mode Agent. Ouvrez le menu des outils à côté de l'invite de chat et désélectionnez « run_build » pour prendre le contrôle manuellement.
Corrections et améliorations générales
- L'annulation d'une requête en mode Agent fonctionne désormais de manière plus fiable.
- Plusieurs problèmes pouvant entraîner le blocage ou le plantage du mode Agent pendant l'exécution d'un outil ont été résolus.
Instruction générative, ressources et échantillonnage MCP
Le protocole MCP (Model Context Protocol) offre aux serveurs un moyen puissant et standardisé d'exposer des invites structurées, des ressources contextuelles et des comportements d'agent aux clients, améliorant ainsi le fonctionnement des grands modèles linguistiques dans les environnements de développement.
Instruction générative et modèles d'instructions générative
Les instructions générative MCP fournissent des instructions structurées adaptées à des tâches et à des contextes de serveur spécifiques, garantissant des réponses optimales de la part des modèles. Dans Visual Studio, vous pouvez découvrir et insérer ces invites via le bouton + Référence dans le chat. Certaines instructions générative prennent en charge des arguments, ce qui permet de les personnaliser. On les appelle alors des modèles d'instructions générative.
Ressources et modèles de ressources
Les ressources MCP fournissent des données contextuelles telles que des fichiers, des schémas ou des informations spécifiques à une application, référencées à l'aide d'un #URI dans le chat. Tout comme les invites, les ressources peuvent être personnalisées à l'aide de modèles de ressources, qui sont configurés via la même boîte de dialogue + Référence. Une fois ajoutées, ces ressources peuvent être référencées dans le chat, enrichissant ainsi les interactions du modèle avec un contexte pertinent.
Échantillonnage
L'échantillonnage MCP introduit des capacités agenturielles en permettant aux serveurs d'initier des appels LLM en interne. Cela inverse le flux habituel et permet aux serveurs de demander des actions au modèle. Visual Studio prend en charge cette fonctionnalité de manière native. Lorsque l'échantillonnage est avantageux, une boîte de dialogue de confirmation détaillant la demande s'affiche avant l'exécution.
Générer et afficher des diagrammes Mermaid avec Copilot
Microsoft annonce que Visual Studio prend désormais en charge le rendu des diagrammes Mermaid dans l'éditeur Markdown, où vous pouvez fournir votre propre syntaxe Mermaid ou demander à Copilot de la générer pour vous ! Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de visualiser des structures de données et des workflows complexes directement dans votre éditeur, ce qui nécessitait auparavant une extension.
Vous pouvez demander à Copilot de générer des diagrammes d'architecture, des organigrammes, des séquences, des classes, des diagrammes de Gantt, des graphiques circulaires ou tout autre type de diagramme Mermaid pour visualiser des concepts abstraits.
Si vous n'avez pas encore d'idées, essayez les invites suivantes :
[LIST][*]Créer un diagramme de séquence pour le flux d'appels API [*]Visualiser les relations entre les entités dans ce schéma [*]Créer un diagramme d'état Mermaid pour le cycle de vie d'une tâche [*]Je suis nouveau dans ce projet, visualisez les principaux composants[/*]...
