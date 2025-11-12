Microsot annonce que Visual Studio 2026 est disponible : l'EDI apporte des améliorations en termes de performances, une expérience utilisateur repensée et une avancée dans le développement basé sur l'IA

Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il est utilisé pour développer des programmes informatiques, notamment des sites Web, des applications Web, des services Web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel Microsoft, notamment Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il peut produire à la fois du code natif et du code géré.
Début septembre 2025, Microsoft a annoncé que Visual Studio 2026 Insiders est disponible. Cette version intègre directement l'IA dans le flux de travail des développeurs, apporte des améliorations de performances qui redéfinissent les attentes en matière de vitesse à l'échelle de l'entreprise et propose un design moderne qui rend l'environnement plus léger et plus ciblé. Tout cela s'inscrit dans un objectif : permettre aux développeurs de rester concentrés afin qu'ils passent moins de temps à se battre avec les outils et plus de temps à résoudre les problèmes difficiles qui comptent.
Récemment, Microsot a annoncé que Visual Studio 2026 est désormais disponible. Microsoft rapporte que depuis le lancement du canal Insiders en septembre, plus de développeurs ont téléchargé et testé cette préversion que toute autre dans l'histoire de Visual Studio. Au cours de l'année qui a précédé cette version, ils ont corrigé plus de 5 000 bogues signalés et implémenté 300 demandes de fonctionnalités.
Avec plusieurs améliorations en termes de performances, une expérience utilisateur repensée et une avancée majeure dans le développement basé sur l'IA, cette version est conçue pour aider les développeurs à se concentrer sur ce qui compte vraiment : la création. Chaque clic, chaque frappe et chaque compilation sont désormais plus fluides, plus rapides et plus intuitifs, ce qui vous permet de transformer vos idées en code à une vitesse sans précédent.
Grâce à des performances ultra-rapides, le démarrage est nettement plus rapide et l'interface utilisateur réagit avec une telle fluidité que vous remarquerez à peine sa présence. Les blocages sont réduits de plus de 50 % et l'EDI offre une expérience légère et fluide, même sur des projets de grande envergure. Que vous gériez des référentiels à l'échelle de l'entreprise ou que vous travailliez sur des bases de code plus petites, cela établit une nouvelle norme en matière de productivité.
Figure 1 : Montre que le temps de chargement d'une solution .NET volumineuse jusqu'à ce qu'elle soit interactive est plus rapide que dans VS 2022
Mais il ne s'agit pas seulement de charger les solutions plus rapidement. L'interface utilisateur reste plus réactive pendant le chargement. En fait, les blocages gênants de l'interface utilisateur ont été réduits de plus de moitié.
Figure 2 : montre que le temps pendant lequel l'interface utilisateur ne répond pas est inférieur de plus de moitié à celui de VS 2022 lors du chargement de solutions volumineuses.
Les statistiques sont intéressantes, mais ce qui compte vraiment, c'est la sensation que l'on a en utilisant le produit. Selon Microsoft, l'EDI fonctionne tout simplement plus rapidement, plus fluidement et de manière plus réactive. Steve Smith, architecte logiciel principal, NimblePros, a déclaré : « Waouh ! Je viens d'ouvrir une solution avec plus de 100 projets, et je n'en reviens pas de la rapidité avec laquelle elle s'est chargée et était prête à l'emploi ! Bravo à l'équipe Visual Studio ! »
Visual Studio 2026 est natif de l'IA, ce qui en fait le premier environnement de développement intégré (EDI) intelligent au monde. Cela ne signifie pas que vous devez changer votre façon de travailler. Cela signifie simplement que vous bénéficiez d'une intelligence là où vous en avez le plus besoin. Que vous déboguer un problème complexe, profiliez les performances ou modernisiez une application, l'IA intervient pour éliminer les frictions et faire émerger des informations qui vous aident à aller plus vite sans perturber votre flux de travail. Elle est là pour améliorer les pratiques auxquelles vous faites déjà confiance, et non pour les remplacer.
Cette version propose également de nouveaux agents C# et C++, conçus pour les développeurs professionnels qui ont besoin de précision et de rapidité au quotidien. Ces fonctionnalités élargissent vos possibilités sans ajouter de complexité, vous permettant ainsi de garder le contrôle tout en accomplissant davantage en moins de temps. Visual Studio 2026 n'est pas une IA pour l'IA, mais une évolution naturelle des outils sur lesquels vous comptez pour accomplir votre travail tout en augmentant votre productivité.
Cette évolution ouvre la voie à des possibilités qui semblaient autrefois hors de portée, en intégrant naturellement l'IA dans votre flux quotidien. GitHub Copilot est rapidement devenu l'une des fonctionnalités les plus utilisées de Visual Studio, suscitant les éloges des développeurs qui l'utilisent quotidiennement. Roberto Perez, architecte solutions global senior, Redis? a déclaré : « L'agent Profiler de Visual Studio a immédiatement mis en évidence les goulots d'étranglement et m'a guidé vers des performances plus rapides et plus propres, comme si j'avais un coach de performance intégré. »
Lorsque vous utilisez Visual Studio toute la journée, chaque interaction compte. Microsoft a redoublé d'efforts pour perfectionner l'essentiel : éliminer les frictions, corriger ces petits « accrocs » et affiner le déroulement de votre travail. Cette version introduit un nouveau système de paramètres flexible, une refonte de l'interface utilisateur magnifiquement moderne et des centaines d'améliorations sous le capot qui rendent l'EDI plus agréable à tous égards.
Figure 3 : Nombre de tickets de commentaires mis en uvre par l'équipe Visual Studio au cours des 12 derniers mois
Au cours des 12 derniers mois, Microsoft rapporte que les commentaires ont aidés à corriger plus de 5 000 bogues et à ajouter plus de 300 demandes de fonctionnalités. "Il s'agit de notre plus grande avancée à ce jour en vue d'une version majeure de Visual Studio, et la dynamique continue de s'accélérer", affirme l'équipe de Visual Studio. Grâce à des outils basés sur l'IA qui accélèrent l'identification et la résolution des problèmes, ils peuvent apporter des améliorations plus rapidement que jamais. Erik Ejlskov Jensen, Context& A/S, a commenté : « Ce que j'aime le plus dans Visual Studio 2026, ce sont ses performances et son interface utilisateur moderne et intuitive. La prise en charge des diagrammes Mermaid est la cerise sur le gâteau. »
Visual Studio 2026 est entièrement compatible avec vos projets et extensions de Visual Studio 2022. Ouvrez vos solutions existantes et commencez à coder immédiatement. Pas d'étapes de migration, pas de surprises. Toutes vos extensions préférées sont également disponibles, ce qui vous permet de transférer votre espace de travail, vos outils et vos projets en toute transparence, pour que l'EDI vous semble familier dès le premier lancement.
