Microsoft publie la version 1.113 de Visual Studio Code, incluant diverses améliorations concernant l'expérience des agents et des développeurs

Expérience de chat

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Visual Studio Code est un logiciel propriétaire publié sous la « Licence logicielle Microsoft », mais basé sur le programme sous licence MIT nommé « Visual Studio Code  Open Source » (également connu sous le nom de « Code  OSS »), également créé par Microsoft et disponible via GitHub. Dans l'enquête Stack Overflow Developer Survey 2025, sur plus de 49 000 réponses, 75,9 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Visual Studio Code, soit plus du double du pourcentage de celles ayant déclaré utiliser son alternative la plus proche, Visual Studio.Microsoft publie la version 1.113 de Visual Studio Code. Voici les prinicipales améliorations dans cette version :Adaptez l'IA à votre projet à partir d'un seul éditeur, contrôlez le niveau de réflexion du modèle avant qu'il ne réponde et examinez le contexte visuel sans quitter le chat.L'éditeur de personnalisation du chat offre une interface utilisateur centralisée permettant de créer et de gérer toutes vos personnalisations de chat en un seul endroit. L'éditeur organise les types de personnalisation dans des onglets distincts, tels que les instructions personnalisées, les fichiers de prompt, les agents personnalisés et les compétences des agents. Il fournit également un éditeur de code intégré avec mise en évidence de la syntaxe et validation.Vous pouvez créer de nouvelles personnalisations à partir de zéro ou utiliser l'IA pour générer un contenu initial basé sur votre projet. Pour ajouter des serveurs MCP et des plugins d'agent, parcourez la boutique correspondante directement depuis l'éditeur.Pour ouvrir l'éditeur, sélectionnez Configurer le chat (icône en forme d'engrenage) dans la vue Chat ou exécutez Chat : Ouvrir les personnalisations du chat depuis la palette de commandes (Ctrl+Maj+P).Les modèles prenant en charge le raisonnement, tels que Claude Sonnet 4.6 et GPT-5.4, affichent désormais un sous-menu « Effort de raisonnement » directement dans le sélecteur de modèles. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler l'intensité du raisonnement appliqué par le modèle à chaque requête sans avoir à accéder aux paramètres de VS Code. VS Code conserve le niveau d'effort sélectionné pour chaque modèle d'une conversation à l'autre.Choisissez un modèle de raisonnement dans le sélecteur et cliquez sur la flèche pour afficher les niveaux d'effort disponibles. Les niveaux d'effort disponibles peuvent varier selon le modèle. Les modèles sans raisonnement n'affichent pas ce sous-menu.L'étiquette du sélecteur de modèles affiche désormais également le niveau d'effort sélectionné, par exemple « GPT-5.3-Codex · Moyen », afin de permettre de voir plus facilement quel niveau d'effort est actuellement actif pour chaque modèle.Paramètres :Lorsque vous travaillez avec des images dans le chat, que vous ayez joint des captures d'écran à votre demande ou que l'agent ait généré des images via des appels d'outils, vous pouvez désormais sélectionner n'importe quelle image jointe pour l'ouvrir dans une visionneuse d'images en plein écran.La visionneuse s'ouvre sous forme de fenêtre modale et prend en charge :: parcourez toutes les images de la session de chat en cours à l'aide des boutons fléchés, des flèches du clavier ou de la bande de vignettes en bas.: les images sont regroupées par tour de conversation, ce qui vous permet de voir...